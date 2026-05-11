日本160年蝦餅快閃台北！桂新堂東區、信義區都有，達摩 招財貓仙貝欠買。

日本百年蝦仙貝名店桂新堂首度登台，快閃台北SOGO與新光A4，推出超萌鯉魚旗與端午限定禮盒必搶。編輯 鄭雅之表示：超涮嘴的蝦餅會不小心吃完一整包！

不用再飛日本也能吃到傳說中的頂級蝦餅了。擁有160年歷史的日本蝦仙貝指標品牌桂新堂，這回正式插旗台灣展開巡迴快閃。這次不僅同步進駐台北忠孝SOGO與新光三越信義A4館，更帶來多款美得像藝術品的限定禮盒。品牌跳脫傳統鹹餅乾的框架，以細緻且富層次的職人工法，將海洋的鮮甜滋味鎖進每一片薄脆的仙貝中。這場期間限定的快閃活動，不僅是鹹食愛好者的福音，更為台灣的端午送禮市場注入一股清新的日式奢華風潮，讓收禮者能感受到滿滿的誠意與質感。

▲職人工法完整保留鮮蝦原味與大海鮮甜，這就是桂新堂最經典的炙燒蝦煎餅。 ▲由桂新堂設計的台灣限定端午包裝系列，以雙龍乘浪圖騰展現大氣伴手禮質感。





百年職人蝦餅快閃台北

這次桂新堂首度跨海登台，快閃店的裝潢細節完全不馬虎。現場以沉穩的黑色木紋基調搭配優雅的竹元素，營造出濃濃的京都視覺感。最特別的是，櫃位服務人員會換上日本傳統正式服飾「袴」，展示最正統的款待之心。從即日起到6月1日在台北忠孝SOGO，以及5月13日起在新光三越信義A4館，大家都能親自體驗這種充滿儀式感的購物流程。現場還有特別準備的限定仙貝禮袋，讓喜歡高品質零食的粉絲能以更優惠的價格，一次帶走多款經典風味，真的非常有誠意。

▲充滿日式風情的金魚與紫藤花印花蝦仙貝，是桂新堂初夏限定綜合系列。





鯉魚旗印花與夏日金魚的視覺盛宴

說到桂新堂的特色，絕對不能錯過那些美到捨不得吃的印花圖樣。這次品牌特別為端午節推出「鯉魚旗祈福系列」，將日本祈求健康成長的文化意象印在蝦餅上，看起來既討喜又充滿祝福感。而「初夏限定系列」則更有戲了，不管是紫色藤花還是悠游的金魚，都讓每一片蝦餅變得像精緻的畫作。品牌堅持嚴選赤蝦、甜蝦與車蝦等新鮮食材，透過獨家的烘烤技術展現出只留蝦香、不見腥味的頂級口感。搭配梅子、抹茶或南瓜等風味，讓每一口品嚐都像是一場層次豐富的小旅行。

▲桂新堂推出的鯉魚旗祈福系列，結合日本端午文化寓意展現精緻贈禮心意。





台灣限定包裝展現雙龍納福大器美學

為了展現對台灣市場的重視，桂新堂特別打造「台灣限定端午包裝系列」。禮盒外觀以雙龍乘浪、福運匯聚為設計概念，將傳統節慶元素轉化為時尚的視覺語言。相較於傳統端午多半贈送厚重的粽子，這款蝦仙貝主打高蛋白質且熱量輕盈，更能彰顯送禮者的獨到品味。此外，還有專為貓奴設計的招財貓禮盒，以及充滿福氣的達摩造型組合。無論是想要收藏充滿童趣的日本文化意象，還是尋找適合商務贈禮的澎湃組合，這裡都能滿足各種情境需求，成為今年台北百貨最熱門的送禮選擇。

▲超萌招財貓與達摩印花蝦餅好療癒，是桂新堂日式可愛小禮盒系列的送禮首選。 ▲由桂新堂設計的台灣限定端午包裝系列，以雙龍乘浪圖騰展現大氣伴手禮質感。

桂新堂 台北快閃資訊

台北忠孝 SOGO B2 快閃店

活動時間：即日起至 2026年6月1日

活動地點：台北忠孝 SOGO B2（台北市大安區忠孝東路四段45號）





新光三越信義 A4館 B2 快閃店

桂新堂 必買推薦

限定仙貝禮袋（精選三款人氣商品）

雙店快閃與官網同步限量供應。特惠價 1,088 元（原價 1,220 元）。





雙店快閃與官網同步限量供應。特惠價 1,088 元（原價 1,220 元）。 端午祈福系列熱門禮盒

鯉魚旗祈福綜合蝦煎餅（9入）：單盒 580 元，兩盒 1,100 元。

初夏限定綜合蝦煎餅（16入）：單盒 1,280 元，兩盒 2,500 元。

台灣限定炙燒赤蝦系列（18入）：單盒 1,080 元，兩盒 2,100 元。





鯉魚旗祈福綜合蝦煎餅（9入）：單盒 580 元，兩盒 1,100 元。 初夏限定綜合蝦煎餅（16入）：單盒 1,280 元，兩盒 2,500 元。 台灣限定炙燒赤蝦系列（18入）：單盒 1,080 元，兩盒 2,100 元。 療癒系小禮盒推薦

招財貓、達摩、紅白鯛蝦煎餅：單盒 320 元，任選兩盒 620 元。

黑巧可可、炙燒杏仁蝦煎餅：適合年輕族群的新鮮口味。

活動時間：2026年5月13日至 2026年6月1日活動地點：新光三越信義新天地 A4館 B2（台北市信義區松高路19號）







台北日式美食新開店搶先看！

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