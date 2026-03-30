2026台北寵物展來了！南港寵物展必買、必逛活動搶先看，編輯鄭亦庭表示：必衝寵佑宮幫毛孩點平安燈。

2026台北寵物展來了！2026台北寵物展將於4/3至4/6在南港展覽館2館展出，本次展覽以「經典重現 名畫有毛病」為主題，除了提供各大品牌糧食優惠，現場更規劃了兩棲特寵區、寵物溝通、貓毛氈手作坊等活動，並攜手流浪動物花園推廣領養代替購買為浪浪找家，2026台北寵物展必買、活動一次看。



▲2026台北寵物展來了！南港寵物展必逛搶先看，寵佑宮幫毛孩點平安燈。





台北寵物展必買用品推薦

看準寵物專用清淨機的搶購熱潮，今年寵物展特別引進「Trevluf PäK PRO 寵物空氣清淨機」，主打專為多寵家庭設計，強效吸附浮毛技術、專用除臭濾網及防誤觸安全鎖，解決過敏與異味，展會現場更推出限定優惠；而佩奇推出「寵物一鍵除毛針梳」，長針深入毛髮底層輕鬆去除浮毛，只需一鍵按壓即可推出整片毛餅，加上兒童節時期，也有「Pawzler 益智嗅聞玩具」延緩老犬大腦老化，wagwear狗鞋則讓還小孩夏天出遊保護腳掌，來台北寵物展先收購一波。



▲2026台北寵物展必買、必逛活動！不只寵佑宮幫毛孩點平安燈，寵物攝影、似顏繪無框畫等活動也要體驗。





寵佑宮幫寵物點平安燈

根據內政部與農委會最新統計，全台約有47%的犬貓步入銀髮期，這次台北寵物展也有多家照護品牌，像是「牧騰生技」幹細胞再生醫療，修復老犬關節與腎病，「諾亞智慧生醫」降低老毛孩手術風險，針對細胞抗衰與免疫調節，有「璽玥生醫」NMN命研鉑金萃配方、「達福 Dr. Fluff」燕窩酸食補等，而台北寵物展場亮點還有結合宮廟文化的「寵佑宮」，由黑虎爺坐鎮守護，並推出寵物專用的自動擲杯機，讓毛小孩也能參與祈福儀式、點亮藥師燈與平安燈。



▲2026台北寵物展必逛亮點！寵佑宮能幫毛孩點平安燈，還有寵物專用自動擲杯機。





台北寵物展活動推薦

台北寵物展現場還有寵物攝影、似顏繪無框畫、羊毛氈公仔等藝術紀念品，「萌娜lisa寫真拍」活動，讓毛孩穿越名畫、沉浸式cosplay體驗，讓主人們打卡拍不停，現場更攜手「流浪動物花園」，提倡「領養代替購買」，為流浪動物找家，只要在展期現場完成領養手續，就能獲得限量「喵生入厝禮」禮包，「木入森」貓咪活菌寶、貓咪貓草排毛粉、魚油粉體驗組，以及貓砂、歐睿健幼貓飼料等，超大包入厝禮讓你直接帶回家。





2026上聯台北國際寵物用品博覽會(春季) 2026台灣貓節

展覽時間：4/3(五) 至 4/6(一) 10:00-18:00

展覽地點：台北南港展覽館二館 (台北市南港區經貿二路2號)

免費入場台北展覽推薦

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