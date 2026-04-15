鼎王麻辣鍋開到信義區！麻辣霜淇淋 調酒ATT限定，肉盤買一送一先衝。

火鍋控衝了！鼎王插旗信義ATT推肉盤買一送一，首創麻辣霜淇淋配調酒，強勢攻佔信義區深夜食堂。編輯 鄭雅之表示：信義區逛完街就來吃始源最愛火鍋！

信義區就能吃到頂王！深受韓星與國際遊客朝聖的鼎王麻辣鍋，這次正式插旗信義區ATT百貨。作為全台第一間百貨門市，不僅地段超方便，更祭出讓粉絲瘋狂的肉盤買一送一與招待霜淇淋活動。這間門市徹底打破傳統火鍋店印象，首度跨界挑戰夜經濟生活，推出限定的麻辣鹽花霜淇淋、創意調酒與手搖茶飲，把吃火鍋變得很時尚，讓大家在信義區聚餐或深夜續攤時，多了一個可以一站式滿足吃鍋與微醺的神級新選擇。



▲火鍋控朝聖清單再加一。深受韓星喜愛的鼎王麻辣鍋插旗信義區，推澎湃龍蝦海鮮拼盤與買一送一優惠強勢登場。

▲獵奇美食台北必吃！鼎王獨家創意甜點麻辣鹽花霜淇淋，經典麻辣湯頭融合綿密牛奶冰淇淋，鹹甜辣冰火交融超吸睛。





獨家龍蝦海鮮與麻辣霜淇淋

這次開幕最讓饕客期待的，就是只有在信義ATT店才能吃到的限定好料。主打輕奢路線的龍蝦海饌盛宴，豪邁放入Q彈飽滿的大龍蝦、干貝與鮑魚，滿足海鮮控的胃。更獵奇的是創意甜點「麻辣鹽花霜淇淋」，將經典麻辣湯頭巧妙融入綿密牛奶冰淇淋，灑上細緻鹽花帶出鹹甜辣三重層次。這種冰火交織的反差口感，吃起來既衝突又迷人，絕對會成為最紅的打卡美食。不管是想體驗奢華海鮮還是挑戰味蕾驚喜，這款全台唯一的甜點都值得專程來試試。



▲海鮮控尖叫！鼎王信義ATT店限定龍蝦海饌盛宴，豪邁放入整隻Q彈大龍蝦、干貝與鮑魚，挑戰信義區輕奢火鍋市場。





微醺調酒與清新系手搖茶飲

看準信義商圈豐富的夜生活，鼎王這次也變身餐酒館，推出多款充滿大人味的特色調酒。像是結合荔枝與葡萄柚果香的柚美荔泡泡，或是帶有紫蘇香氣的葡萄白酒，都讓聚餐氛圍變得更加愜意。如果不喝酒的人也別擔心，現場還有多達10款創意手搖茶飲，主打清新果香的紫蘇紅烏龍凍檸氣泡，利用酸甜口感來平衡麻辣鍋的厚重，讓吃火鍋不再只是流汗，還能享受優雅且具質感的微醺生活，讓這間百貨首店成為信義區最新潮的深夜社交據點。



▲信義區微醺新據點，鼎王ATT店限定推出結合茶香與水果的特色調酒系列，是深夜續攤小酌的時髦新選擇。





開幕限定優惠與全台同慶

為了慶祝百貨首店強勢登場，祭出多重誠意十足的優惠。從4月11日開幕當天開始，只要到信義ATT店內用就免費招待獨家麻辣霜淇淋。更棒的是，全台門市將在4月13日到4月17日期間舉辦同慶活動，只要平日內用消費滿2500元，就能享有梅花豬肉買一送一的超值回饋。此外，加入好友還能領取電子券兌換特製茶飲。各位火鍋控快點揪團訂位，趁著這波超狂優惠，一起去體驗這間充滿美學設計且充滿話題性的信義區新開店。



▲信義區手搖杯推薦！鼎王首度推出杯裝手搖飲料，主打清新果香的橙香紅烏龍與紫蘇紅烏龍凍檸氣泡，酸甜口感最解膩。

▲鼎王全台百貨首店時髦登場。插旗信義區ATT 4 FUN，店內充滿設計美學，營業至凌晨02:00，搶攻深夜食堂與追星族市場。

鼎王信義ATT店 店家資訊

鼎王信義ATT店 開幕優惠

免費吃冰： 4/11至4/30，內用招待「麻辣鹽花霜淇淋」乙份。

好友贈飲： 4/11至5/31，加LINE領券兌換「檸檬紅烏龍」或「橙香紅烏龍」乙杯。

全台同慶： 4/13至4/17，全台平日內用滿2500元，享「梅花豬肉」買一送一。





火鍋控都要知道新話題！

地址： 台北市信義區松壽路12號6樓（ATT 4 FUN）營業時間：11:00~凌晨02:00。

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信義區麻辣鍋新開店「鼎王信義ATT店 」更多照片

▲信義區豪華火鍋推薦。鼎王龍蝦海饌盛宴集結大龍蝦、白蝦、干貝、鮑魚等頂級食材，視覺與味蕾雙重享受。

▲隱藏在麻辣鍋店裡的專業吧檯。鼎王信義ATT店打造質感複合式場域，專攻信義商圈夜經濟與夜貓族小酌市場。