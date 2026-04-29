全家有大埔包手師傅！全家Ｘ大埔鐵板燒6款聯名，超大份量100元有找。

全家應援繳稅季，聯手「大埔鐵板燒」推百元內大份量鮮食，神還原包手味菜山與爆炒鑊氣，省錢超有感。編輯 鄭雅之表示：有包手就給讚啦！
五月繳稅季來臨讓許多小資族的荷包大縮水，全家這次特別與最接地氣的鐵板霸主「大埔鐵板燒」合作，推出多款不到百元的高 CP 值鮮食應援大家的生活。這次「狠飽」系列主打份量十足且香氣逼人，更結合了網路上討論度極高的包手師傅迷因視覺，讓消費者在超商就能享受到現炒般的台式美味。除了豐富的餐點選擇之外，全家也針對生活繳費推出超值的集章回饋與抽獎活動，就是要讓大家在省錢的同時也能吃得飽足又開心。
全家Ｘ大埔鐵板燒聯名
這次聯名商品中最受矚目的，莫過於挑戰超商主食最高蔬菜量的「滿滿豆芽菜高麗菜鐵板麵」。這款產品完美複製了店內最經典的菜山特色，運用兩百公克的清脆蔬菜搭配獨家黑胡椒醬汁，讓外食族也能補充大量纖維。此外，對於喜愛米飯的人來說，「爆炒雞丁飯」更是不可錯過。透過平釜直火製程還原鐵板特有的爆炒氣息，鹹香滋味讓人忍不住一口接一口，每一口都能感受到滿滿的台味食趣。
迷因包手師傅包裝看起來更好吃
除了味覺上的享受，全家在包裝設計上也下足了功夫。這次將網路熱議的包手師傅插圖畫上包裝，甚至還加入了「全高小辣」、「包手尚好呷」等老饕才知道的隱藏術語，讓整體商品充滿幽默感。喜歡多變口感的朋友可以嘗試「黑胡椒豬肉鐵板炒麵麵包」或是餡料增量的「鐵板牛套餐包手捲」。這些新品不僅百元有找，搭配全家超級配活動加價10元就能多一瓶指定茶飲，絕對是繳稅季期間最抗漲的午餐選擇。
全家集章回饋應援荷包
在享受美食之餘，全家也全面守護消費者的荷包。4/29~5/26凡是持全盈加支付在店鋪消費滿168元，就有機會抽中五萬元的儲值金。更棒的是，大家到店鋪繳納房屋稅或牌照稅等帳單時，還能參加集章趣活動。累積的章數可以用來兌換紅利金，或是以30元的超值優惠價加購厚棒衛生紙與鮮乳等生活必需品。這種將生活支出轉化為實質回饋的方式，讓繳費過程也變得像是在賺小確幸。
全家Ｘ大埔鐵板燒 聯名新品
- 滿滿高麗菜豆芽菜鐵板麵： 售價 99 元
- 爆炒雞丁飯： 售價 99 元
- 黑胡椒豬肉鐵板炒麵麵包： 售價 65 元
- 鐵板牛套餐包手卷： 售價 65 元
- 整條德式香腸義大利麵： 售價 99 元
- 兩粒飯糰： 售價 55 元
全家繳稅季 優惠加碼
活動期間： 2026/04/29 至 2026/05/26
優惠內容：
- 全盈+PAY 回饋： 店舖單筆消費滿 168 元，抽 50000 元儲值金（共 4 名）。
- 餐促優惠： 購買 99 元系列主食，加 10 元享御茶園指定茶飲。
- 繳費集章活動：
集滿 1 章：兌換商品優惠券。
集滿 5 章：兌換全家紅利金 5 元。
集滿 10 章：兌換 FMC 潔膚濕巾。
集滿 20 章：享 30 元加購五月花厚棒衛生紙（串）或林鳳營鮮乳。
強強聯名話題不斷！
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