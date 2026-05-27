Standard Bread台灣菜單搶先看！韓國超夯法式吐司來台，焦糖布蕾 前男友吐司必吃。

Standard Bread首度登台進駐台北信義區，主打30分鐘現烤吐司、焦糖烤布蕾法式吐司。編輯張人尹表示，韓國人氣吐司品牌開幕消息曝光後，已成為近期信義區熱門美食話題。

韓國人氣吐司品牌「Standard Bread」正式宣布插旗台北信義區，首店將於5/29進駐台北信義新天地A11，麵包控、下午茶控通通準備好要衝現場朝聖了。Standard Bread這次原汁原味從韓國引進超過12種麵包、12款沾醬、3款超療癒鐵鍋吐司，還有台灣限定的義大利麵，打造全新信義區美食話題。



▲Standard Bread正式進駐台北信義新天地A11，帶來超過12種麵包與韓國人氣吐司話題。（攝影：張人尹）



▲Standard Bread同步推出12款沾醬與3款鐵鍋吐司，讓信義區再添韓系下午茶新選擇。（攝影：張人尹）

每30分鐘現烤維持韓國原版特色

▲Standard Bread堅持每30分鐘現烤吐司一次，主打剛出爐的溫熱與奶油香氣。（攝影：張人尹）

Standard Bread最具代表性的特色，就是堅持每30分鐘烘焙一次吐司，希望讓粉絲隨時都能吃到剛出爐的溫熱口感。品牌理念也延續韓國門市設定，透過奶油香氣、現烤節奏與木質空間氛圍，打造如同歐洲鄉村小鎮般的療癒感受。不同於一般吐司店切片販售方式，Standard Bread主打用手撕開吐司，讓鬆軟層次與奶油香氣完整釋放，再搭配品牌自製果醬與沾醬一起享用，也成為不少韓國粉絲到店必拍的特色吃法。





Standard Bread台灣店菜單品項

▲Standard Bread門市同步提供多款麵包外帶販售。（攝影：張人尹）

焦糖烤布蕾法式吐司成必吃招牌

▲Standard Bread鐵鍋吐司還原韓國本店經典風味。（攝影：張人尹）



▲Standard Bread同步販售杜拜巧克力吐司與維也納咖啡，打造超韓系下午茶畫面。（攝影：張人尹）

Standard Bread台灣限定義大利麵

▲Standard Bread台灣店限定推出辣奶油培根義大利麵與松露蕈菇義大利麵。（攝影：張人尹）



▲Standard Bread信義店5/29正式開幕，線上開放30天內訂位與現場候位。（攝影：張人尹）

Standard Bread 台北a11門市

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▲Standard Bread招牌焦糖烤布蕾法式吐司，主打焦糖脆殼與濕潤柔軟口感。（攝影：張人尹）



▲Standard Bread信義店吐司及麵包菜單。（攝影：張人尹）

▲Standard Bread準備12種抹醬口味，從草莓到黑松露、栗子提拉米蘇通通吃得到，外帶提袋也超可愛。（攝影：張人尹）



▲Standard Bread吐司外帶提袋超可愛。（攝影：張人尹）



▲Standard Bread門市延伸韓國店的烘焙坊主題設計。（攝影：張人尹）

在麵包控的菜單中，Standard Bread提供必買「經典吐司、布里歐吐司、海鹽奶油吐司、抹茶紅豆麻糬吐司」，以及超人氣「千層吐司」等9種，還有歐式麵包巧巴達、小船等。搭配多達12種沾醬選擇，經典草莓、莓果、覆盆子，還有濃郁系鹹焦糖、黑松露、栗子提拉米蘇、抹茶卡士達、伯爵奶茶等，讓麵包控吃不膩。提到Standard Bread的人氣商品，許多韓國粉絲都會先想到招牌「焦糖烤布蕾法式吐司」。外層炙燒成金黃色焦糖脆殼，咬下後可以同時吃到焦糖香、蛋奶香與濕潤柔軟的法式吐司口感。除了經典口味焦糖布蕾法式吐司，還有「杜拜巧克力吐司、楓糖培根開心果吐司」等，價格落在280元至399元間。同步提供甜點「前男友吐司、海鹽焦糖脆餅」等。飲品部分則有經典咖啡、氣泡飲、果醬牛奶、茶等選則，其中也喝得到IG打卡必拍的維也納咖啡，讓粉絲們不用飛出國也能拍到超韓下午茶打卡美照。Standard Bread信義店吐司口味與韓國相同，讓粉絲們不用出國也能品嚐到原汁原味的Standard Bread風味。特別的是，台灣菜單中新增義大利麵「辣奶油培根義大利麵、松露蕈菇義大利麵」，讓粉絲們下午茶也能吃飽飽。Standard Bread信義店在5/29正式開幕，並且於線上開放30天內訂位，如果沒搶到訂位也沒關係，現場也保留少量座位提供候位，讓粉絲們準時衝朝聖。地址：新光三越台北信義新天地 A11 B2（臺北市信義區西村里松壽路11號）開幕時間：2026/5/29