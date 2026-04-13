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北美館4月免門票入場！兒藝中心造公園展覽開逛，公園涼亭 翹翹板全搬進北美館。

北美館兒藝中心台北市立美術館兒童藝術教育中心
2026-04-13 18:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:台北市立美術館
編輯 鄭亦庭

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北美館4月整館免費參觀！北美館兒藝中心展覽「造公園」，將公園場景搬進美術館，編輯鄭亦庭表示：趁4月北美館免門票，來逛台北親子展覽。

北美館4月免費參觀！台北市立美術館因卸展期間展覽減少，至4月30日開放觀眾免門票入場，近期兒童藝術教育中心推出全新展覽「造公園」，將公園中的路燈、涼亭、球場等日常元素通通搬進北美館，邀請大家以想像力解決問題，展覽即日起展出至8月30日，快把握4月北美館免門票優惠期間，約親朋好友、帶小孩來這座美術館公園逛逛。

▲北美館4月免門票入場！兒藝中心「造公園」特展將日常公園風景搬入北美館展場。
▲北美館4月免門票入場！兒藝中心「造公園」特展將日常公園風景搬入北美館展場。
▲北美館4月開放限時免門票，兒藝中心「造公園」特展是台北親子免費展覽首選。
▲北美館4月開放限時免門票，兒藝中心「造公園」特展是台北親子免費展覽首選。

北美館兒藝中心造公園展覽

台北市立美術館兒藝中心全新展覽「造公園」，以「公園的奇想」為出發點，從圓山的歷史背景出發，延伸至造型、自然與公共性三大面向，展現出公園蘊含的多重意義，引導觀眾透過熟悉的公園重新思考人與自然、人與人之間的社會關係，在探索過程中，學習如何觀察日常、理解歷史，想像未來的城市景觀。

▲北美館兒藝中心造公園展覽以「公園的奇想」為出發點，帶領大家從日常中發現人與自然的連結。
▲北美館兒藝中心造公園展覽以「公園的奇想」為出發點，帶領大家從日常中發現人與自然的連結。

北美館兒藝中心展覽公園元素作品必拍

在展覽中可以看到公園中的路燈、遊具、涼亭、球場等元素，藝術家石孟鑫擬人化黃色圓球路燈，散發溫暖黃光引導觀眾進入展場，陳姿尹的作品則以翹翹板為意象，隨光線明暗產生傾斜，向觀眾提出「光是否具有重量」的提問，喚起人們對都市晝夜節奏的感知，來自香港的李鈺淇則推出錄像裝置《遊、樂、園》，透過手繪動畫穿梭於隧道與城市角落，使公園的故事在觀看中持續延展。

▲北美館兒藝中心造公園展覽中可以看到公園中的路燈、遊具、涼亭、球場等元素。
▲北美館兒藝中心造公園展覽中可以看到公園中的路燈、遊具、涼亭、球場等元素。

北美館兒藝中心展示出人造自然

「造自然」展區探討人造自然與人類的關係，陳萬仁錄像作品《深邃而璀璨的憂鬱》以空拍視角俯瞰水面，呼應1920年代台灣公園設置游泳池的歷史，呈現泳者身體與時間的交會，蕭聖健《月夜》透過機械結構模擬自然聲響，反思科技如何改寫感知經驗，吳燦政的影像裝置《公園》則記錄了風吹樹葉、蟲鳴與鳥叫等聲音，揭示公園作為公私領域交錯的特質，這些作品讓觀眾重新意識到人造自然如何在城市中被製造。

▲陳萬仁錄像作品《深邃而璀璨的憂鬱》以空拍視角俯瞰水面，連結台灣公園設置游泳池的歷史。
▲陳萬仁錄像作品《深邃而璀璨的憂鬱》以空拍視角俯瞰水面，連結台灣公園設置游泳池的歷史。
▲北美館兒藝中心造公園展覽以「公園的奇想」為出發點，帶領大家從日常中發現人與自然的連結。
▲北美館兒藝中心造公園展覽以「公園的奇想」為出發點，帶領大家從日常中發現人與自然的連結。

北美館兒藝中心觀眾創作區隨你畫

互動區針對圓山公園歷史脈絡與史前文化，回應城市在文化保存與現代化間的調適，明白實驗所將「圓山動物園」史料轉譯為旋轉木馬影像裝置。言說藝術家楊雨樵作品《塚》則邀請大家投擲粉筆至斜坡屋頂發出聲響，並於展期間的演出活動中「挖掘」堆積的粉筆，引導觀眾感受歷史與物質的關聯，倪祥的《很久以前之後》則將紀念碑、樹幹轉化為奇幻體驗；展覽更特別設置「靈感草稿」與「地底下的美術館」觀眾創作區，回應北美館正以花博公園為基地擴建新館的現狀，大家參觀後可以發揮創意，描繪心中理想的公園與美術館樣貌。

▲北美館兒藝中心觀眾創作區！開放大家發揮創意，隨手畫出心中理想的公園與美術館樣貌。
▲北美館兒藝中心觀眾創作區！開放大家發揮創意，隨手畫出心中理想的公園與美術館樣貌。
▲北美館4月免門票入場！兒藝中心造全新展覽公園登場，公園涼亭、翹翹板全搬進北美館。
▲北美館4月免門票入場！兒藝中心造全新展覽公園登場，公園涼亭、翹翹板全搬進北美館。

造公園 展覽資訊

展覽時間：即日起至8/30
展覽地點：台北市立美術館 兒童藝術教育中心(臺北市中山區中山北路三段181號)

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