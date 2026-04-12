免開車玩台北！ 文湖線一日遊，走遍絕美吊橋、湖畔秘境，頂級烤鴨先收藏。

週末不想開車奔波，不妨搭上捷運來場輕鬆小旅行！沿著文湖線漫遊城市角落，串聯綠意散步路線與人氣美食。
週末想在台北來趟簡單的輕旅行，完全不需要辛苦開車、苦尋停車位！只需搭上捷運，便能輕鬆串聯城市綠意與頂級美食。這次沿著文湖線的路徑，將人氣美食、打卡秘境全搜羅，快帶上日常悠遊卡，在都市與秘境間穿梭，一探文湖線的迷人面貌。
走進木柵動物園，親近動物好療癒
說到文湖線的人氣地標，便不能不提到「臺北市立動物園」，早晨來訪再適合不過。動物園腹地廣大，擁有豐富的自然生態及可愛動物，不管是超人氣的無尾熊、熊貓，還是呆萌的水豚與企鵝，都能讓人瞬間融化。綠意盎然的園區，是讓人徹底放鬆、找回童心的絕佳秘境。
臺北市立動物園
地址：臺北市文山區新光路二段30號
電話：02-29382300
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朝聖大直九華樓，頂級烤鴨嚐美味
中午時分，沿線來到劍南路站，朝聖以頂級粵菜聞名的「九華樓」。餐廳裝潢極具現代東方美學，開業40年以來，最著名的莫過於外皮酥脆、肉質軟嫩的華泰片皮鴨，甚至被網友譽為台北最強烤鴨！招牌烤鴨搭配精緻的港點，每一道都是味覺與視覺的饗宴，奢華的午間盛宴，絕對能徹底滿足口腹之慾。
九華樓
地址：臺北市中山區樂群三路303號3樓
電話：0903-083308
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走訪白石湖吊橋，山林秘境必打卡
飽餐一頓後，轉往內湖站搭乘接駁車，前往隱身山林的「白石湖吊橋」。這座全長116公尺的紫色吊橋，在翠綠的山谷間闢出一條夢幻大道，特殊的無懸吊纜繩設計，看似觸目驚心，實際走起來則平穩又舒適。站在橋上俯瞰群山與田野，大口呼吸清新的芬多精，無論從哪個角度，都能拍出充滿仙氣的絕美構圖。
白石湖吊橋
地址：臺北市內湖區碧山巖開漳聖王廟
電話：02-27593001
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漫步大湖公園畔，絕美湖景最吸睛
再次回到文湖線，接續來到擁有唯美景緻的「大湖公園」。這裡以波光粼粼的湖泊、仿古錦帶橋聞名，每到秋冬之際，湖畔的落羽松更會變幻色調，異國情調相當濃厚。沿著平緩的環湖步道漫步，或是找片草地野餐放空，都能感受到都市裡難得的寧靜與詩意。
大湖公園
地址：臺北市內湖區成功路五段31號
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探訪 Triple咖啡，質感空間享悠閒
一日遊的尾聲，來到緊鄰大湖公園的「Triple Cafe」。寬敞又明亮的Triple Cafe是間親子寵物餐廳，店內特別設置兒童遊戲區、寵物友善空間，適合全家出遊來訪，逛累公園，在這裡用餐、休憩都相當方便。讓人驚艷的是，這裡餐點種類眾多，從早午餐、義大利麵到甜點一應俱全，定能輕鬆滿足全家大小的口味。
Triple Café
地址：台灣臺北市內湖區成功路五段118號
電話：02-87917620
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