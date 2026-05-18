週末微醺新據點！慕軒飯店URBAN331威士忌酒吧全新餐酒上市，翻玩法拉盛與西貢街頭記憶。

台北慕軒飯店URBAN331酒吧推全新餐酒 。資深編輯李維唐表示，主廚蔡鎮精湛翻玩紐約移民文化，將多元風土融入台式刈包與鹿肉薩摩薩，是極具深度與畫面的當代餐酒演繹 。

台北敦化南路林蔭大道旁，一處綠意靜謐的轉角，正悄悄上演著一場關於紐約移民文化的味覺探險。連續多年榮獲台北米其林指南推薦的台北慕軒飯店，其位於1樓的URBAN331威士忌酒吧，自2025年正式加盟萬豪國際集團並更名為「台北慕軒飯店．臻品之選」後，持續以低調奢華的都會風格吸引注重生活品味的饕客。即日起，這座充滿美式上東城優雅氣息的空間，以「走進331紐約寓所的家」為核心靈感推出全新味覺篇章，由資深主廚蔡鎮領軍，將紐約多元交融的風土與移民故事轉譯為餐酒小食，打造一系列320元起的創新下酒菜與450元起的全新調酒，邀請賓客在宛如私密公寓的自在溫度中，展開一場深度品酩對話。

▲URBAN331威士忌酒吧推出7道全新下酒菜，以紐約寓所為靈感，將多元文化風味轉譯為餐酒小食，呈現城市交會的味覺風景 。圖／台北慕軒飯店．臻品之選提供；窩客島編輯李維唐整理



翻玩台美經典！法拉盛海虎蝦捲與紐約風虎咬牛刈包的跨界對話

紐約的魅力在於包容。主廚跳脫傳統酒吧拼盤的框架，將每道菜化為可被探索的風味地圖。「法拉盛追憶．酥炸海虎蝦海鮮卷」靈感源自紐約著名華人聚落法拉盛的懷舊氣息，主廚精妙地將台式辦桌不浪費的邊角料精髓升級，嚴選肉質結實的澎湖虎蝦，融合鮮甜花枝漿與蝦漿。金黃酥脆的外皮下，封存了滿滿的大海鮮甜，搭配以番茄醬、味噌與醬油膏細火熬煮的自製海山醬。酸甜鹹香。這份府城的溫潤記憶，恰好與酒吧著名調酒「絲白香頌」的果香甜酸相互呼應。

同樣展現 東西方烹飪語彙交錯的「魯賓．紐約風格虎咬牛刈包」，則是對美式經典魯賓三明治的華麗拆解。原本的鹹牛肉、酸菜與乳酪，被巧思替換。柔軟台式刈包麵皮取代了脆口麵包，包裹著以紅酒慢火燉煮至軟嫩的牛肉，並保留台式酸菜的爽脆酸度。口感蓬鬆鹹香。這種極具顛覆性的重組，讓舌尖在台北與紐約之間來回穿梭。

▲全新下酒菜登場，從街頭記憶到餐桌詮釋，將紐約多元文化轉化為風味，細膩勾勒屬於城市夜晚的味覺輪廓 。圖／台北慕軒飯店．臻品之選提供；窩客島編輯李維唐整理

衝擊感官極限！烤骨髓松露雞肝醬普切塔與慢燉鹿肉薩摩薩的野性呼喚

重口味愛好者絕不能錯過「心臟重擊．烤骨髓松露雞肝醬．意式普切塔」。這道向歐美當代餐酒館歷史致敬的特色菜餚，將牛骨髓炙烤至表面焦化，空氣中瞬間瀰漫著厚重的堅果與肉脂香氣。主廚神來一筆灑上可可粉。其目的並非帶來甜味，而是利用可可特有的苦韻與烘焙調性來吸附油脂，避免產生厚重黏膩感，再疊加濃郁松露雞肝醬於酥脆的普切塔上。層次極為豐富。這道菜最適合搭配泥煤風味或煙燻感強烈的威士忌，讓酒香與脂香在口中激盪出強烈火花。

視線轉向紐約皇后區，街頭庶民美食在此蛻變。「皇后區特快車．慢燉鹿肉香料薩摩薩」將原本屬於印度街頭點心的薩摩薩重新詮釋。傳統常見的羊肉或內臟餡料，被大膽改為精品鹿肉。主廚透過精準的香料比例包覆特殊的野味氣息，使肉質保持濕潤且不帶絲毫腥羶。外皮輕薄酥脆。咬下的那一刻，濃郁的辛香與飽滿肉汁同時在齒頰間釋放，延續了移民料理隨地域演變的獨特風味語言。

▲皇后區特快車．慢燉鹿肉香料薩摩薩外酥內潤，以溫和香料堆疊野味層次，延續移民料理隨地域演變的風味語言 。圖／台北慕軒飯店．臻品之選提供；窩客島編輯李維唐整理



翠綠香料乳化！西貢夜未眠極佳級牛小排河粉的味覺精構

玩心大發的主廚，在「西貢夜未眠．極佳級牛小排河粉」中展現了對液態料理的精湛掌控。傳統越南河粉講究清澈湯底，此處則反其道而行。主廚將新鮮薄荷、九層塔、檸檬葉與香茅製成翠綠香料奶油，透過細膩乳化技術拌入慢熬牛骨高湯中，使草本揮發的清香與奶油脂肪完美延伸融合。湯頭呈溫潤的翠綠色澤。更升級選用美國極佳級牛小排，油花在熱湯中緩慢釋放，讓湯頭更顯飽滿濃郁，這是一道可以用嘴唇吸吮、飲下的華麗越南美味，深刻映照出越南移民飲食在異地生根轉化後的演藝。

▲西貢夜未眠．極佳級牛小排河粉以慢熬牛骨湯為基底，融合香草油脂與濃郁肉香，展現美式亞洲街頭風味的細膩重構 。圖／台北慕軒飯店．臻品之選提供；窩客島編輯李維唐整理

品酩時的優雅搭配，首推「第五大道．勃根第式香料烤白玉蝸牛」。選用花蓮精品養殖的白玉蝸牛，佐以法式大蒜香料焗烤至表面微焦。肉質彈牙細嫩。蒜香、草本與奶油脂肪交織出經典法式風味。另外，「左宗棠．酥炸放牧國產雞丁」則是對美式中餐移民文化的致敬，嚴選放牧國產雞肉高溫酥炸鎖住肉汁，醬汁精準拿捏甜、辣、酸的三角結構，添入是拉差辣椒醬點出尾韻辛香。外酥內嫩。URBAN331威士忌酒吧全新菜單以城市為題，設計出適合共享分食與輕鬆聚會的下酒菜，讓酒吧不僅是品酩空間，更成為台北城市夜晚的味覺新據點。

▲第五大道．勃根第式香料烤白玉蝸牛選用台灣在地食材，結合法式烹飪技法，呈現蒜香、奶油與香草交織的濃郁風味 。圖／台北慕軒飯店．臻品之選提供；窩客島編輯李維唐整理



走進紐約寓所的微醺食光：全新味覺篇章餐酒體驗

活動時間：即日起正式推出

活動內容：

創新下酒菜：由資深主廚蔡鎮領軍，打造融合紐約多元風土與在地烹飪技法的系列下酒小食，每道320元起 。

全新系列調酒：同步推出全新主題調酒，每杯450元起 。

會員專屬禮遇：於館內餐飲消費，皆可累積萬豪旅享家點數 。

台北慕軒飯店．臻品之選 1樓 URBAN331 威士忌酒吧

地址：10685台北市大安區敦化南路一段331號

官方網站：https://madison.cathayhotel.com.tw/