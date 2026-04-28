信義區一人燒肉新開店！和庵燒肉株式會社398元附餐吃到飽，菜單I人先收。

信義區上班族快收！和庵燒肉主打「一人一爐」炭火燒烤，日本A5和牛套餐700元有找，白飯湯品還能無限續。編輯 鄭雅之表示：小資族真的很需要用平價吃到最高等級好料！

信義區新開一人燒肉！現在是一人經濟當道的時代，誰說想吃頂級和牛一定要揪團，豊漁餐飲集團特別創立全新品牌「和庵燒肉株式會社」，於即日起正式插旗新光三越A4地下2樓。主打「一人一爐」的專屬體驗，讓不想社交的I人族群或是下班想獨處的上班族，都能在精緻的板前座位中，依照自己的節奏掌控火候，享受到產地直送的頂級日本A5黑毛和牛，散發出迷人的油脂香氣與生活中的日常療癒感。



▲不到700元就能品嚐到豐富的日本A5和牛拼盤，每一片和牛都在炭火上釋放誘人油脂香氣。(攝影：鄭雅之)

▲和庵燒肉承襲北海道成吉思汗燒肉技法，透過圓頂鑄鐵鍋的高溫炭火鎖住頂級肉汁風味。(攝影：鄭雅之)





日本A5和牛拼盤700元有找

不同於一般電烤爐，店內特別引入北海道成吉思汗燒肉技法，使用圓頂鑄鐵鍋搭配高溫炭火，能迅速鎖住肉質纖維中的鮮甜肉汁。主打的「A5和牛拼盤套餐」售價只要698元，每日由專業職人精選3至5種不同部位，讓饕客在一盤之中就能領略霜降的細緻與厚切的飽滿。看著豐潤油脂滴落在鍋邊蔬菜，搭配隨餐附上的「燒肉醬」、「蔥鹽」或「玫瑰鹽」變換風味，絕對是信義區絕無僅有的極致味覺壯遊。



▲分量誠意十足的A5和牛拼盤套餐，匯集多種頂級部位肉質，是單人燒肉界極具競爭力的必吃名單。(攝影：鄭雅之)





不吃牛的饕客推出益活雞腿排套餐

店內的菜單規劃非常簡潔，讓選擇障礙的朋友也能輕鬆點餐。套餐部分僅提供「A5和牛拼盤套餐」與「益活雞腿排套餐」兩款核心選擇，其中雞腿排398元，特別選用高品質的大成益活雞，透過炭火直烤展現外皮酥脆且肉質鮮嫩的純粹本味。此外，最讓小資族心動的是店內套餐均享有白飯、湯品與飲料無限供應，讓人吃得精緻又飽足，這種主食強大、附餐吃到飽的組合，CP值真的高到沒話說。



▲雞腿排在鐵鍋上滋滋作響，搭配周邊吸滿肉脂精華的鮮甜蔬菜。(攝影：鄭雅之)





開幕限定蔥鹽和牛肋條才198元

如果覺得套餐吃不過癮，店內也提供許多美味單點讓用餐體驗再升級。像是248元的「本日和牛拼盤」，讓想加碼肉量的朋友吃得更過癮，還有清爽解膩的「雙響泡菜」與「紫蘇蘿蔔」、「韓式泡菜」。最不能錯過的是開幕限定優惠，只要198元就能加購原價不菲的「蔥鹽和牛肋條」，體驗那種先醃漬後炙烤的酥香魅力。絕對是信義區勞碌一天後，最放鬆的下班神隊友。



▲開幕期間限定優惠的「蔥鹽和牛肋條」肉質紮實，搭配主廚特調醬汁醃漬入味，CP值極高。(攝影：鄭雅之)

▲和庵燒肉致力提供高CP值用餐體驗，自助區提供熱騰騰的白飯與豐富飲品讓民眾自由續碗。(攝影：鄭雅之)





雙品牌聯手進駐新光A4！一人壽喜燒也有

除了極具話題的個人燒肉，旗下的一人壽喜燒品牌「牛喜」也同步進駐新光三越A4，為大家帶來社群爆紅的「蛋液慕斯」吃到飽服務，綿密口感搭配鮮嫩肉片，讓獨食體驗更加豐富。這次豊漁集團雙品牌齊發，讓信義區的食客有更多樣化的選擇，無論今天心情是想吃熱騰騰的炭火燒烤，還是想來一鍋暖心的壽喜燒，只要來到這裡，一個人都能隨時開啟一場專屬自己的頂級和牛饗宴。



▲姊妹品牌牛喜一人壽喜燒同步插旗新光A4，以日式風格打造專屬單身饕客的都會用餐空間。(攝影：鄭雅之)

▲外層炙烤到微焦香脆的和牛，搭配滿滿的清爽「蔥鹽」一起入口，豐富的味覺層次讓人一吃就上癮。(攝影：鄭雅之)

和庵燒肉株式會社 店家資訊

門市地點：台北市信義區松高路19號B2，新光三越台北信義新天地A4

營業時間：11:00 至 20:30

用餐規範：採板前12席配置，僅限現場候位，每人低消為一份套餐，價格均需外加10%服務費





和庵燒肉株式會社 開幕優惠

開幕特別活動：人氣單品「蔥鹽和牛肋條」100g，開幕限定優惠價 198 元

和庵燒肉株式會社 菜單

套餐

黑毛和牛拼盤套餐 698 元

益活雞套餐 398 元

單點

本日和牛拼盤 248元

雙響泡菜 98元

紫蘇蘿蔔 68元

韓式泡菜 68元

季節時蔬 68元

櫛瓜 68元

牛肋條 198元







信義區美食新開店！

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和庵燒肉株式會社 更多照片

▲專為不吃牛的饕客準備「益活雞腿排套餐」，嚴選高品質的大成益活雞，肉質鮮嫩Q彈且分量十足。(攝影：鄭雅之)

▲日本A5和牛在炭火的高溫炙烤下，豐沛的油脂與焦香味完美交融，呈現極致的誘人色澤。(攝影：鄭雅之)

▲專業職人現場展示分切技術，精準掌握日本A5黑毛和牛不同部位的油花與口感紋理。(攝影：鄭雅之)

▲透過北海道成吉思汗燒肉技法，讓每一片日本和牛在鑄鐵鍋上受熱均勻，鎖住最飽滿的鮮甜肉汁。(攝影：鄭雅之)

▲職人精選厚切部位，粉嫩的油花分布極其均勻，絕對是肉食愛好者來到信義區不能錯過的燒肉首選。(攝影：鄭雅之)

▲暖心的用雞骨熬煮的昆布湯、白飯、飲料均可無限享用，搭配現烤頂級和牛讓人享受極致飽足的高CP值饗宴。(攝影：鄭雅之)

▲職人等級的噴香白飯搭配炭火直烤和牛，絕對是信義區上班族最療癒的個人午餐新選擇。(攝影：鄭雅之)

▲店內提供多款飲品無限供應吃到飽，冬瓜檸檬與無糖綠茶更是解膩的最佳拍檔。(攝影：鄭雅之)