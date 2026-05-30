10元愛文芒果搶！全聯年中慶買一送一、10元芒果，婆媽省錢買。

全聯年中慶！週末刷全支付最高享20.2%回饋，10元愛文芒果、買1送1生鮮料理醬手刀必搶。編輯 鄭雅之表示：小資族月底就靠全聯過日！

小資族和家庭主婦最期待的全聯年中慶終於盛大登場，從日常生活用品、生鮮蔬菜到高檔3C家電，通通祭出超殺的限時優惠，活動期間只要在週末使用全支付結帳，就能輕鬆賺進滿滿的福利點數，搭配指定信用卡消費更是划算，線上線下全面聯手抗漲，讓大家在聰明購物的同時，還能幫荷包省下一大筆點數回饋，絕對是今年不容錯過的補貨好時機。



▲全聯年中慶下殺超省錢，小資族要搶買。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲美國無骨牛小排火鍋肉片與挪威鮭魚菲力特價中，是主婦瘋搶的海鮮肉品。





10元愛文芒果與翠玉娃娃菜手刀瘋搶

最懂主婦心聲的超市這次祭出破盤驚喜，現場除了有產銷履歷蔬菜滿百折20元的超值好康，更推出驚爆全場的10元愛文芒果，每人限購3顆讓水果控大呼過癮，另外還有每日限量的翠玉娃娃菜以及夏天涼拌必備的清爽小黃瓜，搭配多款買一送一的康寶、小磨坊、龜甲萬人氣料理醬，讓大家不用費時備料，就能用最省錢的預算快速變出異國餐廳級的美味料理。



▲康寶金沙豆腐醬與龜甲萬薑汁燒肉醬祭出買1送1，是年中慶必囤料理醬。





辦公室下午茶必囤杜拜巧克力

除了生鮮食材之外，甜點控和健身族期待的限定新品也同步登場，社群討論度破表的網美系開心果可可脆Q餅，以帶點微苦的可可粉包裹軟Q棉花糖與酥脆麵絲，限時兩顆特價百元有找，另外美味堂也為上班族打造蛋白質俱樂部，主打低卡、零脂肪的清蔬蛋白蒸和厚切玉子燒，不僅營養滿分且拆封即食，任選多件還能再享折價優惠，點心和正餐一次搞定。



▲美味堂推出厚切玉子燒與清蔬蛋白蒸，是健身族與上班族最愛的低卡蛋白質。





換季家電大換新刷卡疊加回饋賺到翻

如果計畫汰換家中的老舊電器，那一定要鎖定這次的家電與3C重頭戲，深受果粉喜愛的熱門智慧型手機iPhone 17與降噪藍牙耳機，搭配年中慶的點數加碼活動，換算下來等於直接打87折，現場還有多款知名品牌的變頻大冰箱、滾筒洗衣機以及抗暑必備的直流風扇，除了享有滿額現折的現金券回饋，部分聯網大電視更是直接砍到半價，買到就是賺到。



▲全聯年中慶海報登場，主打週末全支付消費滿額，最高享11%點數回饋。

▲綠色開心果醬與軟Q棉花糖，限時兩顆特價百元有找。

全聯年中慶優惠 活動時間

全聯門市回饋： 5/22~6/25 每週六日使用全支付單筆滿1,000元贈800限時福利點。搭配指定信用卡單筆滿1,300元再限量加贈650福利點。

大全聯專屬回饋： 5/22~6/25 每週六日使用全支付單筆每滿2,000元贈200元現金抵用券。刷指定信用卡綁全支付自助結帳最高享20.2%回饋。

小時達線上優惠： 5/22~6/25 每週六日單筆滿1,200元贈1,000限時福利點。5/22~6/4 買生鮮與食品類單筆滿600元贈300福利點。

分批取超值好康： 5/22~6/7 每週六日單筆滿800元贈800限時福利點。美式咖啡買6送6、拿鐵買6送4，阪急麵包17入特價平均每個33.5元。

美味堂優惠： 5/22~6/4 蛋白質、雞胸肉系列任2件折10元、任3件折20元。

家電好康： 大家電指定品項每滿5,000元現折500元，全館DC風扇滿千折百。

APP會員獨享： 5/22~5/25 於PX Pay領取福利券，可至大全聯實體門市享有富士蘋果、紅蘿蔔 1元限時驚喜價。





全聯年中慶必買推薦

10元愛文芒果： 即日起至6/25，驚爆全場 10元 一顆，每人限購3顆。

1元銅板價福利券： 5/22~5/25 APP會員於PX Pay領券，可至大全聯享有富士蘋果、紅蘿蔔 1元 驚喜價；台灣洋蔥、台灣小白菜 10元 驚喜價。

紐西蘭富士蘋果： 5/23~5/25 買5粒特價 99元（原價一粒24元）。

消暑水果大集合： 5/22~5/28 台灣大西瓜（約10.8kg）單粒特價 329元；5/29~6/4 台灣玉荷包一盒特價 99元。

小農直採專區： 5/22~6/25 愛文芒果一盒400g特價 69元。專區消費滿58元，加購愛文芒果或指定蒜米，即可再現折10元。

主廚級人氣料理醬： 5/22~6/4 康寶、小磨坊、龜甲萬、隨緣等熱門料理醬，祭出 買1送1 或 第2件5折（平均每包最低只要25元起）。

產銷履歷與限時生鮮： 5/22~6/4 產銷履歷蔬菜全品項滿百現折20元；5/23~5/25 翠玉娃娃菜特價 35元（每日限量）；5/29~6/4 小黃瓜特價 33元。

海鮮肉品無痛補貨： 5/22~5/28 無骨牛小排火鍋片特價129元/100g、帶皮豬五花條特價43元/100g；5/29~6/4 土公雞骨腿切塊特價175元。

鮭魚季與冷凍便利包： 5/22~6/25 購買鮭魚菲力加指定鮭魚系列任1件現折30元。急凍鮮物指定精肉或鮮魚冷凍包，任2件現折20元。

蛋白質俱樂部減脂餐： 5/22~6/4 美味堂清蔬蛋白蒸、厚切玉子燒等指定品項，任2件折10元、任3件折20元；5/23~5/25 金華干貝燉雞特價 259元。

網美級話題甜點： 5/21~5/28 We Sweet杜拜風「開心果可可脆Q餅」，限時特價 2顆99元（現省19元）。

大分量大滿足（大全聯限定）： 5/22~6/4 新鮮豬絞肉特價148.8元/台斤、去骨雞腿特價150元/台斤。5/22~5/25 限時4天，空心菜、小白菜一袋特價 35元（每日限量）。

3C家電夢幻清單： 5/22~6/25 週末買 iPhone 17 搭配點數回饋約享 87折；LG 65型電視下殺約 49折；大家電指定品項每滿5,000元現折500元。

神級疊加點數回饋： 5/22~6/25 每週六日，使用全支付單筆滿1,000元送800點，至大全聯刷指定信用卡綁全支付自助結帳，最高可享 20.2% 超狂回饋。

線上平台齊發好康： 5/22~6/25 每週六日小時達滿1,200元贈1,000點；5/22~6/7 每週六日分批取滿800元贈800點，拿鐵享買6送4、美式買6送6。





優惠美食要吃到！

推薦閱讀：雞排買一送一！三商炸雞脆皮大雞排買一送一，學生證優惠買一送一吃起來。

推薦閱讀：買啤酒送炸雞桶！美廉社啤酒節「雞加酒」優惠，下班就到酒廉社買。

推薦閱讀：7-11就有詹記香菜檸檬蘇打！整片檸檬片的香菜汽水，反香菜者抗議。