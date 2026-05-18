飲控就到全家！健康志向減糖麵包、原型蔬菜35元就有，營養師認證。

全家化身健康解憂站！超狂減糖烘焙、微波即食原型蔬菜全新登場，聯名高蛋白鮮食打造外食族最強飲控餐桌。編輯 鄭雅之表示：飲控來全家吃選擇超多！

現代人健康意識越來越抬頭，身邊的朋友不是在減肥就是在飲食調控的路上。以前外食族買午餐只求吃飽，現在大家挑便當反而更愛看高蛋白、高纖或是有沒有減糖。看準這個全民飲控的熱潮，全家去年光是健康食飲就創下狂賣65億元的驚人成績。今年更直接變身貼心的健康解憂站，推出全新的減糖麵包、微波即食蔬菜和機能飲品，讓大家在超商就能輕鬆吃出好身材。

▲全家健康志向熱銷鮮食展示健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒，前方搭配減糖幅度高達63%的焙煎小麥鹽可頌、小菠蘿麵包。 ▲超商冷藏貨架直擊全家健康志向專區，陳列卜蜂義式經典嫩雞胸、香蔥經典嫩雞胸，下層搭配高蛋白日式溫泉蛋。





烘焙界吹起有感減糖輕盈新風潮

每次減肥最痛苦的就是不能吃甜點，現在甜食控終於有救了。全家最近一口氣推出5款完全不邪惡的減糖烘焙新品，像是加入日本大納言紅豆的紅豆燕麥麵包，還有外皮酥脆的小菠蘿麵包。這系列點心最厲害的地方，就是減糖幅度最高直接砍了63%，利用食材本身的自然甜味搭配湯種工法，吃起來依然柔軟濕潤又很有嚼勁，絕對是下午茶嘴饞想咬東西時的完美新解方。

▲全家健康志向全新減糖烘焙系列，包含減糖紅豆燕麥麵包、焙煎小麥鹽可頌與小菠蘿麵包，兼顧豐富營養與輕盈美味。





日本包材黑科技鎖住原型蔬菜風味

除了減糖麵包很厲害之外，冰箱區也出現了上班族的纖食輕盈神隊友。這次全新登場的櫛瓜片和青花菜蔬菜包，最特別的是引進了日本新型專利包材，買完直接結帳拿去微波，就能把生蔬菜瞬間加熱變熟。這項微波即食的黑科技，不僅可以牢牢鎖住原型蔬菜最清脆的鮮甜口感，還幫忙碌的大家徹底省去洗菜、切菜的麻煩工序，下班想加菜直接去超商拿一包就搞定。

▲全家纖食應援原型蔬菜包採用日本專利包材，微波即食青花菜與櫛瓜片蔬菜包主打極速鎖鮮，省去繁瑣洗切工序。





認明四字標籤輕鬆搞定分眾飲控

為了幫大家省去算熱量的時間，全家這幾年真的把超商變成最方便的健康補給站。現在不管你是想找冷藏櫃的健康餐盒、輕食沙拉、雞胸肉，還是冷凍櫃的高纖穀飯，全家都把跨溫層的包裝設計通通大整合。以後大家去逛超商，只要認明包裝上健康志向這四個大字，再搭配少添加的潔淨標章，就能在幾秒鐘內一眼找到適合自己的餐點，讓選購體驗變得超級直觀又輕鬆。

▲全家原型熟食明星夯番薯、夯馬鈴薯，搭配微波即食青花菜蔬菜包、日式溫泉蛋與即食雞胸肉，滿足增肌減脂需求。 ▲全家喝健康飲品展示大人的生活維生素C飲、膠原蛋白飲，旁側搭配熱銷無咖啡因玉米鬚茶與超纖日記非油炸貝果脆片。





專業營養師應援搶下超商鮮食霸主

其實全家在健康商機的佈局真的很早，從大家熟知的夯番薯到現在的蔬食品牌，去年整體的業績表現完全是超級大爆發。其中找來專業營養師一起開發的健康志向系列便當，不僅年銷破12億元，更直接搶下超商鮮食便當類的冠軍霸主頭銜。像是運動健身族最愛天天買來打卡的健身G肉餐盒跟烤蛋白餐盒，因為營養均衡又非常有飽足感，早就成為很多吃貨的午餐首選。

▲全家健康志向鮮食餐盒主打高蛋白質與營養穀米，包含熱銷的健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒與嫩烤香料雞胸蔬穀滿盒。 ▲全家健康志向聯名船井生醫推出米米花低卡零食，搭配熱銷玉米鬚茶，提供超商飲控解饞新選擇。





機能飲品與健康穀物打造完美生活

吃飽之後想來點喝的，這股健康風潮也一路從吃的拓展到喝的領域。今年全家特別攜手百年穀物品牌桂格，全新推出運動應援的雞肉穀物飯跟鮪魚穀物飯，微辣黑胡椒交織著淡淡奶香真的超級耐吃。另外還找來生技大廠船井生醫，獨家聯名打造自然爽口的玉米鬚茶，裡面特別添加膳食纖維來幫忙維持消化機能，全方位照顧到大家從早到晚的輕盈生活需求。

▲全家聯名商品呈現運動應援雞肉穀物飯、鮪魚穀物飯，以及與桂格合作的Q彈燕麥飯、船井生醫聯名專利玉米鬚茶。 ▲超商麵包貨架擺滿全家健康志向減糖應援烘焙商品，減糖小菠蘿麵包、減糖紅豆燕麥麵包皆有醒目的標籤方便選購。

全家飲控美食推薦

減糖烘焙新品：

紅豆燕麥麵包 39元

檸檬燕麥豆漿餐包 39元

焙煎小麥鹽可頌 35元

小菠蘿麵包 35元，5月20日上市

虎皮天使蛋糕42元，5月20日上市





纖食與運動新品

微波即食：櫛瓜片蔬菜包 49元、青花菜蔬菜包 39元

雞肉穀物飯49元，5月27日上市

鮪魚穀物飯 49元，5月27日上市





機能飲品與熟食推薦

健康志向x船井生醫 專利玉米鬚茶 35元

即食嫩鷄胸系列：古早味香滷、韓式招牌、美式經典、秘香椒麻 69元；義式經典、香蔥經典、法式香草為59元





超商話題新品接著吃！

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