都會節奏裡的日系慢享！茶裏王升級版「綠茶玉露」登場，來趟日式質感Reset Moment。

在忙碌成為日常的時代，人們開始重視生活中的細節體驗。超商熱銷茶飲品牌茶裏王「綠茶玉露」全面升級上市 ，提出全新的「日系質感」日常生活。

將原本繁複的茶道精神，轉化為隨時可享的質感體驗，為現代都會人的生活節奏帶來片刻的慢享，即使生活再忙碌，也值得在日常喝上一瓶好茶，讓生活多一點回甘。

在忙碌的生活節奏中，找到屬於自己的「Reset Moment」

不同於過去喝茶只為單純解渴，新世代消費者更傾向把喝茶融入通勤、工作間隙或夜晚放鬆的小小儀式 。升級版茶裏王綠茶玉露，懂你對質感日常的挑剔，除了有日本「覆い下栽培」玉露茶粉的甘甜滋味，結合遠紅外線技術提升茶葉香氣，並透過獨家「二段式溫層設定」，釋放蒸菁茶香，襯托出繚繞底韻；此外「層萃工法」能讓茶湯如職人現沖般溫潤不澀。人生最好的風景，往往在慢下來的時刻出現，而升級版茶裏王綠茶玉露，打開瓶蓋即可享受不張揚卻耐人回味的講究感，也開啟重整生活節奏的按鈕。



▲茶裏王綠茶玉露

忙碌生活中的享受，就是讓日常多一點回甘

日本生活哲學的核心在於對細節的講究，而升級版茶裏王綠茶玉露，則是再次重現日式職人精神，不僅選用產量稀少且口感鮮甜甘潤的茶葉，也透過茶裏王不斷地努力精進的研發技術，將這份日系精品級的滋味完整封存 。這不僅定義了日常品味的高度，更傳遞了一種生活態度：日常不代表隨便，忙碌的生活也值得擁有一口純粹的好茶 。



即日起至4/28為自己開啟人生的一口回甘，只要購買茶裏王綠茶玉露商品並登錄發票，就有機會抽中令人嚮往的「海線甜點列車」2天1夜質感旅程，一人中獎雙人同行限額5組，這不僅是一次抽獎，更是慢遊人生節奏的好時機。



▲飲用茶裏王綠茶玉露