世界冠軍陳耀訓夢幻聯名！把金莎巧克力、伯爵檸檬手搖飲做成爆餡麵包捲限時開搶。

台灣烘焙界迎來夢幻聯動，陳耀訓攜手慶祝烘焙與巴蕾麵包推聯名禮盒 。資深編輯李維唐表示，這場橫跨20年的師徒合作 ，成功將經典金莎與手搖飲甜點化 ，不僅拉高麵包價值，更展現職人深厚的風味工藝 。

在許多饕客的既定印象中，麵包往往被視為日常果腹的副食品，其精緻度與價值感似乎總是難以與工序繁複的法式甜點相提並論 。為了打破這樣的刻板印象，並展現麵包職人深厚的技術與風味詮釋能力，台北與台中三家在中台灣與北台灣極具指標性的烘焙名店展開了一場夢幻聯動 。由世界麵包冠軍陳耀訓牽線，促成了「陳耀訓・麵包埠」、「慶祝烘焙」以及「巴蕾麵包」的三方合作，共同推出名為「Roll Together」的聯名禮盒 。這款禮盒以工藝精湛的麵包捲為載體，融入金莎巧克力、台灣經典手搖飲以及世界冠軍得獎麵包的風味DNA，挑戰將麵包甜點化的風味極限 。

▲康郁夫、陳耀訓、張家豪三位認識超過20年的烘焙大師齊聚一堂，神情專注地討論並交流彼此的麵包捲製作技法。圖／陳耀訓・麵包埠提供；窩客島編輯李維唐整理



這場聯名不僅僅是頂級職人的商品研發，更是一段橫跨20年師徒情誼與共事回憶的延伸 。主導這次計劃的陳耀訓，其烘焙之路的啟蒙師傅正是慶祝烘焙的創辦人張家豪，而位於台中的巴蕾麵包，更是張家豪與陳耀訓曾共同揮汗習藝的烘焙搖籃 。三位早已在烘焙界各據一方的老朋友，透過單一麵包店同時製作三款高難度麵包捲的自我挑戰，為各自的烘焙團隊注入了全新鬥志 。即使在聯名商品販售期間，陳耀訓・麵包埠正逢店面重新改裝的歇業階段，陳耀訓依然派遣旗下團隊進駐夥伴店面協助生產，展現出職人之間毫無保留的深度技術交流 。

▲展現跨越20年的深厚師徒與共事對談，烘焙界三強首度夢幻聯動，共同捧著傾心研發的期間限定精品禮盒。圖／陳耀訓・麵包埠提供；窩客島編輯李維唐整理

慶祝烘焙榛果可可歌劇院。拆解金莎巧克力的層次工藝

被譽為本格派歐陸麵包職人的慶祝烘焙創辦人張家豪，本身是一位對巧克力充滿狂熱的麵包師傅 。在構思這次的聯名作品時，他選擇以大眾熟知的金莎巧克力為靈感核心，大膽拆解其經典的風味與酥脆口感，精準創作出「榛果可可歌劇院」 。張家豪精心自製焦糖醬與優質榛果，熬煮出法式甜點靈魂般的帕林內果仁糖，再將其與72%的莊園巧克力完美融合，調配出濃郁且具有深度苦甜層次的焦糖榛果巧克力內餡 。這款奢華的內餡被均勻塗抹在揉入高純度可可粉的布里歐麵團上，再細緻地捲繞成型 。



在烘焙塑形上，張家豪展現了不按牌理出牌的職人玩心 。他刻意不讓傳統麵包捲的螺旋剖面朝上，而是將剖面轉向左右兩側，這項視覺上的視覺神來之筆，讓麵包在烤焙過程中自然往中間堆疊出極具張力的漸層線條，外觀像極了著名的雪梨歌劇院 。然而，這樣的擺放方式極度考驗師傅對發酵科學的掌控，稍有不慎就會讓麵包層次全部消失 。為了在鬆軟的布里歐麵包中創造豐富的咀嚼樂趣，張家豪更在麵包表面撒上切碎的榛果粒、珍珠糖與烘烤過的法式薄餅巧克力碎，讓每一口都能咬下如同法式甜點般的精緻與優雅 。

▲打開精緻的聯名禮盒，三款極具創意的爆餡麵包捲一字排開，從左至右分別展現了手搖飲茶香、世界冠軍莓果與金莎巧克力的奢華層次。圖／陳耀訓・麵包埠提供；窩客島編輯李維唐整理



巴蕾麵包青檸伯爵香橙捲。在地手搖飲轉化夏日酸甜茶香

深耕台中超過20年的巴蕾麵包，不僅是中部精緻烘焙技術的搖籃，更是眾多高級精緻餐飲體系指定的麵包供應商 。面對即將到來的炎熱夏季，巴蕾麵包開發主廚康郁夫將創作靈感瞄準了發源自台中的經典生活文化，也就是人手一杯的台式手搖飲，打造出充滿在地情懷的「青檸伯爵香橙捲」 。這款麵包捲選用經典的原味布里歐麵團作為風味基底，內餡則大膽挑戰水果與茶感交織的複合式風味，將特製奶酥、嚴選伯爵茶葉與紅茶利口酒均勻混合，鋪平在細緻的麵團上，最後鋪滿台灣在地生產的椪柑果乾 。



