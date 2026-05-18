得正飲料送唇釉！得正 紅心芭樂烏龍奶昔開喝，買得正新飲料就送fwee迷你唇釉組。

得正聯名fwee推出「紅心芭樂烏龍奶昔」，同步祭出唇釉杯套、折50元與18色唇釉抽獎活動。編輯張人尹表示，這波粉嫩系聯名將成為近期手搖、彩妝打卡新話題。
得正新飲料紅心芭樂烏龍奶昔！得正這次找來韓系彩妝品牌fwee聯名，把韓妞彩妝直接變成限定飲品「紅心芭樂烏龍奶昔」。從奶昔外型、口味靈感到聯名杯套，呼應紅心芭樂的柔霧粉色展開，讓不少粉絲一邊喝飲料、一邊同步收集彩妝周邊。同步推出唇釉杯套組、杯套折扣碼與社群抽獎活動，讓喝飲料不只是消暑，更能可可愛愛。
紅心芭樂奶昔同步送聯名唇釉杯套這次得正推出的「紅心芭樂烏龍奶昔」，以fwee奶昔唇釉「Guava Crush」色號為靈感，把紅心芭樂果香結合烏龍茶焙韻，再搭配鹹香芝士奶蓋，打造滑順奶昔口感。飲品5/20起在得正全門市限時販售。活動期間只要購買奶昔，就能獲得fwee迷你唇釉杯套組，色號包含Chocolate Hazelnut、Banana Strawberry與Watermelon Sorbet，還有限量TWICE娜璉指定色號同步登場，讓粉絲邊喝邊收集彩妝品。
打卡抽18色唇釉組再享折扣優惠除了奶昔贈品，得正這次也把優惠一路延伸到彩妝購物。粉絲只要持聯名杯套到fwee實體門市或官網消費，即可現折50元。另一波話題則是全台門市同步換上聯名窗貼，只要完成拍照任務，就有機會抽中聯名好禮。此外，得正官方Instagram將抽出「奶昔杯8色入」，Threads則加碼抽出「全套組18色入」，讓想一次收藏完整色號的粉絲也能參加抽獎活動。
得正聯名 fwee 新品販售資訊
紅心芭樂烏龍奶昔：M 75元、L 85元
得正聯名 fwee 優惠活動整理
活動一 買奶昔送唇釉杯套組
凡於活動期間購買「紅心芭樂烏龍奶昔」即贈 fwee 迷你唇釉杯套組，贈送色號包含 Chocolate Hazelnut、Banana Strawberry、Watermelon Sorbet，恕不挑款贈完為止。
活動二 杯套隱藏優惠現折50元
聯名杯套隱藏專屬折扣碼，消費者憑此杯套至 fwee 實體門市或官網消費，即可現折50元（恕不得使用於刷具及內料）。
活動三 聯名窗貼打卡粉紅宣言
活動到得正全門市打卡聯名窗貼、分享粉紅宣言，就有機會抽中好禮。
活動四 聯名獨家！抽18支全色號唇釉組
聯名期間於得正官方 Instagram 平台將抽出兩位幸運兒，獲得「奶昔杯8色入」。
Threads 平台則抽出一位獲得「全套組18色入」。詳細參加辦法請鎖定得正官方社群公告。