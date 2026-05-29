抹茶瀑布必拍！LOST and Føund內湖店推薦必吃，炸雞義大利麵 香料優格蛋早餐盤吃爆。

LOST and Føund內湖店6/2正式開幕，從WCRC世界烘豆冠軍聯名咖啡，到抹茶冰激淋瀑布與人氣義大利麵都成為話題，編輯張人尹表示，內湖上班族午餐與咖啡清單又多一間新選擇。

內湖上班族新歡！北歐系人氣咖啡品牌「LOST and Føund」宣布第三間門市正式落腳內湖，延續品牌一貫的木質復古風格，同時結合私人美術館概念與花藝展演空間，打造更完整的沉浸式咖啡體驗。這次LOST and Føund內湖店不只喝得到冠軍聯名咖啡，還有升級版「抹茶冰激淋瀑布」，以及內湖上班族必吃義大利麵、早午餐新品，讓內湖人立刻收進口袋名單。



▲LOST and Føund內湖店同步推出抹茶冰激淋瀑布、聯名咖啡與義大利麵，成為內湖上班族新歡。（攝影：張人尹）



▲LOST and Føund內湖店正式進駐內湖商圈，結合北歐木質空間、美術館概念與花藝展演打造療癒咖啡廳。（攝影：張人尹）

第三間門市打造療癒系美學

▲LOST and Føund內湖店延續Mid Century Modern木質設計，從早餐到咖啡時段都能感受北歐氛圍。（攝影：張人尹）

聯名世界冠軍打造精品咖啡

▲LOST and Føund聯手WCRC世界烘豆冠軍賴昱權推出聯名精品咖啡豆「FOUND：Velvet Bloom」。（攝影：張人尹）

抹茶瀑布甜點成打卡焦點

▲LOST and Føund全新「抹茶冰激淋瀑布」以濃郁抹茶醬結合冰淇淋與咖啡層次打造綠色瀑布感。（攝影：張人尹）



▲LOST and Føund推出「香料優格蛋早餐盤」，以炒蛋、生菜與香料優格打造清爽早餐選擇。（攝影：張人尹）

義大利麵成午餐新選擇

▲LOST and Føund「鮭魚蒔蘿奶油義大利麵」以奶油醬結合鮭魚與蒔蘿香氣，成為午餐新選擇。（攝影：張人尹）



▲LOST and Føund「蜂蜜辣奶油炸雞義大利麵」主打鹹甜交錯風味，適合喜歡重口味的粉絲。（攝影：張人尹）

LOST and Føund內湖店將於2026/6/2正式開幕，整體空間延續Mid Century Modern木質設計，搭配低彩度燈光與經典家具配置，營造帶有時間感的北歐氛圍。這次品牌也攜手花藝師李濟章，以「滲透Before Love Arrives」為主題打造藝術裝置，透過花藝與光影堆疊出更柔和的空間感受。門市自早上9:00就開門，讓粉絲不管是早餐、平日午餐、商務聚餐或週末咖啡時間都能享受療癒咖啡。除了空間升級之外，LOST and Føund這次也首度聯手WCRC世界烘豆冠軍賴昱權與花藝師李濟章，共同推出聯名精品咖啡豆「FOUND：Velvet Bloom絲絨綻放配方」。配方以Guatemala水洗中烘焙SHB豆為基底，再加入Ethiopia日曬淺中焙耶加雪菲，打造帶有莓果甜韻、熟果酒香與奶油巧克力尾韻的風味層次。店內同步供應Long Black、Latte與聯名咖啡豆販售，讓粉絲除了在店裡喝咖啡，也能把LOST and Føund專屬風味延續到日常生活。甜點部分推出全新「抹茶冰激淋瀑布」成為這次內湖店最受矚目的明星品項。LOST and Føund重新翻玩經典Affogato，將濃郁抹茶醬緩緩淋下，結合冰淇淋與咖啡層次，打造宛如綠色瀑布般的視覺效果，也讓抹茶香、奶香與微苦回甘感更加明顯。除了甜點話題之外，品牌也針對內湖上班族推出「香料優格蛋早餐盤」，以炒蛋搭配香料優格、生菜與麵包，清爽又有飽足感，早餐時段就能開吃也成為一大亮點。主餐部分則新增多款義大利麵系列，希望滿足內湖商圈商務午餐與聚餐需求。其中「鮭魚蒔蘿奶油義大利麵」以濃郁奶油醬結合蒔蘿香氣與鮭魚鮮味，搭配能完整吸附醬汁的直麵。另一款「蜂蜜辣奶油炸雞義大利麵」則以炸雞結合蜂蜜辣醬與奶油香氣，入口先是香甜，接著帶出微辣尾韻，鹹甜交錯的風格很適合重口味粉絲。從早餐盤、甜點到義大利麵，也讓LOST and Føund從早餐、午餐、下午茶都一次滿足。

LOST and Føund內湖店 營業資訊

LOST and Føund內湖店推薦必吃

抹茶冰激淋瀑布：180元

鮭魚蒔蘿奶油義大利麵：450元

炙蝦檸檬煙花女義大利麵：350元

蜂蜜辣奶油炸雞義大利麵：390元

手撕豬三明治：480元

香料優格蛋早餐盤：320元

開幕日期：2026/6/2正式開幕，即日起試營運地址：台北市內湖區基湖路3巷11號營業時間：週一～週日9:00~19:00試營運期間：8:00～16:00

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▲LOST and Føund店內同步供應多款咖啡特調，提拉米蘇咖啡、酪梨可可必喝。（攝影：張人尹）



▲LOST and Føund店內同步供應Long Black、Latte與聯名咖啡豆，延續品牌精品咖啡體驗。（攝影：張人尹）

