日本160年蝦餅快閃台北！桂新堂東區、信義區都有，達摩 招財貓仙貝欠買。

日本百年蝦仙貝名店桂新堂首度登台，快閃台北SOGO與新光A4，推出超萌鯉魚旗與端午限定禮盒必搶。編輯 鄭雅之表示：超涮嘴的蝦餅會不小心吃完一整包！
不用再飛日本也能吃到傳說中的頂級蝦餅了。擁有160年歷史的日本蝦仙貝指標品牌桂新堂，這回正式插旗台灣展開巡迴快閃。這次不僅同步進駐台北忠孝SOGO與新光三越信義A4館，更帶來多款美得像藝術品的限定禮盒。品牌跳脫傳統鹹餅乾的框架，以細緻且富層次的職人工法，將海洋的鮮甜滋味鎖進每一片薄脆的仙貝中。這場期間限定的快閃活動，不僅是鹹食愛好者的福音，更為台灣的端午送禮市場注入一股清新的日式奢華風潮，讓收禮者能感受到滿滿的誠意與質感。
百年職人蝦餅快閃台北
這次桂新堂首度跨海登台，快閃店的裝潢細節完全不馬虎。現場以沉穩的黑色木紋基調搭配優雅的竹元素，營造出濃濃的京都視覺感。最特別的是，櫃位服務人員會換上日本傳統正式服飾「袴」，展示最正統的款待之心。從即日起到6月1日在台北忠孝SOGO，以及5月13日起在新光三越信義A4館，大家都能親自體驗這種充滿儀式感的購物流程。現場還有特別準備的限定仙貝禮袋，讓喜歡高品質零食的粉絲能以更優惠的價格，一次帶走多款經典風味，真的非常有誠意。
鯉魚旗印花與夏日金魚的視覺盛宴
說到桂新堂的特色，絕對不能錯過那些美到捨不得吃的印花圖樣。這次品牌特別為端午節推出「鯉魚旗祈福系列」，將日本祈求健康成長的文化意象印在蝦餅上，看起來既討喜又充滿祝福感。而「初夏限定系列」則更有戲了，不管是紫色藤花還是悠游的金魚，都讓每一片蝦餅變得像精緻的畫作。品牌堅持嚴選赤蝦、甜蝦與車蝦等新鮮食材，透過獨家的烘烤技術展現出只留蝦香、不見腥味的頂級口感。搭配梅子、抹茶或南瓜等風味，讓每一口品嚐都像是一場層次豐富的小旅行。
台灣限定包裝展現雙龍納福大器美學
為了展現對台灣市場的重視，桂新堂特別打造「台灣限定端午包裝系列」。禮盒外觀以雙龍乘浪、福運匯聚為設計概念，將傳統節慶元素轉化為時尚的視覺語言。相較於傳統端午多半贈送厚重的粽子，這款蝦仙貝主打高蛋白質且熱量輕盈，更能彰顯送禮者的獨到品味。此外，還有專為貓奴設計的招財貓禮盒，以及充滿福氣的達摩造型組合。無論是想要收藏充滿童趣的日本文化意象，還是尋找適合商務贈禮的澎湃組合，這裡都能滿足各種情境需求，成為今年台北百貨最熱門的送禮選擇。
桂新堂 台北快閃資訊
台北忠孝 SOGO B2 快閃店
活動時間：即日起至 2026年6月1日
活動地點：台北忠孝 SOGO B2（台北市大安區忠孝東路四段45號）
新光三越信義 A4館 B2 快閃店活動時間：2026年5月13日至 2026年6月1日
活動地點：新光三越信義新天地 A4館 B2（台北市信義區松高路19號）
桂新堂 必買推薦
- 限定仙貝禮袋（精選三款人氣商品）
雙店快閃與官網同步限量供應。特惠價 1,088 元（原價 1,220 元）。
- 端午祈福系列熱門禮盒
鯉魚旗祈福綜合蝦煎餅（9入）：單盒 580 元，兩盒 1,100 元。
初夏限定綜合蝦煎餅（16入）：單盒 1,280 元，兩盒 2,500 元。
台灣限定炙燒赤蝦系列（18入）：單盒 1,080 元，兩盒 2,100 元。
- 療癒系小禮盒推薦
招財貓、達摩、紅白鯛蝦煎餅：單盒 320 元，任選兩盒 620 元。
黑巧可可、炙燒杏仁蝦煎餅：適合年輕族群的新鮮口味。
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