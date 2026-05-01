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防彈少年團驚喜聯名OREO這天開賣！紫色餅乾配黑糖煎餅風味，13款隱藏應援棒圖案超推坑。

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2026-05-30 00:00文字：編輯 李維唐 圖片提供:億滋國際
編輯 李維唐

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零食跨界已成趨勢 。資深編輯李維唐表示，本次天團與經典餅乾的合作，不僅完美融合傳統韓式黑糖餅的味覺記憶 ，更首創紫色外層與專屬應援棒圖案 ，大幅拉高了限量商品的收藏價值 。

平常喜歡在下午茶來點儀式感的朋友注意了，這次的聯名絕對會讓你想立刻衝去零售通路掃貨。全球知名餅乾品牌OREO這次大動作找來流行天團BTS合作，推出讓人超期待的期間限定OREO與BTS聯名餅乾 。這不僅是團員們第一次跨足國際零食領域 ，更是把屬於韓國的味覺記憶轉化成點心 ，預計要在全球80多個市場掀起一波充滿玩心的搶購風潮 。不管是RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V還是Jung Kook的粉絲 ，或是單純熱愛嘗試新口味的吃貨，這次的強強聯手都讓人非常期待。  

▲流行天團防彈少年團驚喜合體代言，成員們圍成一圈秀出這次夢幻度爆表的期間限定聯名紫色餅乾。圖／億滋國際提供；窩客島編輯李維唐整理
▲流行天團防彈少年團驚喜合體代言，成員們圍成一圈秀出這次夢幻度爆表的期間限定聯名紫色餅乾。圖／億滋國際提供；窩客島編輯李維唐整理
▲防彈少年團7位成員帥氣排開，手拿全新OREO與BTS聯名系列餅乾，準備在全球市場掀起一股充滿玩心的紫色旋風。圖／億滋國際提供；窩客島編輯李維唐整理
▲防彈少年團7位成員帥氣排開，手拿全新OREO與BTS聯名系列餅乾，準備在全球市場掀起一股充滿玩心的紫色旋風。圖／億滋國際提供；窩客島編輯李維唐整理

夢幻紫色餅乾致敬ARMY，內餡靈感竟然是防彈少年團最愛的街頭韓式黑糖煎餅

這次的聯名餅乾光是外觀就讓人少女心大爆發，品牌特別設計了首款紫色餅乾外層，直接向BTS的粉絲們致敬 。翻開內餡更有梗，口味靈感居然是源自韓國經典的街頭美食黑糖餅 。有去過韓國旅遊的人一定不陌生，這種在傳統市集常見的小吃，會在熱騰騰的煎餅裡包入香甜的黑糖餡料 。團員們透露，他們從小就吃著OREO長大，甚至在錄音室裡也經常吃 ，而黑糖餅更是充滿童年回憶 。這次能把家鄉的味道融入經典餅乾分享給全世界，讓團員們覺得超級榮幸 。  

▲大盒裝的奧利奧幻紫黑糖煎餅口味夾心餅乾重達315G，顯眼的黑糖煎餅口味字樣與韓文品名讓人十分期待。圖／億滋國際提供；窩客島編輯李維唐整理
▲大盒裝的奧利奧幻紫黑糖煎餅口味夾心餅乾重達315G，顯眼的黑糖煎餅口味字樣與韓文品名讓人十分期待。圖／億滋國際提供；窩客島編輯李維唐整理

慶祝出道13週年！團員親自設計13款專屬餅乾圖案，裡面還藏了神祕訊息

除了口味特別，這次的包裝與餅乾本身也充滿故事性，細節控一定會瘋狂。剛好迎接團體成立13週年 ，期間限定的餅乾表面特別印上13款由成員們親自設計的專屬圖案 。裡面不僅有成員的名字、粉絲最熟悉的BTS應援棒，甚至還有三款可以拼湊出特別訊息的神秘餅乾圖案，收集齊全就能解開隱藏的巧思 。包裝設計也很有味道，特別向韓國代表性的街頭市集文化致敬 ，融合了視覺、聲音與糖餅的美食元素 ，讓大家從拿起餅乾的那一刻起，就能感受到滿滿的活力與驚喜 。  

▲為了紀念團體成立13週年，成員們特別親自操刀設計13款專屬餅乾圖案，裡面還藏有拼湊神秘訊息的巧思。圖／億滋國際提供；窩客島編輯李維唐整理
▲為了紀念團體成立13週年，成員們特別親自操刀設計13款專屬餅乾圖案，裡面還藏有拼湊神秘訊息的巧思。圖／億滋國際提供；窩客島編輯李維唐整理

台灣6月中旬限量開賣！掃QR碼還能寫數位應援信，手腳太慢真的會搶不到

不只餅乾好吃好拍，這次還延伸出好玩的數位互動。品牌以粉絲文化中寫信的傳統為靈感 ，在官方網站發起活動 ，號召大家一起完成全球最大的應援信 。大家只要拿起手機掃描餅乾包裝上的QR碼 ，就能在線上撰寫數位應援信送給BTS ，不僅能看到世界各地粉絲寫的心情 ，持續投稿還有機會獲得限定好禮與後續驚喜 。這款話題度爆表的聯名餅乾將在2026年6月15日起陸續在台灣各大零售通路開賣 ，因為是期間限定且數量有限 ，賣完就沒有了 ，想吃的人記得定好鬧鐘準時去搶購。

▲奧利奧原味夾心餅乾幻紫黑糖口味夾心推出方便攜帶的條裝規格，黑糖餅的甜蜜風味完美融入經典餅乾。圖／億滋國際提供；窩客島編輯李維唐整理
▲奧利奧原味夾心餅乾幻紫黑糖口味夾心推出方便攜帶的條裝規格，黑糖餅的甜蜜風味完美融入經典餅乾。圖／億滋國際提供；窩客島編輯李維唐整理


BTS全球最大的應援信   

活動時間：2026年6月15日起陸續開跑   
活動內容：粉絲可掃描期間限定OREO與BTS聯名餅乾包裝上的QR Code，或造訪官方網站撰寫數位應援信送給BTS 。隨著全球信件湧入，除了能閱讀彼此寫給BTS的信件，持續投稿還有機會獲得限定好禮並揭曉後續驚喜 。  

活動與資訊官方網站：tw.oreosea.com 

限量聯名餅乾活動網站：www.oreobts.com

除了這次讓人驚豔的零食跨界合作之外，近期還有哪些不容錯過的潮流焦點一同來看看。

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