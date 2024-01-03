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台北內湖秘境大溝溪生態治水園區：繡球花海仙氣爆棚，浪漫指數爆表

2024-01-03 21:18:10 饅頭弟 人氣：102
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2077篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 內湖區

北市水利處在內湖的大溝溪生態治水園區，精心營造了一片愛心花海

這片花海以繽紛的繡球花和時節草花為主角，彩虹般的色彩在陽光下閃耀，猶如一幅絢麗的畫卷

賞花預計能一直延續到農曆春節假期，可以和家人、摯友或是戀人一同沉浸在花香中，共度一段美好的時光

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內湖大溝溪花海，鄰近捷運大湖公園站，步行約10分鐘

因為鄰近捷運大湖公園站，步行約15分鐘隱身在社區的裡，所以附近不好停車，建議搭捷運來比較方便

 GOOGLE地圖搜尋「大溝溪生態治水園區」

地址：103台北市內湖區大湖街131巷與大湖山莊街堤外

 公車搭乘247()267284617()620630677

681683、棕10、棕19、紅2、紅31、內湖幹線(287)公車

至「捷運大湖公園」站下車，由「大湖山莊街」進入，沿「大湖山莊街」直行，行經大湖國小

步行約10-15分鐘，至大湖山莊街底即達大溝溪生態治水園區，入園後越過石階可見花海區

 捷運文湖線「大湖公園站」1號出口出站右轉「大湖山莊街」，沿「大湖山莊街」直行

行經大湖國小，步行約10-15分鐘，至大湖山莊街底即達大溝溪生態治水園區，入園後越過石階可見花海區

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這裡培育了近萬盆繡球花和近5千盆五顏六色的時令草花

精心打造成一片巨大的愛心形狀花海，成為了生活中不可錯過的浪漫打卡勝地

這片花海不僅選用了溫柔的粉色繡球花，更穿插了清新的藍色和各種混色，賦予整個花海更加繽紛的生命力

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花叢間巧妙地融入了兔子造型的藝術裝置，為整片花海增添了一份生動活潑的趣味

在這片繽紛的花海中，你會發現這些可愛的兔子們，宛如花叢中的小精靈，為整個場景帶來了更多的生命力

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這片花海不僅僅是視覺上的享受，更是一場感官的饗宴

在這裡你能感受到大自然的奇蹟、愛的力量，以及充滿藝術氛圍的生活

這是一個讓人放鬆心情、沉浸在美好中的理想場所，讓生活多了一份彩色的精彩

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文章標籤

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