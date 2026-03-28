台北火鍋新推薦！四季花月插旗南京復興站，必吃推薦一次看。

台北火鍋新店「四季花月」插旗松山，以山野風情打造無壓力空間，九款湯底搭浮誇肉圈與九秒牛肉超吸睛。編輯 鄭雅之表示：吃完火鍋衣服沒有火鍋味，真的很推！

台北火鍋控來吃！位於松山區復興北路的「四季花月」以山野風情為主題正式開幕。店內空間大量運用原木與石材，營造出大自然氛圍，並刻意拉寬桌距以減少用餐壓迫感。特別獨家設計的無煙淨化系統，能在料理過程中即時過濾油煙，解決了火鍋店常見的異味殘留問題，讓消費者在用餐結束後，衣物與頭髮依然保持清新，提供更具質感的用餐空間。

▲浮誇系山野肉花圈集結多款嚴選肉品，展現視覺與味覺雙重享受。(攝影：鄭雅之) ▲台北火鍋新店「四季花月」正式插旗松山區復興北路。(攝影：鄭雅之)





獨門木瓜牛奶鍋與九款時令湯底介紹

在湯底開發上，品牌推出兩款紅鍋與七款白鍋，其中最受關注的是加入半顆木瓜提味的「香醇牛奶鍋」。這款湯底以鮮乳與雞湯為基底，透過木瓜的天然果香增加湯頭層次感，口感溫潤且不膩口。此外，還有以南瓜結合酸菜的「酸爽金湯鍋」，以及使用純椰子水熬煮的「椰香益活雞鍋」。九款湯底針對不同口味需求設計，從重慶麻辣到清淡鮮甜皆有提供，讓火鍋控有更多元化的選擇。

▲香醇牛奶鍋加入半顆木瓜提鮮，配上浮誇肉圈與澎湃菜盤展現時令火鍋魅力。(攝影：鄭雅之)





浮誇系山野肉花圈與九秒牛肉的黃金賞味

肉品呈現方式也是一大亮點，招牌「山野肉花圈」將多款肉品沿著鍋緣環繞擺放，視覺效果十足。而主廚推薦的「9秒牛肉」則提供松露、山葵或沙薑等多種醃漬口味，建議在沸騰湯底中涮煮 9 秒即撈起，以維持板腱牛的粉嫩質地與風味。除了豐富的牛肉選擇，店內也提供西班牙伊比利豬、小羔羊及去骨雞腿，搭配口感香脆的貢菜與三星蔥爆漿貢丸，建構出完整的山野風餐桌體驗。

▲口感鮮嫩的九秒牛肉經過特殊醃漬，是火鍋控來到四季花月指定必吃的特色肉品。(攝影：鄭雅之)





首創無酒精特調與山野風搭餐體驗

為了提供更完整的味覺轉換，店內首創三款專為火鍋設計的無酒精 Mocktail 特調。其中「嶺上苦泉」巧妙運用苦瓜的微苦特性，能有效平衡麻辣鍋的濃郁感。另外還有以梅香為主調的「青林梅影」以及清爽甘甜的「霜瓜清露」。這三款飲品不只增加餐點的豐富度，也提升了火鍋搭餐的儀式感。未來也規劃持續開發更多風味飲品，讓消費者在台北城市中，體驗與眾不同的山野火鍋時光。

▲招牌山野肉花圈嚴選美國板腱牛，擺一整圈視覺感十足。(攝影：鄭雅之) ▲精選丸類拼盤包含起司牛肉丸等多樣選擇。(攝影：鄭雅之)

四季花月 時令火鍋 店家資訊

地址： 台北市松山區復興北路15-1號1樓訂位電話： 02-2777-5577

四季花月 時令火鍋 開幕優惠





火鍋控也吃過這幾間！

開幕限時優惠： 即日起至4/6，四人豪華套餐享 72 折。開幕加碼活動： 四人套餐最高現省 1500 元，用餐有機會抽中 888 元現金折價券。

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台北火鍋新開店「四季花月」更多圖片

▲招牌山野肉花圈嚴選美國板腱牛，擺一整圈視覺感十足。(攝影：鄭雅之) ▲台灣火鍋少見的「貢菜」是解膩神器，脆口的口感值得一試。(攝影：鄭雅之)

▲獨家特製燒椒醬選用多種辛香料製作，是搭配麻辣鍋物不可或缺的靈魂沾醬。(攝影：鄭雅之)

▲充滿嚼勁的三星蔥爆漿貢丸是四季花月的人氣單點，為火鍋餐桌增添更多在地風味與層次感。(攝影：鄭雅之)