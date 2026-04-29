全家有大埔包手師傅！全家Ｘ大埔鐵板燒6款聯名，超大份量100元有找。

全家應援繳稅季，聯手「大埔鐵板燒」推百元內大份量鮮食，神還原包手味菜山與爆炒鑊氣，省錢超有感。編輯 鄭雅之表示：有包手就給讚啦！

五月繳稅季來臨讓許多小資族的荷包大縮水，全家這次特別與最接地氣的鐵板霸主「大埔鐵板燒」合作，推出多款不到百元的高 CP 值鮮食應援大家的生活。這次「狠飽」系列主打份量十足且香氣逼人，更結合了網路上討論度極高的包手師傅迷因視覺，讓消費者在超商就能享受到現炒般的台式美味。除了豐富的餐點選擇之外，全家也針對生活繳費推出超值的集章回饋與抽獎活動，就是要讓大家在省錢的同時也能吃得飽足又開心。

▲繳稅季省錢必看，全家聯名大埔鐵板燒系列主打大份量美味與百元內平實價格。 ▲趣味Q版包手師傅包裝躍上鮮食，神還原鐵板燒爆炒風味與網路熱議迷因視覺。





全家Ｘ大埔鐵板燒聯名

這次聯名商品中最受矚目的，莫過於挑戰超商主食最高蔬菜量的「滿滿豆芽菜高麗菜鐵板麵」。這款產品完美複製了店內最經典的菜山特色，運用兩百公克的清脆蔬菜搭配獨家黑胡椒醬汁，讓外食族也能補充大量纖維。此外，對於喜愛米飯的人來說，「爆炒雞丁飯」更是不可錯過。透過平釜直火製程還原鐵板特有的爆炒氣息，鹹香滋味讓人忍不住一口接一口，每一口都能感受到滿滿的台味食趣。

▲超商必吃聯名美食包含鐵板牛套餐包手捲與黑胡椒豬肉鐵板炒麵麵包，份量有感升級。





迷因包手師傅包裝看起來更好吃

除了味覺上的享受，全家在包裝設計上也下足了功夫。這次將網路熱議的包手師傅插圖畫上包裝，甚至還加入了「全高小辣」、「包手尚好呷」等老饕才知道的隱藏術語，讓整體商品充滿幽默感。喜歡多變口感的朋友可以嘗試「黑胡椒豬肉鐵板炒麵麵包」或是餡料增量的「鐵板牛套餐包手捲」。這些新品不僅百元有找，搭配全家超級配活動加價10元就能多一瓶指定茶飲，絕對是繳稅季期間最抗漲的午餐選擇。

▲大埔鐵板燒聯名款爆炒雞丁飯與鐵板麵，平釜直火製程封存濃郁蒜香與鑊氣。





全家集章回饋應援荷包

在享受美食之餘，全家也全面守護消費者的荷包。4/29~5/26凡是持全盈加支付在店鋪消費滿168元，就有機會抽中五萬元的儲值金。更棒的是，大家到店鋪繳納房屋稅或牌照稅等帳單時，還能參加集章趣活動。累積的章數可以用來兌換紅利金，或是以30元的超值優惠價加購厚棒衛生紙與鮮乳等生活必需品。這種將生活支出轉化為實質回饋的方式，讓繳費過程也變得像是在賺小確幸。

▲使用全盈加支付於店舖單筆消費滿額抽五萬儲值金，全方位守護消費者荷包。





全家Ｘ大埔鐵板燒 聯名新品

滿滿高麗菜豆芽菜鐵板麵： 售價 99 元

爆炒雞丁飯： 售價 99 元

黑胡椒豬肉鐵板炒麵麵包： 售價 65 元

鐵板牛套餐包手卷： 售價 65 元

整條德式香腸義大利麵： 售價 99 元

兩粒飯糰： 售價 55 元





全家繳稅季 優惠加碼

活動期間： 2026/04/29 至 2026/05/26

優惠內容：

全盈+PAY 回饋： 店舖單筆消費滿 168 元，抽 50000 元儲值金（共 4 名）。

餐促優惠： 購買 99 元系列主食，加 10 元享御茶園指定茶飲。

繳費集章活動：

集滿 1 章：兌換商品優惠券。

集滿 5 章：兌換全家紅利金 5 元。

集滿 10 章：兌換 FMC 潔膚濕巾。

集滿 20 章：享 30 元加購五月花厚棒衛生紙（串）或林鳳營鮮乳。





強強聯名話題不斷！

推薦閱讀：會考衝刺必備！Zespri聯名臺北孔廟送「滿分應援包」，早餐加一顆奇異果助考生得高分。

推薦閱讀：線條小狗壽司店！爭鮮聯名線條小狗3款壽司 3大周邊一次看，線條小狗壽司娃必入手。

推薦閱讀：星巴克Ｘ穿著Prada的惡魔2聯名！米蘭達 小安咖啡杯，3款特調特色看。