港都最強Buffet回歸！高雄洲際「龍蝦、和牛」吃到飽限時搶訂，開賣時間快筆記。

南部頂級餐飲市場再度掀起熱潮，高雄洲際酒店SEEDS餐廳宣布九月強勢推出限量海陸主題Buffet。資深編輯李維唐表示，明火炙烤工法搭配高端海陸食材，能完美堆疊出節慶儀式感。

夏天的熱浪悄悄升溫，港都的餐桌也跟著熱鬧起來 。如果你也是熱愛精緻美食的吃貨，絕對知道高雄洲際酒店一樓的SEEDS大地義式餐廳 。這裡的自助餐主題Buffet每次只要一開放訂位，幾乎都是秒殺開出紅盤 。為了滿足大家挑剔的味蕾，官方終於宣佈要在九月把這個超人氣的限量盛宴帶回來了 。主廚這次一樣發揮義大利料理重視食材本味的靈魂，用最迷人的明火炙烤方式，準備再次征服大家的胃 。



▲在優雅奢華的用餐氛圍中細細品味頂級海陸佳餚，高雄洲際酒店SEEDS餐廳為生活堆疊出輕奢的儀式感。 圖／高雄洲際酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

高雄洲際酒店龍蝦吃到飽中秋節加場

這次回歸的重頭戲之一就是「Seeds BBQ大地龍蝦炙宴」，完全是為了海鮮控量身打造 。主廚非常豪氣地用整尾龍蝦當主角，上面鋪滿厚厚的金黃起司，放進烤箱高溫烘烤 。當起司融化散發出濃郁奶香，鎖住龍蝦原本的鮮甜海味，咬下去的每一口都讓人大呼滿足 。餐檯上還貼心規劃了季節海鮮吧，配上多道輪番上陣的精緻義式佳餚，簡直是一場豐富的海味巡禮 。這場龍蝦炙宴預計在2026年9月18日和9月19日限時登場 ，而且主廚因應大家過節聚餐的需求，特別在中秋連假2026年9月25日、9月26日加開場次 ，想要在烤肉節一邊聞著明火香氣、一邊爽吃龍蝦的朋友絕對要把握 。



▲炙烤到滋滋作響的金黃起司滿滿覆蓋在整尾肥美龍蝦上，與濃郁海味交織出最誘人的港都仲夏夜餐桌樂章。 圖／高雄洲際酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

鹿兒島A4和牛美國Prime肋眼炭火炙烤

除了讓海鮮控瘋狂的龍蝦之外，愛吃肉的朋友一定會為「Seeds和牛珍饌．匠選肉品饗宴」尖叫 。這場限定在2026年9月11日舉辦的肉品盛宴 ，直接請出頂級的鹿兒島A4和牛領軍 。現場還能吃到厚切規格的美國頂級Prime肋眼牛排，那均勻漂亮的油花跟豐厚肉汁，光看畫面就讓人流口水，還有帶著優雅草原香氣的紐西蘭法式羊排 。更特別的是，主廚連台灣在地的優質食材都幫大家找好了，像是屏東平埔黑豬、雲林薩索雞 ，通通透過主廚細膩的炭火炙烤工法，把不同產地的風土美味串聯在一起 。



▲粉嫩多汁的極品和牛切片搭配精緻特調醬汁，宛如餐桌上的藝術品，每一口都是舌尖的極致享受。 圖／高雄洲際酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

港都初秋最值得期待的頂級私房美味

這兩場限定主題Buffet在晚間18:00至21:30登場 ，以每位NT$2580加10%服務費的精緻定位 ，將義式明火美學與頂級海陸食材完美契合 。無論是想要享受龍蝦起司濃郁交織的幸福感 ，還是渴望用頂級和牛與厚切肋眼犒賞疲憊的心靈 ，這場饗宴都為挑剔的饕客們，堆疊出富有層次感的生活儀式感 。在2026年6月1日上午11:00正式開放網路與電話預約前 ，快聯絡身邊同樣重視生活品質的家人朋友，在初秋挑一個浪漫的夜晚，一起到這座充滿藝術裝飾風格的奢華酒店裡 ，用舌尖好好感受這場海味與肉香交織的頂級盛宴 。

▲高雄洲際酒店一樓SEEDS大地義式餐廳擁有寬敞大器的開放式廚房，讓饕客在極具現代設計感的優雅空間中暢饗盛宴。 圖／高雄洲際酒店提供；窩客島編輯李維唐整理





Seeds和牛珍饌．匠選肉品饗宴

活動時間：2026年9月11日（五）18:00至21:30

活動價格：成人每位NT$2580加10%服務費

活動內容：由頂級鹿兒島A4和牛領銜，匯聚厚切規格美國頂級Prime肋眼牛排、紐西蘭法式羊排等跨地域嚴選肉品 。餐檯亦同步規劃屏東平埔黑豬、雲林薩索雞等在地優質食材，以炭火炙烤工工法串聯不同產地風土 。

Seeds BBQ大地龍蝦炙宴

活動時間：2026年9月18日（五）、9月19日（六）18:00至21:30

中秋加場：2026年9月25日（五）、9月26日（六）18:00至21:30

活動價格：成人每位NT$2580加10%服務費

活動內容：以整尾龍蝦作為味覺主角，表面覆蓋滿滿金黃起司，經高溫烘烤釋放濃郁奶香與龍蝦鮮甜海味 。現場亦規劃季節海鮮吧，搭配多道義式佳餚輪番登場 。





高雄洲際酒店1F SEEDS 大地義式餐廳

地址：802高雄市前鎮區新光路33號

預訂專線：(07)339-0303

開放預訂時間：2026年6月1日上午11:00正式開放預約

品味過龍蝦與和牛交織的奢華滋味，以下為您搜羅更多當季最具話題性的私廚料理與美饌指南

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