抹茶控吃！辻利茶舗「抹茶櫻花祭四宮格」，抹櫻巴斯克、莓果霜淇淋一次享有。

2026年辻利茶舗浪漫開啟櫻花祭！信義遠百A13限定四宮格套餐必吃。編輯鄭雅之表示，抹茶控最愛的辻利抹茶，再度巧妙運用日本八重櫻與抹茶交織出美學新高度。

抹茶控又有新甜點吃了！隨著春意漸濃，辻利茶舗宣布將於 3/12 正式開啟抹茶櫻花祭。這次不僅要把京都的浪漫氛圍搬進信義區，更透過一系列粉嫩甜點與高品質抹茶，讓忙碌的都市人也能在轉角遇見春光。無論是視覺感十足的漸層飲品，還是敲碗回歸的人氣大福，透過獨到的日式美學，將櫻花的鹹甜與抹茶的甘醇完美揉合。不論是想犒賞自己的小確幸，或是與閨蜜的拍照聚會，這場春季盛宴絕對是抹茶控的首選行程。



▲辻利茶舗2026櫻花祭浪漫登場，信義區限定下午茶套餐與抹櫻巴斯克蛋糕打造春日儀式感。

▲人氣回歸辻利蕨餅百匯櫻花版與經典白玉百匯，嚴選日本國產櫻漬鹽打造層次豐富的春季午茶。





辻利茶舗抹茶櫻花祭！四宮格春日花見套餐

想要一次蒐集所有美味，絕對不能錯過遠百信義 A13 門市獨家推出的「春日花見慢享套餐」。這份誠意滿滿的四宮格甜點組合，內含入口即化的櫻花水信玄餅，還有造型滿分的春櫻莓果霜淇淋，搭配手工櫻花餅乾讓人少女心噴發。最特別的莫過於兩款特製白豆沙白玉串，一款是醇厚的丸倉抹茶風味，另一款則是加入日本八重櫻的鹹甜層次。內用優惠價只要 499 元，還能任選一款經典茶飲，在繁忙信義區中享受慢活儀式感的最佳組合。



▲遠百信義A13限定春日花見慢享套餐，包含櫻花水信玄餅、雙色白玉串與漸層抹櫻拿鐵。





首度登場的莓果霜淇淋

這次櫻花祭最受注目的打卡焦點，莫過於現刷宇治抹茶與櫻花牛奶交織出的「抹櫻拿鐵」。繽紛的漸層色彩配上濃郁茶香，簡直是視覺與味覺的雙重饗宴。此外，更首度推出「春櫻莓果霜淇淋」，酸甜莓果與日本國產櫻漬鹽的碰撞，完美詮釋了春天的味道。如果想要口感更豐富，還可以選擇經典白玉百匯或蕨餅百匯，滿滿的配料配上粉嫩色系，每一口都能感受到滿滿的幸福感。即便是一杯簡單的冰沙漂浮，也能讓人瞬間忘卻日常的煩惱。



▲春櫻莓果霜淇淋與辻利冰沙漂浮櫻花版，粉嫩色系搭配手作櫻花餅乾是抹茶控必拍打卡甜點。





外帶必買櫻花大福與抹櫻巴斯克蛋糕

深受粉絲喜愛的「櫻花冰心大福」強勢回歸，Ｑ彈皮包裹著拌入八重櫻漬鹽的北海道鮮奶油，冰涼口感像極了春天輕撫的微風。而「抹櫻巴斯克」更是伴手禮首選，底層是微苦回甘的鹿兒島抹茶乳酪，上層則是粉嫩的櫻花慕斯，最後撒上草莓白巧花瓣點綴。這款蛋糕不僅提供整顆販售，也有適合獨享的切片選擇。快帶上一份甜點，約上三五好友，在春光正好時一起品嚐這份專屬 2026 的浪漫驚喜。



▲外帶首選櫻花冰心大福，Q彈大福皮包裹八重櫻漬鹽北海道鮮奶油，體驗冰涼綿密的極致口感。

▲抹櫻巴斯克蛋糕六吋限時優惠，鹿兒島火香系抹茶搭配鹽漬八重櫻慕斯，視覺味覺同步升級。

辻利茶舗 2026 櫻花祭活動

活動起始： 2026 年 3 月 12 日起。

推薦必吃（內用限定）：

春日花見慢享套餐（A13 獨家）：優惠價 499 元。

辻利冰沙漂浮（櫻花）：185 元。



熱門打卡品項：

抹櫻拿鐵（冷／熱）：170 元。

春櫻莓果霜淇淋：130 元。

經典白玉百匯（櫻花）：175 元。



外帶人氣甜點：

抹櫻巴斯克（6 吋）：優惠價 849 元（原價 890 元）。

抹櫻巴斯克（切片）：170 元。

櫻花冰心大福（4 入）：315 元。





抹茶控的甜點新選擇！

