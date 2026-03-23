星巴克買一送一先喝！哈利波特咖啡廳西門町、信義區才有，免費換巫師袍。

星巴克聯名哈利波特登場！新飲料蜂蜜爆珠星冰茶，更在台北打造魔法主題店，祭出巫師袍租借與買一送一。編輯 鄭雅之表示：台北麻瓜要先衝去西門町拍九又四分之一月台！

哈利波特迷這次真的要瘋掉！星巴克Ｘ哈利波特聯名於今日正式開賣，更驚喜宣布在台北西門町、信義區打造兩間哈利波特限定主題們是，超有氛圍的沉浸式體驗讓麻瓜們瘋狂打卡、拍美照。這次星巴克Ｘ哈利波特聯名主題店主打只要購買指定的聯名周邊商品，就能免費穿上夢幻巫師袍拍照，甚至還有超可愛的限量貼紙組與實體拍立得可以收藏。剛好碰上28週年慶買一送一，讓大家免出國就能一秒瞬移到霍格華茲魔法學校。



▲星巴克Ｘ哈利波特聯名「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」驚喜登場，彩色糖果碎超吸睛。(攝影：鄭雅之)

▲粉絲集體變身霍格華茲學生，在星巴克門市大玩巫師袍租借。





哈利波特聯名飲料！蜂蜜爆珠星冰茶夢幻登場

這次聯名最讓人期待的就是首次推出的蜂蜜公爵爆爆星冰茶。這款飲料靈感來自魔法世界最神祕的糖果店，以清爽的蜜柚星冰茶作為基底，最厲害的是裡面加了會咬破噴汁的蜂蜜爆珠。頂部還灑滿彩色糖果碎，攪拌之後口感層次超級豐富，每一口都像是在舌尖展開一場甜蜜的冒險。這款充滿童趣的魔法飲品自3月23日起在全台門市都能喝到。



▲夢幻蜂蜜爆珠口感豐富，在星巴克大口喝下爆爆星冰茶。(攝影：鄭雅之)





免費租借巫師袍變身學生

想體驗穿上巫師袍的感覺再也不用跑國外環球影城，這次在星巴克漢中門市與典藏門市就能圓夢。只要在3月23日到4月7日這段時間，入手超精緻的哈利波特系列指定商品，就能現場換上葛萊分多或史萊哲林等四大學院的法袍。其中西門町漢中店三樓還規劃經典電影場景「九又四分之三月台」打卡牆，這種限時活動最適合約上三五好友一起來玩，穿著帥氣的袍子在咖啡廳拍照，絕對是社群軟體上最吸引目光的焦點。



▲西門町星巴克漢中店三樓還規劃經典電影場景「九又四分之三月台」打卡牆。(攝影：鄭雅之)





台北典藏門市加碼驚喜多

身為資深魔法迷一定要鎖定星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，這裡不僅有完整的魔法裝飾佈景，還祭出獨家專屬福利。只要在該門市購買聯名商品，除了能穿巫師袍還能獲得一張珍貴的拍立得照片留念。更棒的是現場還有內含11入的限定款貼紙組，只要點購任何聯名商品、餐點或飲品就能帶回家。這款貼紙與拍立得僅限該門市擁有且送完為止。



▲魔法怪獸書與分類帽現身，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市打造沉浸式拍照場景。

▲星巴克DREAM PLAZA典藏門市贈送拍立得照片留念，哈利波特限定貼紙組更是收藏首選。





星巴克周年慶買一送一

除了魔法世界的驚喜，星巴克也迎來了感人的28週年慶，特別回饋給支持已久的星禮程會員。在3月23日與3月24日這兩天，只要使用星禮程隨行卡或行動支付，就能享有大杯以上飲品買一送一的超狂優惠。活動期間每天早上11點到晚上8點，無論是想喝經典拿鐵還是抹茶那堤，只要找好朋友一起分享，就能兩個人一起享受這份雙倍的驚喜。



▲星巴克28週年慶2天買一送一快閃。(攝影：鄭雅之)





星巴克28週年買一送一

活動時間：2026年3月23日至3月24日

活動內容：於活動日11:00-20:00期間，星禮程會員使用隨行卡或APP支付，購買兩杯大杯以上一致飲品。

注意事項：不含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、手沖、罐裝飲料等特殊品項。





星巴克Ｘ哈利波特聯名飲料

品項：蜂蜜公爵爆爆星冰茶

組合：蜂蜜公爵爆爆糖星冰茶冷變杯套組（含大杯飲品及冷變杯）。

販售地點：全台星巴克門市





星巴克Ｘ哈利波特聯名魔法主題店體驗

活動時間：3月23日至4月7日

門市：漢中門市、典藏DREAM PLAZA台北門市。

巫師袍：購買指定聯名商品（不含食品、飲料）即可免費租借1次。



台北典藏門市限定贈禮：

租巫師袍加贈拍立得照片1張。

購買任一聯名品項（含餐飲）贈11入限定款貼紙（送完為止）。





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