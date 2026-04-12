免開車玩台北！ 文湖線一日遊，走遍絕美吊橋、湖畔秘境，頂級烤鴨先收藏。

週末不想開車奔波，不妨搭上捷運來場輕鬆小旅行！沿著文湖線漫遊城市角落，串聯綠意散步路線與人氣美食。

週末想在台北來趟簡單的輕旅行，完全不需要辛苦開車、苦尋停車位！只需搭上捷運，便能輕鬆串聯城市綠意與頂級美食。這次沿著文湖線的路徑，將人氣美食、打卡秘境全搜羅，快帶上日常悠遊卡，在都市與秘境間穿梭，一探文湖線的迷人面貌。



▲不用開車也能輕鬆玩台北！搭上文湖線，將動物園、夢幻吊橋與湖畔公園通通串聯，一路暢遊城市綠意。（部落客：珍妮佛的花草呢喃、大海愛上藍天、SJKen）

▲文湖線不只風景好拍，美食同樣讓人驚艷！人氣神級烤鴨香氣四溢、皮脆肉嫩，記得先預約以免向隅。（部落客：麥仔與珍小姐）

走進木柵動物園，親近動物好療癒

說到文湖線的人氣地標，便不能不提到「臺北市立動物園」，早晨來訪再適合不過。動物園腹地廣大，擁有豐富的自然生態及可愛動物，不管是超人氣的無尾熊、熊貓，還是呆萌的水豚與企鵝，都能讓人瞬間融化。綠意盎然的園區，是讓人徹底放鬆、找回童心的絕佳秘境。





臺北市立動物園

地址：臺北市文山區新光路二段30號

電話：02-29382300

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▲「台北動物園」腹地遼闊，隨意漫步綠意園區，找回最純粹的童心與放鬆時光。（部落客：珍妮佛的花草呢喃）

朝聖大直九華樓，頂級烤鴨嚐美味

中午時分，沿線來到劍南路站，朝聖以頂級粵菜聞名的「九華樓」。餐廳裝潢極具現代東方美學，開業40年以來，最著名的莫過於外皮酥脆、肉質軟嫩的華泰片皮鴨，甚至被網友譽為台北最強烤鴨！招牌烤鴨搭配精緻的港點，每一道都是味覺與視覺的饗宴，奢華的午間盛宴，絕對能徹底滿足口腹之慾。





九華樓

地址：臺北市中山區樂群三路303號3樓

電話：0903-083308

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▲「九華樓」以現代東方美學打造用餐空間，不論聚餐或家族聚會，都能自在享受精緻料理。（部落客：麥仔與珍小姐）

▲「九華樓」主打華泰片皮鴨，外皮酥香、肉質多汁，搭配精緻粵菜與港點，讓人一口接一口停不下來。（部落客：麥仔與珍小姐）

走訪白石湖吊橋，山林秘境必打卡

飽餐一頓後，轉往內湖站搭乘接駁車，前往隱身山林的「白石湖吊橋」。這座全長116公尺的紫色吊橋，在翠綠的山谷間闢出一條夢幻大道，特殊的無懸吊纜繩設計，看似觸目驚心，實際走起來則平穩又舒適。站在橋上俯瞰群山與田野，大口呼吸清新的芬多精，無論從哪個角度，都能拍出充滿仙氣的絕美構圖。





白石湖吊橋

地址：臺北市內湖區碧山巖開漳聖王廟

電話：02-27593001

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▲「白石湖吊橋」的夢幻紫色外觀相當吸睛，無懸吊纜繩的設計行走起來穩定舒適，綠意山景療癒又好拍。（部落客：大海愛上藍天)

漫步大湖公園畔，絕美湖景最吸睛

再次回到文湖線，接續來到擁有唯美景緻的「大湖公園」。這裡以波光粼粼的湖泊、仿古錦帶橋聞名，每到秋冬之際，湖畔的落羽松更會變幻色調，異國情調相當濃厚。沿著平緩的環湖步道漫步，或是找片草地野餐放空，都能感受到都市裡難得的寧靜與詩意。





大湖公園

地址：臺北市內湖區成功路五段31號

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▲「大湖公園」湖畔風光迷人，落羽松會隨季節變換色彩，週末不妨帶上野餐墊，享受湖景與綠意交織的悠閒時光。（部落客：SJKen）

▲「大湖公園」鄰近捷運站，步行約5分鐘即可抵達，沿途道路平坦好走，輕鬆就能打卡絕美景色。（部落客：SJKen）

探訪 Triple咖啡，質感空間享悠閒

一日遊的尾聲，來到緊鄰大湖公園的「Triple Cafe」。寬敞又明亮的Triple Cafe是間親子寵物餐廳，店內特別設置兒童遊戲區、寵物友善空間，適合全家出遊來訪，逛累公園，在這裡用餐、休憩都相當方便。讓人驚艷的是，這裡餐點種類眾多，從早午餐、義大利麵到甜點一應俱全，定能輕鬆滿足全家大小的口味。





Triple Café

地址：台灣臺北市內湖區成功路五段118號

電話：02-87917620

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▲「Triple Cafe」餐點選擇豐富，從輕食沙拉到義大利麵全都有，可說是全家出遊時的最佳去處。（部落客：Fanya）

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