爽吃23道澎湖海鮮吃到飽！2026新竹親子飯店推薦，煙波湖濱館生態房費用行程攻略。

暑假親子旅遊大戰開跑 ，如何兼顧大人放鬆與小孩放電成為規劃關鍵 。資深編輯李維唐表示，現代家長更青睞具備沉浸式教育與在地精緻餐飲的深度體驗 ，煙波大飯店新竹湖濱館此次將生態互動與產地海鮮結合 ，成功打造出做出差異化的全方位度假提案 。

隨著6月1日國際兒童節和暑假腳步近了，身為爸媽的你是不是又開始煩惱，該怎麼規劃一場大人能放鬆、小孩能放電的完美旅行。剛好迎來成立30周年的煙波國際觀光集團，一直很懂爸媽的心，這次新竹湖濱館直接把澎湖海島度假感搬進飯店裡。莫內饗宴從2026年6月5日到2026年9月30日推出期間限定的盛夏澎湖海鮮季，一口氣端出23道從澎湖產地直送的澎湃海鮮，讓大家不用舟車勞頓坐飛機，在餐桌上就能吹到滿滿的菊島海風。

▲滋滋脆皮蚵仔煎現點現做，金黃脆皮入口酥響，搭配澎湖海鮮狗母魚丸米粉湯與澎湖鮮蚵和牛肉燥飯，集結最具代表性的澎湖在地海味。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理



澎湖海鮮吃到飽，23道產地直送旬味點燃新竹嘉義美食戰火

這場澎湖海鮮季在食材陣容上真的誠意十足。冷盤區最推的就是鮮切澎湖冰卷，嚴選夏天當季的小卷直接冰鎮現切，吃起來鮮甜脆彈。澎湖在地人才知道的特有章魚石鮔，這次被做成馬告酪梨澎湖石鮔沙拉，馬告獨特的檸檬清香搭配酪梨滑順的口感，把石鮔的鮮味整個提上來。旁邊的日料餐檯也別錯過，澎湖小卷佐海鮮干貝醬、脆藻鮮蠔佐仙人掌凝露桔香魚卵油醋，還有澎湖海藻江戶伊達卷佐核桃燒女子，滿滿的仙人掌、海藻元素，海味層次超級豐富。

▲鮮切澎湖冰卷嚴選澎湖盛夏當令小卷，以冰鎮鮮切手法呈現最純粹海潮鮮味，Q彈脆嫩口感將菊島海風與潮汐氣息一路鮮抵餐桌。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理

▲莫內饗宴以炭火直烤鎖住海味精華，烤墨魚香腸與烤飛魚卵香腸同步登場，焦香海味與飛魚卵爆漿口感交織，展現澎湖夏日鮮香魅力。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理

新竹親子飯店，攜手蝌蚪池塘打造18種動物生態探索住房專案

熱食區也很有看頭，主廚現場現點現做台灣人最愛的夜市小吃滋滋脆皮蚵仔煎，外皮煎得金黃酥脆，一口咬下酥脆又爆漿。現場還準備了澎湖海鮮狗母魚丸米粉湯、澎湖鮮蚵和牛肉燥飯，以及炭火直烤的烤墨魚香腸和烤飛魚卵香腸，逼人的焦香配上飛魚卵在嘴裡嗶嗶啵啵的爆漿口感，真的會讓海鮮控完全失控。吃飽後一定要留位置給甜點，融合在地特色的岩燒黑糖糕、仙人掌甜點，還有現點現做的海岸之境，主廚把澎湖灣的景色直接變成盤子上的藝術品，拍起照來超吸睛。如果中南部的朋友想吃也別急，隨著煙波全新品牌煙波城行阿里山北門館預計在2026年8月17日試營運，莫內饗宴也會首度進軍嘉義，到時候在北門館也能同步吃到一模一樣的澎湖海鮮季料理。

享受完大人專屬的澎湃海鮮，重頭戲當然是幫孩子安排的充實行程。新竹湖濱館這次放大招，推出動物超能生存秘技，零距離生態住房專案。這個活動從2026年4月24日一路開跑到2026年9月13日，平日每房4760元起還含豐盛的自助早餐。最厲害的是飯店特別找來超人氣的蝌蚪池塘自然文創團隊跨界策劃，直接把18種珍貴動物生態探索、五大兒童安全特訓任務和近距離動物互動大結合，打破一般飯店只有球池滑梯的印象，讓孩子在度假玩樂中就能把實用的保命生活安全觀念學回家。

▲煙波國際觀光集團新竹湖濱館推出互動式安全特訓任務，讓孩子透過情境遊戲學習地震防護觀念，在玩樂中建立自我保護意識。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理

▲煙波國際觀光集團新竹湖濱館攜手蝌蚪池塘團隊推出親子生態活動，讓孩子在互動體驗中學習安全知識與生命教育。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理

