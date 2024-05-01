成功市場美食不只小吃，還有一家咖啡店！藏在成功市場二樓角落的「奉捌貳咖啡」，是一間將宮廟文化、傳統職人工藝以及咖啡融合在一起的台北特色咖啡廳。熱愛宮廟文化的老闆在成功市場一隅默默提供手沖咖啡、義式咖啡以及現烤厚片等，價格平價、大部分品項皆百元有找，咖啡喝得到滿滿人情味。
老闆表示，剛創業的店名為「Reborn」，當時只有提供濾掛咖啡服務，後來進駐成功市場、擔心長輩客人看不懂英文店名，便以最早的攤號「82」來命名，「奉」則為「鳳凰」之意，象徵涅槃重生；「奉捌弍咖啡」雖然在二樓最角落，然而店鋪風格強烈，台南師傅親製的傳統宮燈懸掛在攤位兩側，色彩鮮豔的手繪菜單大看板置中，正對面還設有一處小巧、集結各式宮廟人文元素的內用空間，讓人很難忽視它的存在。
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來到「奉捌貳咖啡」絕對不能錯過萊檸，老闆特別以檸檬片加入冰糖及蜂蜜醃漬而成，清爽的檸檬滋味的確也明顯優於坊間直接使用檸檬汁的西西里咖啡，有客人甚至稱之「昇華版的西西里」；要特別注意的是，想喝萊檸務必早起前來，檸檬片需要時間浸泡，因此萊檸算是每日限量發行的飲品，有時接近正午時段就已完售，但儘管製程繁複，老闆依然只販售百元有找的價格，造福每名上門的尋（咖啡）香客。
奉捌貳咖啡推薦必喝
萊檸
奉捌貳咖啡店家資訊
地址：台北市大安區敦化南路二段120號二樓（143室）
電話：0983－538－660