誰說城市沒有高山?純喫茶把高山帶進大稻埕，金萱青茶讓你一口上高山。

誰說城市沒有高山?這個春天，純喫茶把「高山」直接帶進台北大稻埕碼頭。選擇大稻埕，不只是因為人潮與河岸景觀，更因為這裡曾經是台北重要的茶葉集散地，承載著城市與茶文化的歷史記憶。如今，純喫茶在這裡重新詮釋高山茶，讓「高山」不再遙遠，而是走進城市日常。

▲純喫茶把高山帶進大稻埕，金萱青茶讓你一口上高山





本次純喫茶推出全新新品「金萱青茶」，主打「城市裡的高山茶」，選用來自海拔1000公尺以上的真高山、真金萱，從源頭就確保茶葉擁有細緻清香與自然回甘。為了讓這份高山風味不被流失，更透過專利焙火與冷研磨技術，將茶香完整鎖住，讓每一口都能呈現出層次分明且乾淨的茶感。除此之外，純喫茶更於大稻埕特意打造出「巨型高山」並結合五感體驗與VR科技的沉浸式場域，讓民眾在城市之中，不用上山也能一口喝到來自高山的金萱青茶。活動現場最吸睛的是一座矗立於河岸的「城市高山裝置」，將高山意象融入城市景觀,，吸引民眾駐足拍照打卡。走進體驗空間後，從視覺、聲音到氣味,層層堆疊出高山茶園氛圍，引領消費者一步步走進高山。

透過VR體驗，參與者更能從城市出發,穿越雲霧與山路，進入金萱茶的生長環境，以第一視角感受高山茶園的風景與清新空氣，完成一場從城市到高山的沉浸旅程。這樣的體驗，也讓手中的一瓶茶，不再只是單純的飲料，而是與大地緊密連結的風味呈現。



▲金萱青茶結合五感體驗與VR科技，帶你穿越高山茶園

體驗的最後一站，就是關鍵的一口——純喫茶金萱青茶