兒童安全教育，從土撥鼠與雙冠蜥的生存本能解鎖生活防護任務

這個專案設計得非常有沉浸感，活動場地在香榭館B1的探索教室，打造了常態性的超能動物5大安全特訓任務互動展區。每天從0830一路開放到2200，爸媽隨時可以帶孩子來闖關，透過翻翻板和情境模擬，把生硬的安全知識變好玩。紅色防災避難站是加拿大雁的火災逃生大考驗，教孩子不推、不跑、不語的避難觀念。黃色地震防護站則是犰狳的地震躲藏術，讓孩子跟著練習趴下、掩護、穩住的防護口訣。綠色交通安全站陪小丑魚安全過馬路，學會左看右看再左看。藍色水域安全站跟著水豚一起安全玩水，讓孩子知道玩水一定要有大人陪。最後紫色陌生警覺站的山羌的危險警報，模擬遇到陌生人的各種情境，教孩子叫、跑、說的超能力。只要小朋友順利挑戰完這5個安全關卡，就可以換到限定貼紙。如果加上平假日的體驗課程完成6個關卡，還能拿到拾品新竹風土選物的卡樂次元周邊商品9折優惠。

蝌蚪老師團隊，週六日限定近距離互動與平日小劇場名額全攻略

如果預算和時間許可，強烈推薦安排週末或是端午連假過來，因為會有蝌蚪老師團隊親自帶領的假日生態互動，動物超能生存秘技，零距離生態活動。星期六、星期日每天有三個梯次，分別是1600到1700、1715到1815，還有1930到2030，地點在香榭館B1的吞吞屋。活動一開場，土撥鼠、雙冠蜥和陸龜等動物明星就會直接出現在孩子面前。專業的老師會帶著孩子觀察土撥鼠的地底迷宮逃生技巧、雙冠蜥在水面奔跑的超能力，還有陸龜堅硬的自我保護盔甲。這個活動定價660元，房客有平日499元、指定國定假日549元的優惠。不過只要你是訂購這個生態住房專案，兩人房或家庭房（2人入住）就直接免費送一組親子（1大1小）參加，家庭房直接免費送兩組親子（2大2小）進場。活動結束後，跟卡樂守護隊隊員證合照上傳社群分享，還可以把限定的卡樂守護隊橡皮擦帶回家當小禮物。

要是平日週一到週五來住也別失望，飯店也貼心準備了平日生態互動，卡樂守護隊出動！學會動物超能生存秘技。每天下午1600到1700，大哥哥大姐姐會在香榭館B1吞吞屋帶著小朋友進入動物小劇場，透過有趣的生態故事互動，認識動物在野外保護自己的祕密武器。平日活動是採取俱樂部現場報名，名額有限。入住這個生態專案的家庭，飯店同樣依房型大方免費送一組或兩組親子名額一起參與。這個暑假，就帶孩子來一趟好玩又有深度的知性度假。

▲土撥鼠化身動物守護者，透過近距離互動帶領孩子認識生態習性與安全保護觀念。圖／煙波國際觀光集團提供；窩客島編輯李維唐整理





煙波國際觀光集團活動與優惠資訊整理

盛夏澎湖海鮮季 莫內饗宴「盛夏澎湖海鮮季」

活動時間：2026/06/05（五）－2026/09/30（三）

活動內容：集結澎湖小卷、石鮔、鮮蚵等海島旬味，打造23道季節限定料理吃到飽 。包含「鮮切澎湖冰卷」、「馬告酪梨澎湖石鮔沙拉」、現點現做「滋滋脆皮蚵仔煎」、「烤飛魚卵香腸」及甜點「海岸之境」等 。2026/08/17起亦可於嘉義「煙波城行阿里山北門館」同步品嚐 。

動物超能生存秘技・零距離生態活動

活動時間：2026/04/24（五）－2026/09/13（日）

活動內容：

常態展間任務：香榭館B1探索教室打造「超能動物5大安全特訓任務」，透過翻翻板與情境模擬引導孩子建立防災、地震、交通、水域與陌生警覺觀念 。

假日生態互動：每週六、日及端午連假由「蝌蚪老師團隊」帶領，近距離接觸土撥鼠、雙冠蜥與陸龜 ，學習野外生存秘技 。

平日生態互動：每週一至週五由大哥哥大姐姐帶領進入動物小劇場進行生態互動 。

專案優惠整理

住房專案價：平日每房4,760元起，含豐盛自助早餐 。

專案加贈內容：訂購生態住房專案，免費提供兩人房/家庭房（2人入住）一組親子（1大1小）參加平假日生態互動課程 ；家庭房免費提供兩組親子（2大2小）參加 。

常態展間任務獎勵：完成5個安全關卡可兌換限定貼紙乙張 ；完成6個關卡（含展間5關與平/假日課程）填完任務地圖，享「卡樂次元周邊商品9折」優惠 。

社群加碼禮：假日生態活動結束後與卡樂守護隊隊員證合照，上傳社群分享即可獲得限定「卡樂守護隊橡皮擦」乙枚 。

假日活動房客優惠價：房客單獨報名假日課程享平日499元/組、指定國定假日549元/組（1大1小，定價660元） 。





煙波大飯店新竹湖濱館

店家地址：新竹市東區明湖路773號

聯絡電話：03-520-3181（訂房預約專線）