紅茶控一定要衝！「樂好日」是一間台南古早味紅茶專賣店，藏在永樂市場二樓，與知名的台南咖啡廳「秘氏咖啡」、懷舊酒吧「尋琴記」、特色服飾店「香蘭男子電棒燙」為鄰；「樂好日」懷舊的台式氛圍以及好喝的紅茶，加上客氣又豪邁的老闆，吸引許多紅茶控來台南一喝再喝。
進入「樂好日」彷彿穿越時空隧道、來到60年代的臺灣，復古的裝潢擺設、彩色玻璃圓拱、台語標語、老闆二十年來收藏的各式古早味玻璃杯和器皿，搭配經典台語歌曲以及全程一口「輪轉」台語的老闆，交織而成「樂好日」獨特的台式風情。 循著吧檯旁的狹窄木梯上去，還藏有一方小閣樓，若和三五好友一同來訪，不妨暫且安歇於此，喝杯紅茶、偷得浮生半日閒。入座時，老闆會先送上小杯紅茶，即便是外帶客也同樣享有迎賓紅茶。
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「樂好日」菜單以紅茶為主、咖啡為輔，部分品項以台語書寫，如：「啉天然」、「啉原味」、「啉拿鐵」等（「啉」為「喝」的台語發音），另有供應臺灣傳統糕點（小西點、綠豆糕、鳳片糕、椰子酥）和特調酒飲，想在此小酌談心也不成問題；老闆表示，兒時愛上紅茶滋味後，多年來便一直惦記在心中，開店自然選擇最好最天然的紅茶，在「樂好日」和有緣人分享自己懷念的味道。
然而「快樂的過好每一個日子」，不僅是老闆對於生活的態度，更是「樂好日」店名的緣由，也提醒自己不忘初衷。其實老闆未曾想過要在台南市場裏頭開紅茶店，恰巧適逢永樂市場整理、翻新一輪，故於2021年決定落腳永樂市場二樓，而老闆豪邁、充滿人情味的性格，也與永樂市場氛圍相融合。
「樂好日」的紅茶皆選用台茶18號（紅玉紅茶），紅糖也是老闆親自炒的，「啉懷念」正是有糖的紅茶，喝起來順口並散發焦糖香氣。值得一提的是，冰塊也是特別以紅茶製成，如此一來，紅茶滋味不會被時間沖淡，每一口皆能始終如一，從細微之處便能深刻感受老闆的用心，難怪紅茶控來台南永樂市場吃美食之餘，也一定都會抽空至「樂好日」來一杯古早味紅茶、和老闆話家常。
樂好日推薦
啉懷念
樂好日店家資訊
地址：台南市中西區國華街三段123之198號2樓
電話：0902-326-398