當烘烤出爐的茶香麵包捲散發陣陣香氣時，康郁夫隨即在上方擠滿由優質煉乳與新鮮檸檬汁特製調配的青檸餡，並精細地裝飾上伯爵餅乾、焦糖杏仁脆片以及新鮮綠檸檬皮絲 。這是一 communion 款以酸甜明亮與沉穩茶香為主軸的麵包作品，非常符合台灣人對於清爽系甜點的喜好 。看似簡單的塗抹與捲繞動作，背後卻藏著極其嚴苛的烘焙細節，主廚必須確保內餡塗抹得絕對平整且厚薄一致，否則麵包在經過發酵與高溫烤焙後會產生歪七扭八的變形，唯有穩健的職人手藝才能確保完美的圓潤外觀 。

▲打破大眾對傳統麵包的刻板印象，這三款造型精緻吸睛的麵包捲，將法式甜點的複雜工序完美融入麵包體中。圖／陳耀訓・麵包埠提供；窩客島編輯李維唐整理

陳耀訓麵包埠玫瑰覆盆子草莓。世界冠軍莓香絮語的二次創作

有別於兩位烘焙夥伴從甜點與飲品借鑑靈感，世界麵包冠軍陳耀訓則選擇向自己的烘焙生涯里程碑致敬 。他將當年遠赴法國世界麵包大賽奪下冠軍的成名代表作「莓香絮語」，進行了一場充滿甜點思維的二次創作，催生出視覺與味覺皆具震撼力的「玫瑰覆盆子草莓」 。陳耀訓坦言，傳統歐式麵包中的副食材多半扮演輔助配角，追求的是與麵團風味的整體平衡，然而甜點的創作邏輯不同，每一個風味元素的角色都必須強烈存在且濃厚 。因此，他在這款麵包捲中追求的不僅是豐富的風味疊加，更是高濃度風味之間的危險平衡 。



在食材選用上，雖然延續了莓香絮語經典的玫瑰花瓣、覆盆子與草莓乾，但在操作技法與結構組合上迎來了全面革新 。陳耀訓首先將乾燥玫瑰花瓣直接揉入布里歐麵團，使麵體本身就帶有天然的玫瑰優雅香氣與吸睛的粉嫩色澤 。塗抹於內餡的則是充滿北歐風情的酸味覆盆子杏仁餡與酒漬草莓乾，為了達到完美的風味制衡，他甚至捨棄了原本冠軍麵包所使用的草莓乾，改用酸度層次更高、表現更強烈的特製草莓乾 。當烤焙完成後，麵包表面再點綴上自製奶油乳酪、草莓覆盆子果醬與凍乾草莓，透過三重酸甜的細緻交織，完美體現了甜點系麵包的極致華麗感 。



Roll Together聯名禮盒限量預購。台北與台中兩地同步取貨

這場由陳耀訓・麵包埠、慶祝烘焙、巴蕾麵包攜手打造的期間限定活動，將以「Roll Together」聯名禮盒的形式與所有熱愛烘焙的消費者見面 。禮盒內部完整收藏了榛果可可歌劇院、青檸伯爵香橙捲、玫瑰覆盆子草莓三款各1入的職人結晶，每盒正式售價450元，在5月26日至6月5日的黃金預售期間，享有420元的限量預購優惠價 。



由於三方對於品質的絕對堅持，本次聯名禮盒全面採取限量預購制 。消費者可透過台北慶祝烘焙與台中巴蕾麵包的專屬官方網站連結進行線上預約訂購，並於6月6日至6月30日期間，依據購買時選擇的地點前往台北慶祝烘焙或台中巴蕾麵包店面親自取貨 。想要一睹世界冠軍與烘焙大師如何用麵包捲挑戰甜點風味極限的頂級老饕們，務必把握這段難得的烘焙盛事 。

▲充滿設計感的夢幻亮藍色外盒象徵職人攜手的活力，這款期間限定的夢幻逸品自5月26日起至6月5日限時開放線上預購。圖／陳耀訓・麵包埠提供；窩客島編輯李維唐整理



Roll Together 聯名禮盒期間限定活動

活動時間：

預售期間：5月26日至6月5日

取貨時間：6月6日至6月30日

活動內容： 台北慶祝烘焙、台中巴蕾麵包與陳耀訓・麵包埠三強聯手 ，共同推出包含「榛果可可歌劇院」、「青檸伯爵香橙捲」與「玫瑰覆盆子草莓」三款甜點系麵包捲的聯名禮盒 。活動優惠： 聯名禮盒正式售價450元，於預售期間訂購可享有420元的限量預購優惠價 。

台北慶祝烘焙

專屬預購網站：www.celebrate-baking.com/products/rolltogether

台中巴蕾麵包

專屬預購網站：www.palais.com.tw/products/rolltogether

除了這款令人驚艷的限定聯名禮盒，以下這些隱藏在城市角落的質感烘焙坊，同樣值得放進你的週末尋味清單中。

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