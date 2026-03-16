抹茶波堤必吃！Mister Donut攜手伊藤久右衛門，蜜抹茶波堤 迷你歐菲香組必吃。

Mister Donut攜手伊藤久右衛門推出抹茶甜甜圈新品，包含波波隆尼、波堤與歐菲香系列，同步推出抹茶飲品與買5送1、買6送2優惠。

▲Mister Donut自3/17起推出抹茶季甜甜圈系列，攜手京都宇治抹茶品牌伊藤久右衛門帶來11款新品，從波堤、波波隆尼到糰子甜點一次登場，打造濃厚雙茶甜點選擇。（攝影：張人尹）



▲Mister Donut抹茶季聯名伊藤久右衛門登場，推出多款抹茶與焙茶甜甜圈及現做飲品，粉絲還能搭配甜甜圈買5送1與買6送2優惠一起享用。（攝影：張人尹）





爆餡波波隆尼主打 抹茶焙茶雙版本

▲Mister Donut推出生系列「抹茶波波隆尼」與「焙茶波波隆尼」，鬆軟圈體搭配爆餡抹茶或焙茶鮮奶油，外層再裹上可可沾醬與脆片配料。（攝影：張人尹）

抹茶糖蜜甜點 糰子與波堤同步登場

▲Mister Donut推出「蜜抹茶波堤」，Q彈波堤搭配抹茶可可醬與抹茶糖蜜，呈現微苦與清甜交織的抹茶甜甜圈風味。（攝影：張人尹）

雙茶蜜柚甜點 抹茶焙茶多層次

▲Mister Donut推出「雙茶蜜柚歐菲香組」，迷你歐菲香結合抹茶與焙茶口味，搭配蜜柚卡士達與茶香沾醬打造雙茶甜點。（攝影：張人尹）



▲Mister Donut同步推出「抹茶紅豆糰子派」、「生抹茶波堤」、「雙層抹茶波堤」等新品，延伸抹茶與焙茶甜甜圈系列。（攝影：張人尹）





抹茶飲品登場 甜甜圈優惠同步

▲Mister Donut抹茶季推出「輕椰抹茶」與「抹茶歐蕾」2款現做飲品，以伊藤久右衛門抹茶粉搭配椰子水與瑞穗鮮乳調製。（攝影：張人尹）



▲Mister Donut自2026/3/17起推出甜甜圈買5送1與買6送2優惠，現做飲品也享第二件5折活動，粉絲可一次入手抹茶新品。（攝影：張人尹）





Mister Donut 伊藤久右衛門 抹茶聯名新品販售資訊

伊藤久右衛門聯名 抹茶波波隆尼：79元

伊藤久右衛門聯名 焙茶波波隆尼：79元

伊藤久右衛門聯名 蜜抹茶波堤：55元

伊藤久右衛門聯名 抹茶紅豆糰子派：69元

伊藤久右衛門聯名 蜜抹茶糰子：60元

伊藤久右衛門聯名 雙層抹茶波堤：52元

伊藤久右衛門聯名 生抹茶波堤：59元

伊藤久右衛門聯名 柚子抹茶波堤：59元

伊藤久右衛門聯名 雙茶蜜柚歐菲香組：55元

伊藤久右衛門聯名 輕椰抹茶M (冰)：80元

伊藤久右衛門聯名 抹茶歐蕾M (冰)：99元





新品買5送1及買6送2 優惠資訊 活動期間：2026/3/17(二)~2026/3/26(四) 活動方式：活動期間挑選六或八個甜甜圈，需含一款指定商品，其中一個或兩個由Mister Donut招待。 注意事項：



指定飲品第2杯5折 優惠資訊 活動期間：2025/3/17(二)起至售完為止。 活動方式：指定飲品輕椰抹茶、抹茶歐蕾享第2杯5折優惠。



指定商品為 抹茶波波隆尼、焙茶波波隆尼、蜜抹茶波堤、抹茶紅豆糰子派、蜜抹茶糰子、雙層抹茶波堤、生抹茶波堤、柚子抹茶波堤、雙茶蜜柚歐菲香組。

抹茶控的甜甜圈！Mister Donut這次在3/17起推出抹茶季甜甜圈系列，再度與京都宇治抹茶品牌伊藤久右衛門合作，這次聯名從波堤、爆餡波波隆尼到歐菲香與日式糰子等多種甜點形式，搭配現做飲品共帶來11款新品，讓粉絲能一次感受雙茶的層次香氣，粉絲還能搭配甜甜圈買5送1與買6送2優惠活動，抹茶甜甜圈準時開吃。這次聯名甜點中，最受矚目的就是生系列爆餡波波隆尼，Mister Donut推出「抹茶波波隆尼」與「焙茶波波隆尼」，以鬆軟微Q的波波隆尼圈體為基底，內餡與圈體約1:1比例注入抹茶或焙茶鮮奶油。抹茶款帶有微苦茶韻與濃郁香氣，焙茶款則呈現焙炒後的溫潤茶香，外層再裹上抹茶或焙茶可可沾醬，並撒上杏仁角或奶油風味脆片增添口感。除了爆餡甜甜圈，Mister Donut也以「抹茶糖蜜」打造多款日式風味甜點。其中「蜜抹茶波堤」將Q彈波堤半邊沾裹抹茶可可醬，再覆上帶有透亮感的抹茶糖蜜，讓抹茶微苦與甜味取得平衡。「蜜抹茶糰子」則以日式糰子為主體，搭配以伊藤久右衛門抹茶粉調製的抹茶糖蜜，呈現經典和風甜點風格。此外，新品「柚子抹茶波堤」則將柚子風味醬包覆在抹茶可可沾醬中，打造爆漿口感。在多款新品中，「雙茶蜜柚歐菲香組」同樣是這次聯名亮點之一。Mister Donut首度推出迷你尺寸歐菲香，搭配抹茶與焙茶兩種口味，其中抹茶款以迷你焙茶歐菲香搭配蜜柚卡士達內餡，再裹上抹茶可可沾醬，形成果香與茶香交織的風味。除此之外，Mister Donut也同步推出包餡版「抹茶紅豆糰子派」，以及經典圈體「生抹茶波堤、雙層抹茶波堤」等新品，讓抹茶與焙茶在不同甜點型態中展現更多變化。這次抹茶季，Mister Donut也推出2款現做抹茶飲品，「輕椰抹茶」以伊藤久右衛門抹茶粉為基底，加入椰子水帶出清爽椰香，整體風味清新順口，「抹茶歐蕾」則以瑞穗鮮乳搭配抹茶調製，奶香與茶香交織，口感綿密。配合新品上市，Mister Donut自2026/3/17起推出期間優惠，甜甜圈享10天買5送1與買6送2活動，現做飲品則可享第二件5折，打造最療癒抹茶下午茶享受。開賣日期：2026/3/17(二)起，期間限定，售完為止