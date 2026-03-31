台北歷史博物館釉彩展覽！范振金釉彩特展4大展區帶你拍，打卡送特展詩籤。

歷史博物館釉彩展覽！范振金釉彩特展規劃4大展區、藝術家工作坊重現區，編輯鄭亦庭表示：記得打卡，拿免費特展詩籤。

歷史博物館釉彩展覽！國立歷史博物館策劃「大家的歷史・歷史的大家」系列特展，本次特別以釉彩藝術為核心，推出「窯變．釉韻─范振金特展」，現場展出多幅范振金老師的經典釉彩作品，藝術家以獨創的生釉作畫技法，使用攝氏1260度的高溫，創作出台灣山川、花鳥、星空等主題作品，展場規劃了4大主題展區、藝術家工作室重現區，打卡還能拿特展詩籤回家紀念，假日就到歷史博物館朝聖。



▲歷史博物館釉彩展覽！范振金釉彩特展4大展區，打卡送特展詩籤。(攝影：鄭亦庭)



▲歷史博物館釉彩展覽以台灣山川、花鳥、星空等主題作品，展場規劃了4大主題展區。(攝影：鄭亦庭)





歷史博物館范振金釉彩特展四大展區

本次展覽以「釉彩的知識與風景」為主軸，規劃「島嶼的低語」、「窯焰鑄夢」、「生靈的頌歌」與「星河的律動」四大展區，可以欣賞〈太魯閣國家公園〉、〈玉山雲海〉與〈櫻花谷〉等多幅范振金作品，藝術家運用噴、灑、描、繪等多重技法，使生釉在窯燒後呈現出光亮、流動、結晶與冰裂，其中〈櫻花谷〉釉彩呈現像是一個個粉色花瓣般，推薦可以近距離觀察釉彩的多重呈現層次。



▲歷史博物館范振金釉彩特展四大展區！近距離觀賞藝術家運用噴、灑、描、繪等多重技法。(攝影：鄭亦庭)





范振金創作工坊重現

為了讓大家深入了解陶板釉彩畫的創作，展場特別規劃了空間造景，重現藝術家工作室與釉藥教學現場，展示了從最初的草稿構思、製作模板、釉彩顏色，到最終成品完成的完整過程，觀眾可以近距離觀察釉料與工具，揣摩釉藥在入窯前與出窯後的驚人變化，讓大家來歷史博物館逛展覽也能學習新知識。



▲歷史博物館展覽！「窯變．釉韻─范振金特展」規劃空間造景，重現藝術家工作室與釉藥教學現場。(攝影：鄭亦庭)





歷史博物館特展打卡送詩籤

呼應范振金作品以釉韻為詩，史博館特別邀請24位臺灣詩人，以展出的風景畫為靈感創作對應詩句，觀眾只要在現場打卡分享，就能獲得以作品〈太魯閣國家公園〉為創意結合現代詩製作的精美詩籤，展場也設有留言牆，大家可以在「迴瀾」詩籤上寫下觀展感動或自創小詩並掛回牆面，優秀作品還有機會刊登於《吹鼓吹詩論壇》季刊。



▲歷史博物館特展打卡送詩籤，並邀請民眾寫下風景小或觀展心得。(攝影：鄭亦庭)



▲歷史博物館釉彩展覽以台灣山川、花鳥、星空等主題作品，展場規劃了4大主題展區。(攝影：鄭亦庭)





大家的歷史．歷史的大家：

必逛台北展覽推薦

展覽日期：即日起至5月18日展覽地點：國立歷史博物館5樓展廳（臺北市中正區南海路49號）開放時間：週二至週日，10:00-18:00（週一休館，逢國定假日或活動則另行公告）

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更多 窯變．釉韻-范振金特展 照片：

▲歷史博物館釉彩展覽可近距離觀賞〈櫻花谷〉、〈玉山雲海〉等范振金作品。(攝影：鄭亦庭)



▲歷史博物館釉彩展覽！范振金釉彩特展4大展區，打卡送特展詩籤。(攝影：鄭亦庭)

