飲控就到全家！健康志向減糖麵包、原型蔬菜35元就有，營養師認證。

全家化身健康解憂站！超狂減糖烘焙、微波即食原型蔬菜全新登場，聯名高蛋白鮮食打造外食族最強飲控餐桌。編輯 鄭雅之表示：飲控來全家吃選擇超多！
現代人健康意識越來越抬頭，身邊的朋友不是在減肥就是在飲食調控的路上。以前外食族買午餐只求吃飽，現在大家挑便當反而更愛看高蛋白、高纖或是有沒有減糖。看準這個全民飲控的熱潮，全家去年光是健康食飲就創下狂賣65億元的驚人成績。今年更直接變身貼心的健康解憂站，推出全新的減糖麵包、微波即食蔬菜和機能飲品，讓大家在超商就能輕鬆吃出好身材。
烘焙界吹起有感減糖輕盈新風潮
每次減肥最痛苦的就是不能吃甜點，現在甜食控終於有救了。全家最近一口氣推出5款完全不邪惡的減糖烘焙新品，像是加入日本大納言紅豆的紅豆燕麥麵包，還有外皮酥脆的小菠蘿麵包。這系列點心最厲害的地方，就是減糖幅度最高直接砍了63%，利用食材本身的自然甜味搭配湯種工法，吃起來依然柔軟濕潤又很有嚼勁，絕對是下午茶嘴饞想咬東西時的完美新解方。
日本包材黑科技鎖住原型蔬菜風味
除了減糖麵包很厲害之外，冰箱區也出現了上班族的纖食輕盈神隊友。這次全新登場的櫛瓜片和青花菜蔬菜包，最特別的是引進了日本新型專利包材，買完直接結帳拿去微波，就能把生蔬菜瞬間加熱變熟。這項微波即食的黑科技，不僅可以牢牢鎖住原型蔬菜最清脆的鮮甜口感，還幫忙碌的大家徹底省去洗菜、切菜的麻煩工序，下班想加菜直接去超商拿一包就搞定。
認明四字標籤輕鬆搞定分眾飲控
為了幫大家省去算熱量的時間，全家這幾年真的把超商變成最方便的健康補給站。現在不管你是想找冷藏櫃的健康餐盒、輕食沙拉、雞胸肉，還是冷凍櫃的高纖穀飯，全家都把跨溫層的包裝設計通通大整合。以後大家去逛超商，只要認明包裝上健康志向這四個大字，再搭配少添加的潔淨標章，就能在幾秒鐘內一眼找到適合自己的餐點，讓選購體驗變得超級直觀又輕鬆。
專業營養師應援搶下超商鮮食霸主
其實全家在健康商機的佈局真的很早，從大家熟知的夯番薯到現在的蔬食品牌，去年整體的業績表現完全是超級大爆發。其中找來專業營養師一起開發的健康志向系列便當，不僅年銷破12億元，更直接搶下超商鮮食便當類的冠軍霸主頭銜。像是運動健身族最愛天天買來打卡的健身G肉餐盒跟烤蛋白餐盒，因為營養均衡又非常有飽足感，早就成為很多吃貨的午餐首選。
機能飲品與健康穀物打造完美生活
吃飽之後想來點喝的，這股健康風潮也一路從吃的拓展到喝的領域。今年全家特別攜手百年穀物品牌桂格，全新推出運動應援的雞肉穀物飯跟鮪魚穀物飯，微辣黑胡椒交織著淡淡奶香真的超級耐吃。另外還找來生技大廠船井生醫，獨家聯名打造自然爽口的玉米鬚茶，裡面特別添加膳食纖維來幫忙維持消化機能，全方位照顧到大家從早到晚的輕盈生活需求。
全家飲控美食推薦
減糖烘焙新品：
- 紅豆燕麥麵包 39元
- 檸檬燕麥豆漿餐包 39元
- 焙煎小麥鹽可頌 35元
- 小菠蘿麵包 35元，5月20日上市
- 虎皮天使蛋糕42元，5月20日上市
纖食與運動新品
- 微波即食：櫛瓜片蔬菜包 49元、青花菜蔬菜包 39元
- 雞肉穀物飯49元，5月27日上市
- 鮪魚穀物飯 49元，5月27日上市
機能飲品與熟食推薦
- 健康志向x船井生醫 專利玉米鬚茶 35元
- 即食嫩鷄胸系列：古早味香滷、韓式招牌、美式經典、秘香椒麻 69元；義式經典、香蔥經典、法式香草為59元
超商話題新品接著吃！
推薦閱讀：日本瘋搶！三得利-196葡萄柚柳橙新上市，無糖7%雙果實爆擊，全台超商這天起開喝。
推薦閱讀：全家有大埔包手師傅！全家Ｘ大埔鐵板燒6款聯名，超大份量100元有找。