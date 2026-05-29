雞排買一送一！三商炸雞脆皮大雞排買一送一，學生證優惠買一送一吃起來。

三商炸雞新品「脆皮大雞排」正式開賣，原味與青花椒雙口味同步登場，還有學生買一送一優惠。編輯張人尹表示，炸雞控優惠組合要先衝。

雞排買一送一吃起來！三商炸雞不只桶裝炸雞，這次更全新推出「脆皮大雞排」，一次帶來原味與青花椒雙口味，從經典台式炸雞到帶有麻香層次的青花椒風味通通有。特別的是，三商炸雞更同步祭出限時特價、以及「學生買一送一」活動，讓不少學生族準備提前開啟放暑假模式，119元爽吃兩份雞排。



▲三商炸雞推出全新「脆皮大雞排」，一次帶來原味與青花椒雙口味，限時優惠同步開跑。

脆皮大雞排雙口味開吃

▲三商炸雞「原味脆皮大雞排」主打經典台式炸雞風味，外皮酥香、肉汁飽滿。

雙雞餐超划算 學生證加碼買一送一

▲三商炸雞推出「必買雙雞餐」，6塊炸雞桶加2份雞排，特惠價299元。

三商炸雞 脆皮大雞排 優惠活動

脆皮大雞排（原味、青花椒口味）原價119元，特惠價89元

必買雙雞餐：買6塊炸雞桶送脆皮大雞排2份，原價628元，特惠價299元

會員獨享領券：買6塊炸雞桶送脆皮大雞排2份特價290元

雞排套餐：脆皮大雞排＋原味薯霸＋迷你可樂，原價217元，特惠價149元

5月28日至5月30日，出示學生證或准考證，脆皮大雞排買一送（原價238元，特惠價119元）、





更多速食話題：

這次三商炸雞推出的「原味脆皮大雞排」，主打經典台式炸雞路線，外皮炸到酥香，搭配厚實雞肉口感，適合喜歡傳統炸雞風味的粉絲。除了原味款，還有「青花椒脆皮大雞排」，加入青花椒麻香風味，吃起來帶有層次感與淡淡椒麻尾韻，越吃越涮嘴。兩款雞排原價119元，即日起至2026/6/24限時特惠89元，現省30元。除了單點優惠之外，三商炸雞這次也同步推出多款套餐選擇，讓粉絲們嘗鮮也能吃飽飽。其中「必買雙雞餐」內容包含6塊炸雞桶加脆皮大雞排2份，原價628元，特惠價299元，等於直接下殺約48折，適合多人聚餐分享。另有「雞排套餐」，包含脆皮大雞排、原味薯霸與迷你可樂，特惠價149元，活動期間再加29元還能升級1250ml可樂。如果是學生，在5/30前出示學生證或准考證，即可享脆皮大雞排買一送一，直接用119元吃到兩份雞排。活動期間：即日起至6月24日活動門市：三商炸雞全台16家門市活動內容：

推薦閱讀：麥當勞漲價不怕！麥當勞APP買一送一領軍9大優惠，玉米湯 檸檬紅茶6大類價格調漲一次看。

推薦閱讀：摩斯雞塊兄弟吊飾！MOS Friends雞塊兄弟 玩偶吊飾加價購開賣，速食控娃包必放雞塊。

推薦閱讀：頂呱呱買一送一！頂呱呱優惠券月底救星，地瓜薯條買一送一26個優惠。