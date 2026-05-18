得正飲料送唇釉！得正 紅心芭樂烏龍奶昔開喝，買得正新飲料就送fwee迷你唇釉組。

得正聯名fwee推出「紅心芭樂烏龍奶昔」，同步祭出唇釉杯套、折50元與18色唇釉抽獎活動。編輯張人尹表示，這波粉嫩系聯名將成為近期手搖、彩妝打卡新話題。

得正新飲料紅心芭樂烏龍奶昔！得正這次找來韓系彩妝品牌fwee聯名，把韓妞彩妝直接變成限定飲品「紅心芭樂烏龍奶昔」。從奶昔外型、口味靈感到聯名杯套，呼應紅心芭樂的柔霧粉色展開，讓不少粉絲一邊喝飲料、一邊同步收集彩妝周邊。同步推出唇釉杯套組、杯套折扣碼與社群抽獎活動，讓喝飲料不只是消暑，更能可可愛愛。



▲得正攜手韓系彩妝品牌fwee推出「紅心芭樂烏龍奶昔」，以粉嫩柔霧色系打造春季限定聯名話題。



▲得正5/20起限時開賣「紅心芭樂烏龍奶昔」，購買奶昔再送fwee迷你唇釉杯套組。

紅心芭樂奶昔同步送聯名唇釉杯套

▲得正「紅心芭樂烏龍奶昔」結合紅心芭樂、烏龍茶與芝士奶蓋，打造滑順奶昔口感。

打卡抽18色唇釉組再享折扣優惠

▲得正Instagram與Threads同步推出抽獎活動，最大獎可獲得18色唇釉全套組。

得正聯名 fwee 新品販售資訊

這次得正推出的「紅心芭樂烏龍奶昔」，以fwee奶昔唇釉「Guava Crush」色號為靈感，把紅心芭樂果香結合烏龍茶焙韻，再搭配鹹香芝士奶蓋，打造滑順奶昔口感。飲品5/20起在得正全門市限時販售。活動期間只要購買奶昔，就能獲得fwee迷你唇釉杯套組，色號包含Chocolate Hazelnut、Banana Strawberry與Watermelon Sorbet，還有限量TWICE娜璉指定色號同步登場，讓粉絲邊喝邊收集彩妝品。除了奶昔贈品，得正這次也把優惠一路延伸到彩妝購物。粉絲只要持聯名杯套到fwee實體門市或官網消費，即可現折50元。另一波話題則是全台門市同步換上聯名窗貼，只要完成拍照任務，就有機會抽中聯名好禮。此外，得正官方Instagram將抽出「奶昔杯8色入」，Threads則加碼抽出「全套組18色入」，讓想一次收藏完整色號的粉絲也能參加抽獎活動。

紅心芭樂烏龍奶昔：M 75元、L 85元





得正聯名 fwee 優惠活動整理

活動一 買奶昔送唇釉杯套組

凡於活動期間購買「紅心芭樂烏龍奶昔」即贈 fwee 迷你唇釉杯套組，贈送色號包含 Chocolate Hazelnut、Banana Strawberry、Watermelon Sorbet，恕不挑款贈完為止。

活動二 杯套隱藏優惠現折50元

聯名杯套隱藏專屬折扣碼，消費者憑此杯套至 fwee 實體門市或官網消費，即可現折50元（恕不得使用於刷具及內料）。

活動三 聯名窗貼打卡粉紅宣言

活動到得正全門市打卡聯名窗貼、分享粉紅宣言，就有機會抽中好禮。

活動四 聯名獨家！抽18支全色號唇釉組

聯名期間於得正官方 Instagram 平台將抽出兩位幸運兒，獲得「奶昔杯8色入」。

Threads 平台則抽出一位獲得「全套組18色入」。詳細參加辦法請鎖定得正官方社群公告。

