藏在模範市場的台中咖啡廳！冰穀咖啡草悟道店 手沖咖啡配肉桂捲，寵物友善空間。

台中咖啡廳推薦！「冰穀咖啡」由老五金行改建而成，保留懷舊氛圍，提供手沖咖啡、義式咖啡及肉桂捲，寵物友善、歡迎寵物一同來慢享北歐風時光。

藏身於台中模範市場的咖啡館「冰穀咖啡」，起源於大坑九號步道的咖啡擺攤，2022 年正式成立「冰穀咖啡草悟道店」，將前身五金行倉庫改造成北歐風格空間，一開幕就吸引廣大咖啡迷和網美前往拍照打卡；「冰穀咖啡」為台中自家烘焙咖啡店，除了手沖與義式咖啡，也有提供肉桂捲、司康等北歐系甜點，並且是寵物友善咖啡廳，歡迎咖啡迷帶著毛小孩一起在懷舊氛圍中享受北歐風時光。



▲「冰穀咖啡」由老五金行倉庫改造而成。（攝影：楊婷雅）

▲在「冰穀咖啡」喝咖啡必點肉桂捲搭配。（攝影：楊婷雅）





「冰穀咖啡」滿溢人情味的台中咖啡廳

「冰穀咖啡草悟店」由台中超過50年歷史的老五金行改建而成，老闆保留原有招牌設計，並特別模擬五金行手繪招牌風格，賦予咖啡館空間獨特的懷舊氛圍。也因此2022年開幕，「冰穀咖啡草悟店」便迅速席捲IG版面，成為熱門打卡點。至今，仍不乏外縣市甚至外國的咖啡愛好者特別前來模範市場朝聖。而「冰穀咖啡草悟店」之所以深植人心，除了專業的咖啡與肉桂捲之外，老闆與店員親切的待客之道，使這裡成為質感與人情味兼具的台中咖啡館。



▲北歐風格注入台式老宅，造就「冰穀咖啡」的迷人風情（攝影：楊婷雅）

手沖咖啡 x 肉桂捲，來一場北歐風下午茶

「冰穀咖啡草悟店」的手沖咖啡依豆子等級分為精選、嚴選與逸品，價格介於160至480元之間。除了手沖咖啡，「冰穀咖啡草悟店」也提供義式咖啡、茶飲以及融合酒精的創意特調。特別推薦結合蘭姆酒的「大人的西西里」，由擅長調酒的夥伴研發，酒精與咖啡比例平衡，口感細膩、具層次感；甜點部分，為了和咖啡相輔相成、延續北歐風格，選擇有「瑞典國民甜點」之稱的肉桂捲作為主打，並提供數款口味，不少肉桂捲控也慕名前來。



▲「大人的西西里」是有蘭姆酒加持的西西里。（攝影：楊婷雅）





在「冰穀咖啡」享受北歐風情和市場風景

台灣土肉桂捲外型討喜，採瑞典經典毛線球造型，帶有清新的肉桂香氣，與咖啡搭配風味最佳。老闆認為，一個人會喜歡一間店，代表他與這家店有連結，而店本身作為老闆的延伸，正代表客人與老闆之間有共鳴；「冰穀咖啡草悟店」並未以華麗裝潢和浮誇甜點吸引大眾目光，而是以樸實無華的空間、專業咖啡以及北歐風甜點，搭配親切的服務，交織出舒適自在的氛圍，讓每位來訪的咖啡迷和肉桂捲愛好者都能在此慢下腳步、享受愜意的北歐風情和模範市場風景。



▲肉桂捲是「冰穀咖啡」的招牌甜點，口味多元。（攝影：楊婷雅）



▲「冰穀咖啡」老闆親切健談。（攝影：楊婷雅）





「冰穀咖啡草悟道店」店家資訊

營業時間：週一～週四10:30～19:00、週五～週日10:30～21:00

地址：台中市西區模範街46巷6號

電話：04 2305 5023





