重溫香港飲茶感動！港點推車「悅香樓」半價開吃，爆漿流心包、手作鮮蝦餃必吃搶先看。

高雄巨蛋商圈迎來全新港式推車品牌「悅香樓」 。對此資深編輯李維唐表示，桌邊推車的臨場儀式感在台灣已逐漸少見 ，該店重現傳統茶樓風韻並堅持手工現包現蒸 ，將大幅提升南部餐飲的豐富度與文化深度 。

不知道大家有沒有發現，現在台灣越來越少看到那種冒著熱氣、在桌邊推來推去的港點推車了 。以前吃飲茶最期待的就是看到推車走過去，那種熱熱鬧鬧的人情味真的很難忘。好消息是，聯上餐旅在高雄左營巨蛋商圈打造了全新的港點推車茶樓品牌「悅香樓」，就在聯上大飯店2樓 。一走進餐廳，門口那個超大的悅香樓匾額就讓人一秒置身香港老茶樓，復古感直接拉滿 。空間設計不但明亮寬敞，還用了很溫暖的木質調，既有傳統茶樓的風韻又很有現代感，不管是帶爸媽來回味青春，還是自己和朋友來拍照打卡都超級適合 。

▲悅香樓餐桌上擺滿琳瑯滿目的手工現蒸港點與經典小菜，搭配傳統茶壺，完美重現香港茶樓的豐富饗宴 。圖／悅香樓提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲肥美多汁的明爐烤鴨，外皮烤得金黃酥脆，切片厚實飽滿，是老饕來到悅香樓絕對不能錯過的經典美味。圖／悅香樓提供；窩客島編輯李維唐整理

5大主題推車巡遊全場必吃手工四大天王

悅香樓這次最吸睛的，就是把大家最懷念的飲茶臨場感原汁原味搬回餐桌 。店裡隨時都有5大類港式推車在全場巡遊 ，每次看到推車緩緩走過來，揭開蓋子那瞬間撲鼻的香氣跟蒸氣，真的會讓人忍不住口水直流 。喜歡蒸籠點心的有蒸籠點心車，想吃酥脆口感的有炸點車，還有桌邊現燙蔬菜車、燒臘小菜車，以及小朋友最愛的甜點車 。這裡的每道點心都是師傅每天手工現包、現蒸的 。被老饕封為港點四大天王的水晶鮮蝦餃、蟹黃蒸燒賣、鳳爪跟蒸排骨 ，在悅香樓通通點得到，那種飽滿紮實的口感真的會讓人一口接一口。

▲經典的港式點心推車內整齊排列著各式剛出爐的蒸籠點心，紅色名牌寫著臘味香菇與水晶鮮蝦餃等美味品項 。圖／悅香樓提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲熱氣騰騰的蟹黃蒸燒賣與各式傳統港點每日由師傅手工料理，在蒸籠中散發迷人香氣 。圖／悅香樓提供；窩客島編輯李維唐整理

聯手人氣KOL Gina推出超萌起司馬鈴薯MOMO包

除了經典的傳統港味，悅香樓這次還找來了南部超高人氣的生活風格KOL Gina擔任代言人 ，帶著她的兩個寶貝女兒MOMO和逼嘟一起聯名推出3款限定造型點心 。主廚特別貼心地針對小朋友的口味去研發，做出了濃郁牽絲的起司馬鈴薯口味「MOMO包」 ，還有咬下去會大爆漿、甜滋滋的黑糖流心「逼嘟包」 。造型精緻又可愛，口味鹹甜適中，讓吃港點不只是大人的聚會，連小朋友都能吃得超級開心，非常適合全家大小一起來享受歡樂的用餐時光 。

▲限定聯名點心「MOMO包」特別做成可愛的紅底白點香菇造型 ，內餡是深受小朋友喜愛的起司馬鈴薯口味 。圖／悅香樓提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲與人氣KOL Gina聯名推出的限定點心「逼嘟包」 ，小蜜蜂造型外觀精緻可愛，內餡則是會大爆漿的黑糖流心 。圖／悅香樓提供；窩客島編輯李維唐整理

試營運全品項半價與滿千送百號碼牌攻略

看到這裡是不是已經想排進週末的聚餐清單了？悅香樓從5月28日起正式試營運 ，而且試營運首2日，也就是5月28日和5月29日，大手筆祭出全品項「半價」的超狂優惠 。想搶便宜的朋友要注意，活動期間每天會在聯上大飯店1樓發放號碼牌 ，午餐時段10:30開始發，晚餐時段16:30開始發 。大家拿到當天號碼牌後再到2樓悅香樓登記用餐，餐廳會照號碼牌順序安排入座，額滿為止 。如果首2日抽不出空也別難過，5月30日到6月30日期間，現場還有消費滿1000元送100元現金券的回饋活動 ，下次用餐就能直接折抵，趕快把時間記下來出發吧 。

▲高雄港點控開衝！全新推車茶樓「悅香樓」插旗左營巨蛋，限時兩天全品項半價超划算。圖／悅香樓提供；窩客島編輯李維唐整理







悅香樓試營運首兩日全品項半價

活動名稱：試營運全品項半價優惠

活動時間：2026年5月28日與5月29日

活動內容：

活動期間全品項享半價優惠 。

每日於聯上大飯店1樓發放號碼牌，午餐時段10:30開始發放、晚餐時段16:30開始發放 。

持當日號碼牌至2樓悅香樓登記用餐，將依號碼牌順序入座，額滿為止，現場另視狀況開放少量候位 。

悅香樓滿千送百回饋

活動時間：2026年5月30日至6月30日

活動內容：活動期間內單筆消費滿1000元，即贈送100元現金券，可於下次用餐時折抵使用 。

悅香樓

餐廳地址：高雄市左營區裕誠路486號（聯上大飯店2樓）

服務專線：07-536-2999

營業時間：午餐11:30-14:00（最後點餐13:30）、晚餐17:30-21:00（最後點餐20:30）