火鍋免費吃！聚 日式鍋物788元日本國產牛火鍋搭自助吧吃到飽，加碼抽免費火鍋套餐。

聚 日式鍋物日本國產牛套餐登場，王品集團推出788元起新品，搭配牛轉好運活動，有機會免費吃套餐，帶動火鍋與日本牛肉話題熱度。

▲王品集團引進日本國產牛全頭進口，於聚 日式鍋物推出火鍋新品，讓粉絲不用出國就能品嘗日本國產牛。（攝影：張人尹）



▲聚 日式鍋物主打日本國產牛火鍋搭配蔬食自助吧吃到飽，王品集團帶動火鍋控粉絲討論話題。（攝影：張人尹）

788元起套餐主打國產牛

▲聚 日式鍋物推出日本國產牛雪花與霜降單人套餐，以及雙人特盛，王品集團主打788元起吸引粉絲。（攝影：張人尹）

玩轉珠有機會免費吃套餐

▲聚 日式鍋物推出牛轉好運活動，王品集團讓粉絲消費日本國產牛套餐即可參加轉珠抽獎。

聚 日式鍋物 日本國產牛套餐推薦

聚 日式鍋物 日本國產牛套餐限定活動

活動方式：凡消費日本國產牛套餐任乙客，可玩一次「牛轉好運」轉珠遊戲。

活動獎項：

雪花豬(牛)單人套餐乙客(價值$398/448)

富士肉肉山(價值$258)

鮮蝦蛤蜊雙拼(價值$99)





日本國產牛火鍋免費吃！這次火鍋控最新話題，王品集團引進全頭日本國產牛，並在「聚 日式鍋物」率先推出相關餐點，最低788元起就能品嘗到日本國產牛火鍋，主打稀少外銷比例與細膩油花口感，搭配原先就有的豐富蔬食自助吧吃到飽，讓火鍋控有有理由約吃鍋。這次「聚 日式鍋物」於2026/3/20-4/30期間限定推出日本國產牛系列套餐，包含「日本國產牛雪花、日本國產牛霜降單人套餐」，以及「究極日本國產牛雙人特盛」，價格788元起。肉品選用前胸與腿肉部位，主打下鍋清涮5-8秒即可入口，呈現滑順口感與自然甜味，讓火鍋控粉絲們在千元內就能體驗日本國產牛。搭配新品上市活動，「聚 日式鍋物」同步推出期間限定遊戲，3/20-4/30期間只要到店消費任一日本國產牛套餐，就能參加一次「牛轉好運」轉珠活動，有機會抽中「雪花豬/雪花牛單人套餐、富士肉肉山與鮮蝦蛤蜊雙拼」等品項，讓火鍋控免費再吃一餐。供應期間：2026/3/20到4/30推薦套餐：日本國產牛雪花：788元起日本國產牛霜降：888元起究極日本國產牛雙人特盛：1388元起活動期間：2026/3/20到4/30