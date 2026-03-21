台北奶昔控要衝！DQ奶昔推5款新口味，酪梨、草莓優格奶昔爆濃。

奶昔控衝了！DQ 5款優格新品，100%純冰淇淋基底極極濃郁。草莓芒果到大人系抹茶，11種美式風味開啟春夏沁涼地圖。編輯 鄭雅之表示：天氣回暖就來一杯爆濃奶昔超療癒！

台北奶昔控要吃！來自美國的傳奇冰淇淋品牌Dairy Queen，這次要用最正宗的美式靈魂席捲全台灣。於近日一口氣推出5款充滿春夏氣息的全新口味奶昔。讓原本就擁有超高人氣的奶昔系列，直接擴充到高達11種的豐富選擇。不論是追求極致濃郁的老司機，還是喜歡水果清爽感的網美。都能在這次的奶昔盛宴中找到寫著自己名字的專屬滋味。



▲DQ超好喝奶昔推優格系列，草莓、芒果與酪梨三款美式風味濃郁清爽，3月18日沁涼開喝。

▲酪梨優格奶昔主打清新果香，極致濃郁質地讓清涼感升級，奶昔控絕對不能錯過這款新品。





優格基底混搭果香清爽度再升級

這次新品亮點絕對是首次亮相的優格系列奶昔，研發團隊巧妙將優格的微酸與水果香氣結合。首推草莓優格奶昔，每一口都能喝到戀愛般的粉嫩酸甜。芒果優格則帶來強烈的夏日陽光氣息。最讓人驚喜的酪梨優格奶昔，更以酪梨特有的滑順口感與清香。讓整杯奶昔的沁涼層次感直接拉滿。100%純冰淇淋基底堅持不加碎冰稀釋。確保每一口都濃郁到不行。



▲夢幻粉色草莓優格奶昔融合果香與醇香，100%純冰淇淋基底甜而不膩，是必喝午茶首選。





抹茶與咖啡雙旋風同步重磅登場

除了水果優格系列，DQ這次也針對抹茶控與咖啡迷準備了驚喜。全新研發的抹茶奶昔主打茶香回甘且甜而不膩。而咖啡奶昔與摩卡奶昔則是上班族最完美的下午茶首選。咖啡奶昔滑順好入口。摩卡奶昔則是在巧克力與咖啡之間取得了最完美的平衡。這5款新口味不僅口感紮實。更展現了品牌身為美式奶昔標竿的霸氣實力。就是要讓甜點控們在這個春夏喝到捨不得停下來。



▲夏日氛圍芒果優格奶昔具備豐富酸甜層次，不加碎冰稀釋，挑戰最正宗的美式奶昔標竿。





DQ超好喝奶昔 活動資訊

上市日期： 2026年3月18日起正式販售。

全新口味： 草莓優格奶昔、芒果優格奶昔、酪梨優格奶昔、抹茶奶昔、咖啡奶昔、摩卡奶昔。

經典必喝： Oreo、巧克力、草莓、芒果、香草。

產品亮點： 堅持使用100%純冰淇淋製作，絕不添加碎冰，提供最正宗的濃郁美式口感。





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