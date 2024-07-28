台中人看奧運來這裡！「ChangeX Beer 南園酒家」位在台中火車站附近，建築本身為百年日治時期古蹟，曾是精養軒、台拓出張所等，現為台中餐酒館「ChangeX Beer 精釀啤酒」，從中午經營到凌晨，而2024巴黎奧運期間會轉播運動賽事，讓台中朋友可以邊小酌邊為中華隊加油！
「ChangeX Beer 南園酒家」進駐離台中火車站不遠、民族路上的一棟百年建築，雖然定位為台中餐酒館，但營業時間從中午一路到凌晨12點，精釀啤酒和餐點品項都相當豐富，除了薯條、烤雞翅、燉飯、義大利麵、韓式炸醬麵等之外，還有咖啡和甜點，即便是不能喝酒精飲料的人，也能來此度過悠閒的下午茶時光。
「ChangeX Beer 南園酒家」設有電視螢幕、播放運動賽事，像是2024年巴黎奧運期間，餐酒館便會同步轉播奧運賽事，讓大家來小酌、用餐之餘，還能同時一起為中華隊加油打氣！現場備有數款風味各異的精釀啤酒，以及豐富餐點選擇。
下酒菜部分，特別推薦中西合併的「大腸包小腸」，台式米腸搭配德國香腸，並附上芥末籽搭配美乃滋以及甜辣醬。此外，以及外皮煙燻香氣鮮明、雞肉軟嫩的「煙燻二節翅」，亦是「ChangeX Beer 南園酒家」數一數二受歡迎的下酒菜，配上清爽系啤酒享用也十分合適。
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ChangeX Beer 南園酒家推薦
大腸包小腸、煙燻二節翅
ChangeX Beer 南園酒家店家資訊
地址：台中市中區台中市中區民族路34號
電話：04-2225-0601