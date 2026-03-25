有買一送一先吃！雙北首間「海底撈甜點自助吧」在板橋，再送巨無霸糖葫蘆。

海底撈買一送一先吃！雙北首間「海底撈甜點吃到飽」進駐板橋大遠百，還有超巨型糖葫蘆免費送，甜點控快衝一波。編輯 鄭雅之表示：有買一送一我要先吃！
板橋人等到了！之前在高雄大遠百掀起暴動的「海底撈甜點自助吧」，終於被台北粉絲敲碗成功。當時南部搶先登場的消息一出，就讓不少北部火鍋控心癢癢，瘋狂詢問什麼時候輪到北部。如今，今日在海底撈板橋大遠百店正式升級，現場大手筆規劃了8到10款精緻甜點。並加碼祭出訂位就免費送XXL糖葫蘆，無論是想換個口味還是純粹想滿足第二個胃，現在來到板橋店就能一次滿足。同時，全台指定門市再推出外送限定買一送一優惠，今天午餐就訂海底撈吃起來。
板橋就有海底撈甜點自助吧
這次海底撈推出的加購方案非常佛心，完全是為了甜點控量身打造。如果你本來就打算大啖麻辣火鍋，只要開鍋後用199元就能升級甜點無限吃，CP值高到讓人尖叫。更貼心的是，如果只是想找個地方跟閨蜜喝下午茶，店家也推出299元的下午茶專屬方案，不用點火鍋就能直接進場享受甜點吧。活動時段鎖定在平日週一至週五的12點至16點半，讓平凡的午後時光瞬間變得奢華又幸福，絕對是板橋最夯的午茶新選擇。
海底撈巨型糖葫蘆訂位就送
先前在網路上爆紅的巨大糖葫蘆，這次也驚喜現身板橋大遠百店，近1公尺的超浮誇長度，拿在手上簡直比半個人還高，一出場絕對會引起全場注目。只要在4月30日前的指定時段預約用餐，店家就會直接霸氣贈送這支XXL等級的超大糖葫蘆。這種視覺衝擊感滿分的甜點，不只吃起來酸甜過癮，上桌的瞬間秒變話題焦點，一定要先打卡炫耀一下。
外送麻辣燙買一送一
海底撈板橋大遠百店 甜點自助吧
開賣日： 3月25日。
甜點方案價格： 店內開鍋消費，加購價199元。不點火鍋「純下午茶」每人299元。
自助吧活動時段： 週一至週五 12：00至16：30。
海底撈 XXL糖葫蘆免費送
活動期間： 即日起至4月30日。
限定門市：海底撈板橋大遠百店限定。
贈送條件： 凡預定用餐，於週一至週五 11：00至17：00，或週日至週四 00：00至03：00時段入座。
備註： 國定假日不適用，每日數量有限，贈完為止。
海底撈 買一送一優惠
販售通路：Uber Eats外送
優惠內容：Uber Eats訂購嗨嗨麻辣燙同品項買一送一
活動時間：即日起-4/10 週一至週五 #限量販售
經典口味：麻辣、番茄、三鮮
販售門市：台北慶城店、板橋大遠百店、桃園統領店、台中大遠百店、台中中友店、台南Focus店、台南南紡店、高雄大遠百店、高雄巨蛋店
注意事項：實際供應情況以平台顯示為準。
甜點控也要知道新品！
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