抹茶波堤必吃！Mister Donut攜手伊藤久右衛門，蜜抹茶波堤 迷你歐菲香組必吃。

Mister Donut攜手伊藤久右衛門推出抹茶甜甜圈新品，包含波波隆尼、波堤與歐菲香系列，同步推出抹茶飲品與買5送1、買6送2優惠。抹茶控的甜甜圈！Mister Donut這次在3/17起推出抹茶季甜甜圈系列，再度與京都宇治抹茶品牌伊藤久右衛門合作，這次聯名從波堤、爆餡波波隆尼到歐菲香與日式糰子等多種甜點形式，搭配現做飲品共帶來11款新品，讓粉絲能一次感受雙茶的層次香氣，粉絲還能搭配甜甜圈買5送1與買6送2優惠活動，抹茶甜甜圈準時開吃。
爆餡波波隆尼主打 抹茶焙茶雙版本這次聯名甜點中，最受矚目的就是生系列爆餡波波隆尼，Mister Donut推出「抹茶波波隆尼」與「焙茶波波隆尼」，以鬆軟微Q的波波隆尼圈體為基底，內餡與圈體約1:1比例注入抹茶或焙茶鮮奶油。抹茶款帶有微苦茶韻與濃郁香氣，焙茶款則呈現焙炒後的溫潤茶香，外層再裹上抹茶或焙茶可可沾醬，並撒上杏仁角或奶油風味脆片增添口感。
抹茶糖蜜甜點 糰子與波堤同步登場除了爆餡甜甜圈，Mister Donut也以「抹茶糖蜜」打造多款日式風味甜點。其中「蜜抹茶波堤」將Q彈波堤半邊沾裹抹茶可可醬，再覆上帶有透亮感的抹茶糖蜜，讓抹茶微苦與甜味取得平衡。「蜜抹茶糰子」則以日式糰子為主體，搭配以伊藤久右衛門抹茶粉調製的抹茶糖蜜，呈現經典和風甜點風格。此外，新品「柚子抹茶波堤」則將柚子風味醬包覆在抹茶可可沾醬中，打造爆漿口感。
雙茶蜜柚甜點 抹茶焙茶多層次在多款新品中，「雙茶蜜柚歐菲香組」同樣是這次聯名亮點之一。Mister Donut首度推出迷你尺寸歐菲香，搭配抹茶與焙茶兩種口味，其中抹茶款以迷你焙茶歐菲香搭配蜜柚卡士達內餡，再裹上抹茶可可沾醬，形成果香與茶香交織的風味。除此之外，Mister Donut也同步推出包餡版「抹茶紅豆糰子派」，以及經典圈體「生抹茶波堤、雙層抹茶波堤」等新品，讓抹茶與焙茶在不同甜點型態中展現更多變化。
抹茶飲品登場 甜甜圈優惠同步這次抹茶季，Mister Donut也推出2款現做抹茶飲品，「輕椰抹茶」以伊藤久右衛門抹茶粉為基底，加入椰子水帶出清爽椰香，整體風味清新順口，「抹茶歐蕾」則以瑞穗鮮乳搭配抹茶調製，奶香與茶香交織，口感綿密。配合新品上市，Mister Donut自2026/3/17起推出期間優惠，甜甜圈享10天買5送1與買6送2活動，現做飲品則可享第二件5折，打造最療癒抹茶下午茶享受。
Mister Donut 伊藤久右衛門 抹茶聯名新品販售資訊開賣日期：2026/3/17(二)起，期間限定，售完為止
- 伊藤久右衛門聯名 抹茶波波隆尼：79元
- 伊藤久右衛門聯名 焙茶波波隆尼：79元
- 伊藤久右衛門聯名 蜜抹茶波堤：55元
- 伊藤久右衛門聯名 抹茶紅豆糰子派：69元
- 伊藤久右衛門聯名 蜜抹茶糰子：60元
- 伊藤久右衛門聯名 雙層抹茶波堤：52元
- 伊藤久右衛門聯名 生抹茶波堤：59元
- 伊藤久右衛門聯名 柚子抹茶波堤：59元
- 伊藤久右衛門聯名 雙茶蜜柚歐菲香組：55元
- 伊藤久右衛門聯名 輕椰抹茶M (冰)：80元
- 伊藤久右衛門聯名 抹茶歐蕾M (冰)：99元
新品買5送1及買6送2 優惠資訊
活動期間：2026/3/17(二)~2026/3/26(四)
活動方式：活動期間挑選六或八個甜甜圈，需含一款指定商品，其中一個或兩個由Mister Donut招待。
注意事項：
指定商品為 抹茶波波隆尼、焙茶波波隆尼、蜜抹茶波堤、抹茶紅豆糰子派、蜜抹茶糰子、雙層抹茶波堤、生抹茶波堤、柚子抹茶波堤、雙茶蜜柚歐菲香組。
指定飲品第2杯5折 優惠資訊
活動期間：2025/3/17(二)起至售完為止。
活動方式：指定飲品輕椰抹茶、抹茶歐蕾享第2杯5折優惠。