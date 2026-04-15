台北大直吃到飽推薦！豐FOOD鮪魚季限時登場，名字有鮪魚同音字享4人同行1人免費。

台北大直吃到飽市場競爭激烈，豐FOOD海陸百匯於4至6月推出鮪魚季活動，以現切秀與多樣創意料理吸引目光 。對此，資深編輯李維唐表示，當代餐飲已從單純的飽足感轉向感官體驗，豐FOOD結合限時「姓名優惠」與互動式「現切秀」，成功將季節性食材轉化為極具社交價值的食尚話題，精準掌握了消費者對於高CP值與儀式感的雙重追求 。

位於大直典華1樓的豐FOOD海陸百匯，憑藉鄰近捷運站的地理優勢，從劍南路站2號出口步行僅需30秒即可抵達，成為台北市中山區極具指標性的多國料理餐廳。這裡擁有300個寬敞席次，無論是2人約會或多人家庭聚餐都能提供舒適環境，座位下方的掛勾設計更顯貼心。近期餐廳正式推出為期3個月的4-6月豐FOOD鮪魚季，以鮪魚作為季節主角，搭配既有的海陸美食，提供饕客一場視覺與味覺的雙重饗宴。

▲職人手切厚實感十足的現切牛排，鎖住肉汁展現極致美味。圖／豐FOOD提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲主廚現場製作香甜美味的抹茶車輪餅，飽滿紅豆內餡令人垂涎。圖／豐FOOD提供；窩客島編輯李維唐整理

鮪魚季創意料理與職人現切秀驚艷登場

在這次的豐FOOD鮪魚季中，主廚團隊研發多款精緻且層次豐富的鮪魚料理。包含口感鮮嫩的鮪魚半敲燒，以及洋溢南洋風味的鮪魚夏威夷拌飯。深受日料愛好者推崇的鮪魚握壽司、鮪魚生魚片與鮪魚鐵火卷更是亮點，透過精準的刀工展現魚肉的鮮甜滋味。為了強化臨場感，4月至6月每週五晚餐19:00特別舉辦鮪魚現切秀，現場提供猜重量活動。賓客可於看板掛上預測重量，若精準命中將有機會獲得免費餐券，讓用餐體驗更具趣味與互動性。

▲參與鮪魚季週五限定的猜重量活動，有機會贏得免費餐券好禮。圖／豐FOOD提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲職人於現場展示超震撼的鮪魚現切秀，從秤重到切片完整呈現季節旬味的鮮美精華。圖／豐FOOD提供；窩客島編輯李維唐整理

▲專業廚師展現俐落刀工處理巨型鮪魚，將最精華的部位轉化為入口即化的生魚片饗宴。圖／豐FOOD提供；窩客島編輯李維唐整理

跨國界海陸美食集結體現高CP值吃到飽

除了鮪魚主題，豐FOOD海陸百匯常態性的多國料理實力同樣堅強。海鮮區供應現切生魚片、螃蟹與香煎鐵板魷魚。肉食愛好者則能享受現切牛排、德式豬腳與知名的片皮烤鴨。日式餐台有炙燒壽司與天婦羅炸物，義式則提供手作窯烤披薩，港式則包含手工蘿蔔糕與各式燒賣。此外，午餐時段限定的天使蝦與紅白酒無限暢飲，以及晚餐時段加碼提供的生食級干貝、生蠔等高單價食材，皆體現了高CP值吃到飽的誠意，搭配抹茶車輪餅與哈根達斯冰淇淋等甜點，完整勾勒出多國料理的地圖。

▲精緻多樣的握壽司餐台，包含鮪魚與多款時令魚肉任客選用。圖／豐FOOD提供；窩客島編輯李維唐整理

▲冰鎮餐台上整齊羅列螃蟹、鮮蝦與淡菜等生猛海鮮，保證食材極致鮮甜。圖／豐FOOD提供；窩客島編輯李維唐整理

尋找姓名中的幸運星與會員尊榮優惠

為了邀請更多民眾共同參與鮪魚盛宴，餐廳祭出極具誘因的姓名優惠。於115年4月1日至5月31日期間，凡姓名中含有「ㄨㄟˇ」或「ㄩˊ」同音字者，如偉、瑋、余、瑜等，於平日午餐或晚餐時段前往用餐，即可享有4人同行1人免費的優惠，且本人免收服務費。此外，加入典華餐飲會員系統不僅能累積點數兌換各品牌好禮，新入會者可獲得干貝握壽司兌換券，壽星更可享有平日4人同行1人免費、假日1人半價的專屬回饋，讓每次消費都轉化為實質的驚喜體驗。

▲熱氣騰騰的多國風味熟食區，從泰式、港式到台式料理一應俱全。圖／豐FOOD提供；窩客島編輯李維唐整理

豐FOOD鮪魚季活動與資訊整理

姓名優惠 名字有「鮪」或「魚」同音字享優惠

活動時間：115/04/01(三)～115/05/31(日)

活動內容：凡姓名中含有「ㄨㄟˇ」或「ㄩˊ」同音字者（如：偉、瑋、余、瑜等），享平日午晚餐四人同行一人免費，本人且免收服務費 。

鮪魚現切秀與互動獎勵

活動時間：4-6月，每週五晚餐19:00

活動內容：現場展演現切秀，入場每人可獲猜重量活動券，精準猜中鮪魚重量者可獲免費餐券1張 。

典華會員好禮

活動內容：入會即贈干貝握壽司兌換券 ；當月壽星享平日四人同行一人免費、假日四人同行一人半價優惠 。

豐FOOD‧海陸百匯

店家地址：台北市中山區植福路8號（大直典華1樓）

交通資訊：捷運文湖線劍南路站2號出口只要30秒抵達

訂位專線：02-8502-0555

線上訂位：https://user239972.pse.is/8wxvsf

官方網站：http://www.FFOOD.tw