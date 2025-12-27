> 美食 > 藏在模範市場的台中咖啡廳！冰穀咖啡草悟道店 手沖咖啡配肉桂捲，寵物友善空間。

藏在模範市場的台中咖啡廳！冰穀咖啡草悟道店 手沖咖啡配肉桂捲，寵物友善空間。

tiger Walker 玩樂季冰穀咖啡台中咖啡廳模範市場美食
2025-12-27 09:20文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

台中咖啡廳推薦！「冰穀咖啡」由老五金行改建而成，保留懷舊氛圍，提供手沖咖啡、義式咖啡及肉桂捲，寵物友善、歡迎寵物一同來慢享北歐風時光。

藏身於台中模範市場的咖啡館「冰穀咖啡」，起源於大坑九號步道的咖啡擺攤，2022 年正式成立「冰穀咖啡草悟道店」，將前身五金行倉庫改造成北歐風格空間，一開幕就吸引廣大咖啡迷和網美前往拍照打卡；「冰穀咖啡」為台中自家烘焙咖啡店，除了手沖與義式咖啡，也有提供肉桂捲、司康等北歐系甜點，並且是寵物友善咖啡廳，歡迎咖啡迷帶著毛小孩一起在懷舊氛圍中享受北歐風時光。

▲「冰穀咖啡」由老五金行倉庫改造而成。（攝影：楊婷雅）
▲「冰穀咖啡」由老五金行倉庫改造而成。（攝影：楊婷雅）
▲在「冰穀咖啡」喝咖啡必點肉桂捲搭配。（攝影：楊婷雅）
▲在「冰穀咖啡」喝咖啡必點肉桂捲搭配。（攝影：楊婷雅）


「冰穀咖啡」滿溢人情味的台中咖啡廳

「冰穀咖啡草悟店」由台中超過50年歷史的老五金行改建而成，老闆保留原有招牌設計，並特別模擬五金行手繪招牌風格，賦予咖啡館空間獨特的懷舊氛圍。也因此2022年開幕，「冰穀咖啡草悟店」便迅速席捲IG版面，成為熱門打卡點。至今，仍不乏外縣市甚至外國的咖啡愛好者特別前來模範市場朝聖。而「冰穀咖啡草悟店」之所以深植人心，除了專業的咖啡與肉桂捲之外，老闆與店員親切的待客之道，使這裡成為質感與人情味兼具的台中咖啡館。

▲北歐風格注入台式老宅，造就「冰穀咖啡」的迷人風情（攝影：楊婷雅）
▲北歐風格注入台式老宅，造就「冰穀咖啡」的迷人風情（攝影：楊婷雅）

手沖咖啡 x 肉桂捲，來一場北歐風下午茶

「冰穀咖啡草悟店」的手沖咖啡依豆子等級分為精選、嚴選與逸品，價格介於160至480元之間。除了手沖咖啡，「冰穀咖啡草悟店」也提供義式咖啡、茶飲以及融合酒精的創意特調。特別推薦結合蘭姆酒的「大人的西西里」，由擅長調酒的夥伴研發，酒精與咖啡比例平衡，口感細膩、具層次感；甜點部分，為了和咖啡相輔相成、延續北歐風格，選擇有「瑞典國民甜點」之稱的肉桂捲作為主打，並提供數款口味，不少肉桂捲控也慕名前來。

▲「大人的西西里」是有蘭姆酒加持的西西里。（攝影：楊婷雅）
▲「大人的西西里」是有蘭姆酒加持的西西里。（攝影：楊婷雅）


在「冰穀咖啡」享受北歐風情和市場風景

台灣土肉桂捲外型討喜，採瑞典經典毛線球造型，帶有清新的肉桂香氣，與咖啡搭配風味最佳。老闆認為，一個人會喜歡一間店，代表他與這家店有連結，而店本身作為老闆的延伸，正代表客人與老闆之間有共鳴；「冰穀咖啡草悟店」並未以華麗裝潢和浮誇甜點吸引大眾目光，而是以樸實無華的空間、專業咖啡以及北歐風甜點，搭配親切的服務，交織出舒適自在的氛圍，讓每位來訪的咖啡迷和肉桂捲愛好者都能在此慢下腳步、享受愜意的北歐風情和模範市場風景。

▲肉桂捲是「冰穀咖啡」的招牌甜點，口味多元。（攝影：楊婷雅）
▲肉桂捲是「冰穀咖啡」的招牌甜點，口味多元。（攝影：楊婷雅）
▲「冰穀咖啡」老闆親切健談。（攝影：楊婷雅）
▲「冰穀咖啡」老闆親切健談。（攝影：楊婷雅）


「冰穀咖啡草悟道店」店家資訊

營業時間：週一～週四10:30～19:00、週五～週日10:30～21:00
地址：台中市西區模範街46巷6號
電話：04 2305 5023


模範市場美食情報

推薦閱讀：CAFE!N姊妹品牌「吉合製茶」台中開幕！買一送一優惠、6款人氣茶飲一次看，模範社區強勢登場。

推薦閱讀：台中茶館推薦！WORKSHOP TEA HOUSE 文青模範街新據點，30款茶飲搭配巴斯克。

推薦閱讀：模範街美食加1！屋梅UME 台中梅酒吧，30款梅酒任選，正義燒肉最新力作。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
台中中區咖啡廳新選擇！食いしん坊貪吃鬼咖啡館 3.0 回歸青草茶街，復古老宅、手沖咖啡與戚風蛋糕一次看。
台中中區咖啡廳新選擇！食いしん坊貪吃鬼咖啡館 3.0 回歸青草茶街，復古老宅、手沖咖啡與戚風蛋糕一次看。
papa
咖啡迷必訪台中咖啡廳！The Factory Mojocoffee藏在精明商圈，入選台灣最棒25 間咖啡廳。
咖啡迷必訪台中咖啡廳！The Factory Mojocoffee藏在精明商圈，入選台灣最棒25 間咖啡廳。
記者 楊婷雅
文青最愛花蓮咖啡廳！半寓咖啡 結合花藝的絕美咖啡館，親人店貓相伴午後時光。
文青最愛花蓮咖啡廳！半寓咖啡 結合花藝的絕美咖啡館，親人店貓相伴午後時光。
記者 楊婷雅
台中特色咖啡館ART BAR！十年烘豆資歷職人手沖，必吃網美級油畫吐司。
台中特色咖啡館ART BAR！十年烘豆資歷職人手沖，必吃網美級油畫吐司。
papa
來台中老咖啡館感受復古魅力！「中非咖啡」五十年不變人情味，體驗浪漫咖啡文化。
來台中老咖啡館感受復古魅力！「中非咖啡」五十年不變人情味，體驗浪漫咖啡文化。
記者 楊婷雅
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

BeanGood Café 冰穀咖啡草悟店

台中市西區模範街46巷6號
4.8