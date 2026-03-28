免門票華山展覽！華山免費日常角色展大衛鮑伊像必拍，25件畫作 雕塑一次看。

華山免費展覽！多納藝術華山館日常角色展展出至4/12，集結25件各國藝術家作品，編輯鄭亦庭表示：日本藝術家Mr.作品在台北華山就能看。
華山展覽免費開逛！華山文創園區內的多納藝術推出全新展覽「日常角色：卡漫語彙下的當代版畫雕塑展」，集結日本藝術家Mr.、佐垣慶多、天野健，以及西班牙潮流藝術家Javier Calleja等名家作品，一共展出25件充滿個人色彩的卡漫風格版畫與雕塑，即日起在多納藝術華山館展出到4/12，近期來華山不妨順路逛逛。
免費華山展覽25件作品一次看
本展匯集多位當代視覺文化領域的國際藝術家，包括日本藝術家佐垣慶多、岩本正勝Mr.、天野健，以及西班牙藝術家Javier Calleja與美國藝術家Tennessee Loveless，展場共有25件精彩作品，這些藝術家以卡通、漫畫與鮮明的角色形象作為核心，從日本動漫美學到西方的街頭次文化，發展出各具特色的藝術風格，展覽強調這些角色不只停留於可愛或幽默的表面呈現，而是進一步轉化為情緒、記憶與社會心理的象徵載體。
日本藝術家Mr.免跑高雄免費看
日本藝術家Mr.創作深受日本動漫與御宅文化影響，目前也正在高雄內惟藝術中心舉辦大型個展，現在不用跑高雄，在華山園區就能看到，Mr.擅長以純真可愛的角色形象，包裹細膩而複雜的情緒層次，本次展覽版畫、雕塑作品都有展出，可以近距離觀看作品，從角色中看見與現實世界之間微妙而深刻的情感連結。
華山展覽大衛鮑伊像等作品必拍
這次華山免費展覽除了日本藝術家Mr.之外，也能看到美國藝術家坦尼斯〈向經典致敬系列〉，大衛鮑伊與梵谷兩幅作品，將與人物相關的字詞以不同顏色進行視覺設計，而日本藝術家佐垣慶多的畫作更是令人驚豔，遠處觀看是熟悉的哭泣女孩、濃湯罐或浮世繪圖像，但近距離觀察會發現是一個個微小的人物與小角色組成，像是哭泣女孩帶有強烈情感的紅色臉龐，其實是由一個個紅色小骷髏所構成，展現情緒、記憶與社會心理象徵。
日常角色-卡漫語彙下的當代版畫雕塑展
展覽地點：多納藝術華山館(台北市中正區八德路一段 華山1914文創園區 紅磚區)
展覽期間：即日起至4/12
開放時間：11:00–19:00
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