7-11飯糰集點！朗萌綺盟聯手7-11御飯糰集點送，黃金蕎麥茶50元組合必喝。

7-ELEVEN春夏輕食與飯糰集點活動登場，編輯張人尹表示此次以朗萌綺盟集點GO為主軸，結合御飯糰新品與飲品優惠，帶動粉絲清爽飲食需求與話題熱度。

7-11飯糰集點太可愛！這次7-11提前布局春夏輕食市場，從飯糰、便當到蔬果飲品全面更新。其中最受關注的主軸就是首次跨界推出的「朗萌綺盟集點GO」，粉絲們天天吃御飯糰可以集點，兌換可愛御飯糰造型的「朗萌綺盟」磁鐵、束口袋、資料夾等小物，讓人天天吃早餐、吃點心都能集點集起來。



▲7-ELEVEN推出朗萌綺盟集點GO活動，結合御飯糰消費打造春夏話題，吸引粉絲日常參與。



▲7-ELEVEN新極上御飯糰導入生食級海鮮食材，搭配集點活動提升粉絲購買與收藏動機。









御飯糰新品升級搭配朗萌綺盟集點

▲7-ELEVEN以集點機制串聯輕食新品與周邊兌換，讓粉絲在購買過程中增加互動與收藏樂趣。

黃金蕎麥茶搭配餐盒享優惠

▲7-ELEVEN推出黃金蕎麥茶搭配沙拉與便當優惠，鎖定粉絲清爽飲食與價格需求。

水果與冷凍輕食補給同步上架

▲7-ELEVEN導入紐西蘭紅寶石奇異果與多款水果新品，滿足粉絲春夏補充蔬果需求。

7-ELEVEN飯糰集點GO活動

7-ELEVEN這次新極上御飯糰系列大升級，加入天使紅蝦、蔥鹽生鮭等生食級海鮮，提升整體口感與層次，同時延續熟成明太子鮭魚等人氣品項，讓粉絲有更多選擇。特別的是，7-11御飯糰更脫出「朗萌綺盟集點GO」活動，在4/15至5/26期間只要購買指定御飯糰就能累積1點，集滿12點起可以朗萌綺盟兌換磁鐵、束口袋與資料夾等周邊，集滿7點起也能免費兌換一個御飯糰，不論想吃、想收藏通通滿足。除了飯糰，7-ELEVEN也針對輕食族群推出飲品搭配優惠，在4月15日到4月28日期間，購買CITY TEA黃金蕎麥茶搭配指定沙拉或便當，即可享單杯優惠價50元。指定品項涵蓋多款雞肉沙拉與輕食餐盒，強調均衡蛋白質與蔬菜攝取，讓粉絲在忙碌生活中也能快速完成一餐，同時兼顧營養、更省錢包。在蔬果與健康補給方面，7-ELEVEN引進紐西蘭紅寶石奇異果與紅綠寶石無籽葡萄等季節水果，同時推出鮮凍綜合莓與藍莓等冷凍商品，方便粉絲隨時搭配優格或沙拉食用。此外也導入果汁BAR現打果汁與高蛋白飲品，讓健身或外食族能快速補充營養，形成從主食到點心的完整輕食選擇。

活動時間：4/15至5/26

活動內容：活動期間購買指定御飯糰商品任一個可獲得1點，累積點數可兌換以下商品



朗萌綺盟飯糰造型磁鐵(3款隨機)：20點免費換或2點加99元

朗萌綺盟束口袋(3款隨機)：15點免費換

朗萌綺盟L型資料夾3入組：12免費換

雙蔬鮪魚飯糰：7點免費換

御選肉鬆飯糰：7點免費換

新極上飯糰-蔥鹽生鮭：10點免費換

新極上飯糰-鮭魚鮭魚卵：10點免費換

新極上飯糰-熟成明太子鮭魚：10點免費換

新極上飯糰-天使紅蝦：10點免費換





CITY TEA黃金蕎麥茶搭配指定沙拉/便當優惠

活動期間：4月15日至4月28日止

活動內容：買CITY TEA黃金蕎麥茶搭配指定沙拉/便當，享單杯優惠價50元

活動指定沙拉/便當：凱薩雞肉沙拉、蔥鹽手撕雞沙拉、21 Plus義式烤雞堅果沙拉、法式尼斯沙拉、地瓜雞胸肉沙拉、地中海風味雞肉麵沙拉、鮮蝦翻轉沙拉、21Plus玉米雞肉熟水餃、豆酥烤魚鮮蔬餐盒、嫩烤里肌鮮蔬餐盒、香蒜雞胸肉鮮蔬餐盒、21Plus主廚烤雞時蔬餐(詳細活動品項依7-ELEVEN公告為主)





