有買一送一先吃！雙北首間「海底撈甜點自助吧」在板橋，再送巨無霸糖葫蘆。

海底撈買一送一先吃！雙北首間「海底撈甜點吃到飽」進駐板橋大遠百，還有超巨型糖葫蘆免費送，甜點控快衝一波。編輯 鄭雅之表示：有買一送一我要先吃！

板橋人等到了！之前在高雄大遠百掀起暴動的「海底撈甜點自助吧」，終於被台北粉絲敲碗成功。當時南部搶先登場的消息一出，就讓不少北部火鍋控心癢癢，瘋狂詢問什麼時候輪到北部。如今，今日在海底撈板橋大遠百店正式升級，現場大手筆規劃了8到10款精緻甜點。並加碼祭出訂位就免費送XXL糖葫蘆，無論是想換個口味還是純粹想滿足第二個胃，現在來到板橋店就能一次滿足。同時，全台指定門市再推出外送限定買一送一優惠，今天午餐就訂海底撈吃起來。



▲海底撈甜點自助吧升級版，提供精緻小蛋糕和新鮮水果，無限供應。(圖為海底撈高雄大遠百，僅供示意)

▲近1公尺長的XXL糖葫蘆，視覺震撼，深受甜點控喜愛。(攝影：編輯 鄭雅之 )





板橋就有海底撈甜點自助吧

這次海底撈推出的加購方案非常佛心，完全是為了甜點控量身打造。如果你本來就打算大啖麻辣火鍋，只要開鍋後用199元就能升級甜點無限吃，CP值高到讓人尖叫。更貼心的是，如果只是想找個地方跟閨蜜喝下午茶，店家也推出299元的下午茶專屬方案，不用點火鍋就能直接進場享受甜點吧。活動時段鎖定在平日週一至週五的12點至16點半，讓平凡的午後時光瞬間變得奢華又幸福，絕對是板橋最夯的午茶新選擇。



▲多達10款精緻甜點吧，只要199元加購，就能享受甜點吃到飽。(圖為海底撈高雄大遠百，僅供示意)





海底撈巨型糖葫蘆訂位就送

先前在網路上爆紅的巨大糖葫蘆，這次也驚喜現身板橋大遠百店，近1公尺的超浮誇長度，拿在手上簡直比半個人還高，一出場絕對會引起全場注目。只要在4月30日前的指定時段預約用餐，店家就會直接霸氣贈送這支XXL等級的超大糖葫蘆。這種視覺衝擊感滿分的甜點，不只吃起來酸甜過癮，上桌的瞬間秒變話題焦點，一定要先打卡炫耀一下。



▲板橋海底撈限定贈送的超巨大糖葫蘆，是拍照打卡亮點。(攝影：編輯 鄭雅之 )





外送麻辣燙買一送一

如果懶得出門的居家派，海底撈外送個人餐「嗨嗨麻辣燙」也帶來超殺優惠。即日起到4/1平日週一至週五期間，只要透過外送平台點餐，就能享有同品項買一送一的限時回饋。口味包含了最經典的麻辣、酸甜的番茄以及清淡的三鮮供大家選擇。限定門市包含板橋大遠百、台北慶城、桃園統領等全台多家指定門市都有參與。一個人吃剛好飽足，兩個人吃更是賺到，不用排隊就能吃到海底撈，快打開手機預訂這份超值驚喜。

▲海底撈外送買一送一。(攝影：編輯 鄭雅之 )

海底撈板橋大遠百店 甜點自助吧

開賣日： 3月25日。

甜點方案價格： 店內開鍋消費，加購價199元。不點火鍋「純下午茶」每人299元。

自助吧活動時段： 週一至週五 12：00至16：30。





海底撈 XXL糖葫蘆免費送

活動期間： 即日起至4月30日。

限定門市：海底撈板橋大遠百店限定。

贈送條件： 凡預定用餐，於週一至週五 11：00至17：00，或週日至週四 00：00至03：00時段入座。

備註： 國定假日不適用，每日數量有限，贈完為止。





海底撈 買一送一優惠

販售通路：Uber Eats外送

優惠內容：Uber Eats訂購嗨嗨麻辣燙同品項買一送一

活動時間：即日起-4/10 週一至週五 #限量販售

經典口味：麻辣、番茄、三鮮

販售門市：台北慶城店、板橋大遠百店、桃園統領店、台中大遠百店、台中中友店、台南Focus店、台南南紡店、高雄大遠百店、高雄巨蛋店

注意事項：實際供應情況以平台顯示為準。





甜點控也要知道新品！

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