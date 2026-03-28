棒球迷衝松菸棒球展！免費松菸紅土之上棒球特展，林智勝 林昱珉球衣簽名球必拍。

松菸棒球特展免費逛！明星球員林智勝、郭泓志、張育成、林昱珉等球衣、簽名球一次展出，編輯鄭亦庭表示：棒球迷4/5前必須衝松菸朝聖。

松菸棒球特展免費入場！2026台東博覽會首檔展覽「紅土之上棒球特展」即日起在松山文創園區登場，本次特展以台東視角出發，回顧台灣棒球發展史，現場展出各時期的棒球歷史文物，更集結多位台東出身的頂尖棒球選手，包含林智勝、郭泓志到張育成、林昱珉等球星的實戰球衣與珍貴簽名球，即日起在松菸一號倉庫免費展出至4/5，棒球迷快來朝聖。



▲松菸棒球特展免費入場！2026台東博覽會首檔紅土之上棒球特展於松菸1號倉庫登場。(攝影：鄭亦庭)



▲免門票松菸棒球特展展出各時代中華隊球衣，棒球迷必拍。(攝影：鄭亦庭)





松菸棒球特展四大展區

松菸紅土之上棒球特展共規劃四大展區，從台東棒球初現到躍上國際的歷史，現場介紹1920年代由林桂興籌組的原住民青少年球隊，多位棒球推手及文物、歷史照片、球衣展示，到運動科學互動裝置，帶領觀眾深入了解台東棒球從日治時期、紅葉傳奇至今的演進，展間入口就有超吸睛的兩面棒球簽名牆，牆上共有190位台東籍球員，包含林智勝、林昱珉、張育成等球星的簽名球，讓讀者一進入展區就先拍不停。



▲免門票松菸紅土之上棒球特展！入口處展示台東籍球員簽名球，林智勝、林昱珉等人簽名球必拍。(攝影：鄭亦庭)





棒球迷必拍明星球員球衣、簽名球

本次松菸棒球特展除了了解棒球發展歷程，展區更首度公開多件極具紀念價值的棒球球衣，包含郭泓志道奇隊球衣、林智勝的實戰球衣與各自的簽名球，以及近期在WBC出賽的林昱珉、張育成經典賽實戰球衣，展覽更同步展出早期球隊照片、球棒與老皮球，及各時代的中華隊實戰球衣也首度公開，棒球迷必須把握機會朝聖。

▲免門票松菸棒球特展必拍亮點！展區陳列郭泓志道奇球衣、簽名球。(攝影：鄭亦庭)



松菸特展VR體驗區領限量棒球

現場更有超逼真的「紅土之區」VR體驗區，規劃2大VR打擊與投擲互動體驗，結合運動科學技術，打擊區只要戴上VR設備，就能以打者區的第一視角，親身體驗選手站上球場揮棒的感受，頭首曲則向螢幕投球，體驗投手面對打者的緊張時刻，挑戰完成後還有機會免費領取每日限量的展覽紀念棒球，最後一區則設有超大電視牆，播放台東三級棒球訓練與校園生活的影像紀錄，將紅土上的汗水與夢想傳達給每位觀者。

▲松菸棒球特展VR體驗區！可透過VR打擊體驗裝置感受站上棒球場揮棒的真實感官。(攝影：鄭亦庭)

▲免門票松菸棒球特展必拍亮點！張育成與林昱珉經典賽實戰球衣公開展出。(攝影：鄭亦庭)





2026 台東博覽會：紅土之上棒球特展 展覽資訊

展覽地點：松山文創園區 一號倉庫 A1 館 (台北市信義區光復南路 133 號)

展覽日期：即日起至4月5日 (日)

開放時間：週一至週五 10:00–18:00

週六日 10:00–20:00





2026 台東博覽會：紅土之上棒球特展 活動資訊

紀錄片賞析：「原夢三十．榮耀時刻」​– 鄭幸生座談

活動時間：3/28（六）​14:00 – 16:00​





運動科學講座：貝思沛拉棒球學校 - 謝秉恆​

活動時間：3/29（日）​14:00 – 15:30​





一日應援體驗：台鋼雄鷹啦啦隊體驗營​

活動時間：4/04（六）​14:00 – 15:00





教育與傳承對談 - 方穎豐與謝承勳​

活動時間：4/05（日）​10:30 – 12:00​

逛松菸展覽，信義區話題美食也要吃

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▲免門票松菸棒球特展必拍亮點！展區陳列林智勝球衣與簽名球。(攝影：鄭亦庭)



▲免門票松菸棒球特展必拍亮點！展區陳列郭泓志道奇球衣、林智勝球衣各自的簽名球。(攝影：鄭亦庭)



▲免門票松菸棒球特展必拍亮點！張育成與林昱珉經典賽實戰球衣公開展出。(攝影：鄭亦庭)



▲免門票松菸棒球特展！透過歷史文物與運動科學裝置呈現台東棒球從日治至今的演進。(攝影：鄭亦庭)



▲松菸棒球特展VR體驗區！完成投手挑戰還能免費領取每日限量的展覽紀念棒球。(攝影：鄭亦庭)

