肯德基買一送一！5大肯德基優惠一次收，無骨雞腿霸買一送一 99元花生脆雞堡。

肯德基優惠、買一送一與99元套餐同步登場，編輯張人尹表示，此次主打爆脆無骨雞腿霸與數位互動活動，搭配午餐與APP限定優惠最划算，買一送一線上互動遊戲不能錯過。

肯德基買一送一吃起來！這次肯德基推出新品「爆脆無骨雞腿霸」以及漢堡系列「花生脆雞堡」，4月份吃肯德基就有超多優惠可以入手。其中包含新品爆脆無骨雞腿霸線上互動遊戲，體驗可以領「買一送一券」，此外還有「花生脆雞堡、原味脆雞堡」天天99元套餐，以及每週三限定「炸翻星期三」PK APP限定活動，69元套餐一定要搶到。



▲肯德基爆脆無骨雞腿霸主打整塊去骨雞腿肉，外酥內嫩口感搭配互動活動可領買一送一優惠券。



▲肯德基推出爆脆無骨雞腿霸與花生脆雞堡，4月同步祭出買一送一與99元套餐優惠，粉絲一次掌握多種吃法選擇。

整塊雞腿去骨新品登買一送一

▲肯德基全民去骨行動於4/14-4/27登場，完成任務即可拿爆脆無骨雞腿霸買一送一券，吸引粉絲嘗鮮。

花生脆雞堡原味脆雞堡99元

▲肯德基花生脆雞堡與原味脆雞堡推出99元套餐，搭配蛋撻與可樂形成完整鹹甜組合。(攝影：張人尹)

炸翻星期三限定開搶69元起

▲肯德基炸翻星期三於4/15開搶優惠券，推出99元雞腿堡餐與259元脆雞組合等多種選擇。（攝影：張人尹）

肯德基 全民去骨行動 數位互動活動

肯德基 花生脆雞堡天天99元優惠活動

天天$99 套餐：花生／原味脆雞堡＋原味蛋撻＋可樂

升級$129 套餐：花生／原味脆雞堡＋雞塊4塊＋小薯＋可樂

肯德基全新主餐「爆脆無骨雞腿霸」主打整塊去骨雞腿肉製成，保留雞腿肉的厚實口感與多汁特色，外層裹上酥脆外皮，打造外酥內嫩的層次。讓粉絲們不用處理骨頭、輕鬆吃雞。配合新品上市，同時推出「全民去骨行動」數位互動活動，在4/14-4/27期間，透過手機掃描雞腿體驗去骨玩法，完成任務的會員即可獲得「爆脆無骨雞腿霸買一送一」優惠券，讓人有理由嚐鮮。除了新品主餐外，肯德基同步推出「花生脆雞堡」與「原味脆雞堡」，以整塊雞腿排作為主角，搭配天天99元超值組合，套餐內容包含主餐漢堡、原味蛋撻與可樂，讓人鹹甜搭配一次滿足。價格從99元起，最高折扣可達67折。若想升級份量，也可選擇129元版本或改搭雞塊與薯條組合，讓粉絲獨享吃飽飽。肯德基也同步推出「炸翻星期三」PK APP限定活動，本週4/15起開放搶券，每人限領一張、限量領完為止。優惠活動內容包含咔啦雞腿堡搭配蛋撻的99元套餐，以及5塊咔啦脆雞加蛋撻的259元組合，還有雞塊、蛋撻加可樂只要69元的組合，此外外送訂單滿499元還可加碼贈送炸雞。成功搶到優惠券的粉絲可在4/15-4/17期間完成兌換，讓粉絲們有週三優惠小確幸。活動期間：4/14-4/27活動方式：透過活動網頁開啟相機掃描任一雞腿，即可在手機上體驗趣味去骨過程，成功完成任務的 PK 雙饗卡會員更可獲得限量「爆脆無骨雞腿霸買一送一」優惠券。活動期間：即日起活動內容：





肯德基4/15炸翻星期三優惠

咔啦雞腿堡x1+原味蛋撻x1，優惠價 $99

咔啦脆雞x5+原味蛋撻x2，優惠價 $259

4塊上校雞塊x1+原味蛋撻x1+百事可樂(中)x1，優惠價 $69

外送滿$499送炸雞(原價$76)

活動期間：4/15領券、4/15-4/17期間完成兌換活動方式：PK APP會員可領取優惠券、每人限領一張、限量領完為止。優惠券內容：