抹茶控的早餐！拉亞「靜岡抹茶生甜甜圈」搶攻話題，爆餡抹茶超療癒。

抹茶控跟上！拉亞漢堡生甜甜圈推靜岡抹茶新品，現炸爆漿的微苦大人味要吃。

拉亞漢堡這次真的不打算放過甜點控！自去年年底推出生甜甜圈系列後，短短 2 個月就創下狂銷 20 萬顆的驚人紀錄，更被網友笑稱是被早餐耽誤的甜點店。為了迎接春天，拉亞重磅推出期間限定的「靜岡抹茶生甜甜圈」，主打現點現炸的溫熱口感，要用最療癒的濃郁茶香鎖定上班族的味蕾。讓抹茶控每個早晨都幸福感滿滿。



▲拉亞靜岡抹茶生甜甜圈流心般的抹茶內餡湧出。





拉亞開賣靜岡抹茶生甜甜圈！

這款春季限定的靜岡抹茶生甜甜圈，靈感來自日本靜岡縣的高品質抹茶粉，完美呈現出微苦回甘的高雅層次。不同於一般市售常溫甜甜圈，拉亞漢堡堅持每一顆都是現炸起鍋，外皮金黃酥脆且充滿彈性，咬下的瞬間能感受到內餡在舌尖爆漿化開。這種大人系的苦甜風味，最適合在早晨搭配一杯熱紅茶或是黑咖啡，讓原本枯燥的開工時刻瞬間升級，感受那種只有現做甜點才有的幸福溫度，絕對是抹茶控不能錯過的年度逸品。



▲拉亞漢堡推出春季限定靜岡抹茶生甜甜圈。現炸酥脆外皮包裹爆漿內餡，展現濃厚大人味。





預訂神技免排隊解鎖辦公室好緣

想要在忙碌的早晨優雅品嚐這份美味，其實有超方便的小祕訣。拉亞漢堡建議分秒必爭的上班族可以多加利用官方的 Laya Now App 提前預訂，到店就能直接帶走熱騰騰的生甜甜圈，完全不用擔心排隊遲到。許多消費者更習慣一次帶走整袋與同事分享，透過這份現炸的溫暖建立起晨間微社交。如果真的忙到無法出門，外送平台也同步上架，讓你在辦公位上也能輕鬆下單，用這份來自靜岡的抹茶小確幸，為自己和團隊贏得一整天的好心情。



▲延續熱銷 20 萬顆的氣勢，抹綠色澤在社群極度吸睛。建議搭配熱咖啡，開啟春季最優雅的早晨醒腦儀式。





拉亞漢堡 靜岡抹茶生甜甜圈

販售地點： 全台拉亞漢堡門市。

售價：70 元，數量有限。

訂購通路：

Laya Now App（推薦使用預訂功能免排隊）。

Uber Eats 與 foodpanda 雙外送平台。





抹茶控新甜點都要吃！

