台北人也不一定知道的秘境咖啡館！「黑山咖啡」座落在台北東區敦化南路巷弄一棟老公寓，海拔五層樓，採全預約制，人數以雙人最佳，每組上限為四人；「黑山咖啡」沒有招牌，沒有電話，僅接受私訊辦理「登山手續」，是一家若沒有咖啡控好喝道相報，很難自己發現的台北東區咖啡廳。
「黑山咖啡」藏在一棟門上有著「歐小姐服飾修改」招牌的老民宅，老闆收到訊息後會親自下樓迎接。不過，踏進老闆家中還不等於踏進咖啡館，得先穿越堆滿紡織品的客廳兼老闆母親的工作室才能抵達陽台，那一刻，也才正式來到「黑山咖啡」的領土。
其實老闆最初只有在網路賣豆，後來想著倘若私廚可行，私宅咖啡又何嘗不行？而他的確以行動證明了，兩席的陽台空間，擁有容納來自世界的無限可能，開業三年就破千組客人，甚至有異國咖啡迷遠道而來，如：香港、日本、新加坡、波蘭等，又以韓國人最多。
推薦閱讀：來去成功市場喝咖啡！「奉捌貳咖啡」藏在成功市場的宮廟風、台北特色咖啡廳，每日限量供應的「萊檸」推薦必喝。
老闆是名健談又溫暖的大男孩，昔日從事設計相關行業，熱愛繪畫與咖啡，待業在家期間每天泡一杯咖啡給自己、打掃陽台轉換心情，每日如此細碎的兜兜轉轉，遂成為沉澱後繼續小步前進的動力；老闆從未在任何台北咖啡館工作，單憑滿腔對咖啡的熱忱，一路鑽研、烘出專屬於己的獨特風味。
在「黑山咖啡」啜飲一杯咖啡的時間，很容易和老闆成為無所不談的朋友，而一旦成為熟客，他也樂於提供特別的餐飲服務，如：剉冰、烤吐司、烤馬鈴薯等；「黑山咖啡」店名源於祖父從前在羅東林場工作，而黑土是最肥沃的土壤，希望來訪的客人在此喝咖啡、放鬆之餘也汲取人生養分。雖然此處沒有芬多精，但有讓血液充盈澎拜的咖啡因，也足以讓人「下山」後再迎戰現實襲來的陣陣巨浪。
黑山咖啡推薦
咖啡、剉冰、成為熟客
黑山咖啡店家資訊
地址：台北市大安區敦化南路一段161巷3號五樓
IG：mountainbcoffee