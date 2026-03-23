全聯甜點攻陷茶控！伯爵泡芙、紅茶拿鐵布丁蛋糕先搶，第2件再折10元。

全聯甜點新品最便宜才59元！茶系甜點首推「伯爵菠蘿泡芙」6款新品，搭配指定茶飲5折起超划算。編輯 鄭雅之表示：茶香甜點再配好茶，去全聯買一套下午茶剛剛好。

茶控要衝全聯吃春茶賞甜點！全聯We Sweet 攜手阪急麵包推出一系列充滿春天氣息的限定品項，主打伯爵紅茶與抹茶等優雅茶韻，讓大家在公園散步也能享受精緻午茶。除了甜點任選2件現折10元的超狂好康，還有草莓生甜甜圈首度亮相。只要帶上野餐籃去一趟全聯，就能輕鬆搞定所有餐點，讓春遊時光充滿儀式感，不管是拍照打卡還是解饞都能一次滿足。



▲全聯WeSweet春茶賞甜點系列大集合，包含「伯爵菠蘿泡芙」、「抹茶紅豆大福」等茶系點心。



▲全聯甜點「紅茶拿鐵布丁蛋糕」柔軟的伯爵茶戚風蛋糕體與醇厚奶茶餡交織出奢華食感。





必吃茶系甜點清單大公開

甜點控最期待的全聯甜點這次拿出壓箱寶，首推外皮酥脆的伯爵菠蘿泡芙，滿滿的伯爵奶油內餡讓人欲罷不能。喜愛日系風的朋友則必排抹茶紅豆大福，Q 彈外皮包裹著綿密紅豆，是午後最療癒的黃金組合。若想嘗試豐富層次，晶鑽焙烏龍慕斯杯與紅茶拿鐵布丁蛋糕則帶來濕潤且細緻的茶香體驗。這系列甜點定價非常親民，最低只要59元就能入手，搭配任選優惠更是划算到不行，絕對是辦公室下午茶的首選。



▲全聯甜點「伯爵菠蘿泡芙」酥脆外皮與優雅伯爵紅茶香氣在口中綻放。





阪急麵包新品草莓甜甜圈

除了濃郁甜點，阪急麵包也為春日出遊打造了粉嫩驚喜。全新登場的草莓生甜甜圈，柔軟的麵體夾入酸甜草莓餡，粉紅色外型光看就很有少女心。如果偏好鹹食，乳酪熱狗捲則是飽足感十足的野餐必備款，微鹹口感越嚼越香。此外還有外酥內 Q 的起司 QQ 球，一口一個的大小最適合分享。3/23 前，指定麵包還有 2 件 68 元的快閃折扣，趁這波囤貨當早餐或是郊遊點心都超級合適。

▲抹茶控必吃「抹茶紅豆大福」，Q彈抹茶外皮包裹著綿密蜜紅豆餡，是全聯春茶賞超人氣日系甜點推薦。





解膩必備指定茶飲 5 折起

吃甜點當然要配好茶，全聯這次同步祭出指定茶飲第 2 件 5 折起的超殺優惠。新品光泉朝露青茶與原萃鍋煮風味麥茶，都是無糖無負擔的解膩神隊友。最讓粉絲尖叫的是限量 5000 盒的 TEAZEN 康普茶，柚子風味清爽好喝，外盒更有 TWICE 周子瑜的加持，絕對是這波春茶賞最搶手的單品。此外，週末購買 OFF COFFEE 還有第 2 杯半價優惠。從沖泡茶包到現煮咖啡通通有，讓消費者在微涼的春風裡，享受到最完整的午茶盛宴。



▲全聯飲品推薦「原萃鍋煮風味麥茶」與「光泉朝露青茶」，無糖解膩最適合搭配茶系甜點。

▲韓國熱銷「TEAZEN柚子康普茶」限量開賣，由TWICE周子瑜代言是粉絲必搶的低卡飲品。

全聯甜點We Sweet 春茶賞限定甜點

活動時間：即日起至4/9

優惠：3/13-4/9 以上品項任選 2 件現折 10 元 (可累折)。

品項：

伯爵菠蘿泡芙：特價 89 元

水果布蕾盒：特價 149 元 (原價 169 元)

抹茶紅豆大福：特價 59 元

晶鑽焙烏龍慕斯杯：特價 89 元

紅茶拿鐵布丁蛋糕：特價 129 元

檸檬紅茶蛋糕：特價 59 元





全聯阪急麵包春遊系列

活動時間：即日起至3/26

品項：

新品 草莓生甜甜圈：特價 35 元 (原價 39 元)

卡士達生甜甜圈：售價 39 元

乳酪熱狗捲：售價 39 元

起司 QQ 球：售價 39 元

杏仁巧可力派司：售價 39 元





全聯春茶賞指定茶飲

活動時間：即日起至3/26

優惠：指定茶飲、沖泡茶品全聯價第 2 件 5 折起。

品項：

新品 光泉冷泡茶-朝露青茶(585ml)：單瓶 19 元，任 4 瓶 72 元 (平均 18 元)。

新品 原萃-鍋煮風味麥茶(600ml)：單瓶 25 元，任 4 瓶 78 元 (平均 19.5 元)。

限量 TEAZEN 康普茶-柚子口味(10入)：特價 158 元 (全台限量 5,000 盒)。

御茶園-麥萃無糖麥茶(590ml)：單瓶 23 元，任 4 瓶 78 元 (平均 19.5 元)。

曼寧-有機兒茶素綠茶(20入)：單盒 145 元，享買 1 送 1。





全聯咖啡OFF COFFEE 週末加碼

活動時間：即日起至4/9

咖啡優惠：每週六、日第 2 杯半價 (自帶杯可再折 5 元)。





甜點控的新品推薦！

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