星巴克哈利波特台灣開賣！26款新飲料、新周邊要搶，學院熊寶寶盲盒加購。

星巴克聯手哈利波特於3月23日開啟魔法篇章，推出蜂蜜爆珠星冰茶與學院熊盲盒，超過20款奇幻周邊必收藏。編輯 鄭雅之表示：台灣終於開賣了！開賣當天要先衝！
星巴克哈利波特台灣也有，麻瓜準備搶一波！星巴克與華納兄弟驚喜宣布將在3/23正式啟動「Magic Happens Together」聯名。這次合作不僅把霍格華茲的奇幻感搬進咖啡館，更一口氣推出了超過20款的精緻周邊商品。最受矚目的莫過於口感層次豐富的蜂蜜公爵爆爆星冰茶，還有讓人心癢癢的學院迷你熊寶寶盲盒加價購活動。不論你是想要蒐集代表勇氣與智慧的學院馬克杯，還是想把超吸睛的爆米花推車帶回家，這場魔法慶典絕對會讓日常的一杯咖啡時間變得超級不平凡。
星巴克哈利波特聯名登場！蜂蜜公爵爆爆星冰茶要喝
這次最令人期待的重頭戲就是限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」。靈感來自哈利波特電影中超級經典的蜜糖公爵糖果店。這款飲品選用清爽的蜜柚星冰茶作為靈魂基底，最厲害的是裡面加了驚喜感十足的蜂蜜爆珠。只要輕輕一攪拌，再讓爆珠在口中破裂，濃郁的蜂蜜甜味瞬間與柚香交織，頂部還撒上繽紛的糖果碎，視覺與味覺都充滿童趣。
霍格華茲學院周邊！變色馬克杯與金探子冷水杯必買清單
對於愛收藏杯子的粉絲來說，這次聯名簡直是荷包大考驗。星巴克特別設計了會變色的「霍格華茲學院馬克杯」。只要倒入熱飲，杯身就會慢慢顯現隱藏的學院圖案，設計巧思滿分。除了馬克杯，還有帥氣的兩款「金探子冷水杯」以及印有嘿美信使的紫色系不鏽鋼杯。每一款商品都細膩地融入了坩堝與魔杖等元素。如果不習慣帶大杯子出門，穿著霍格華茲長袍的Bearista小熊鑰匙圈也是點綴穿搭的魔法小物。這些商品不只好看，更象徵了勇氣與友誼，讓你在生活中隨時都能展現專屬自己的巫師風格。
蜂蜜公爵糖餅禮盒！爆米花推車收納組讓居家空間變身活米村
除了可以帶走穿戴的配件，這次還推出了極具收藏價值的食品禮盒。首推是以蜂蜜公爵店內零食手推車為靈感的爆米花推車收納組。這款收納盒擁有透明櫥窗設計，拿來放辦公室小物或裝飾書桌都超療癒，內含草莓卡士達與怪奇薄荷牛軋糖風味爆米花。另外一款蜂蜜公爵精選糖餅則有檸檬香草與草莓兩種魔力風味，酥脆口感夾雜杏仁碎粒，每一口都讓人幸福感爆棚。星巴克也針對線上購物推出滿額贈活動，只要單筆消費滿3000元就能把隨機款式的學院迷你熊寶寶帶回家，真的非常有儀式感。
星巴克Ｘ哈利波特聯名飲品
蜂蜜公爵爆爆星冰茶： Tall $170、Grande $185、Venti $200
蜂蜜公爵爆爆糖星冰茶冷變杯套組：（含大杯飲品及冷變杯，組合優惠價依門市現場為準）
杯裝容器系列
HP葛萊分多馬克杯： $1,400
HP史萊哲林馬克杯： $1,400
HP雷文克勞馬克杯： $1,400
HP赫夫帕夫馬克杯： $1,400
HP魔法學院水球馬克杯： $1,990
綠哈利波特不鏽鋼水壺： $1,480
綠哈利波特不鏽鋼TOGO冷水杯： $1,580
24OZ哈利波特金探子TOGO冷水杯： $1,480
16OZ哈利波特金探子TOGO冷水杯： $1,380
藍哈利波特不鏽鋼杯： $1,300
藍哈利波特不鏽鋼TOGO冷水杯： $1,580
哈利波特隔熱套彈蓋不鏽鋼杯： $1,480
HP魔法學院璀璨不鏽鋼TOGO冷水杯： $4,300
紫哈利波特隔熱套不鏽鋼杯： $1,700
紫哈利波特貓頭鷹不鏽鋼杯： $1,580
紫哈利波特不鏽鋼杯： $1,300
哈利波特冷變TOGO冷水杯： $380
生活風格配件
哈利波特學院小熊鑰匙圈： $580
哈利波特杯墊組： $1,680
哈利波特徽章組： $1,200
哈利波特直傘： $1,180
哈利波特學院MINI熊寶寶（盲盒）： 飲品加價購 $650
限定食品禮盒
蜂蜜公爵精選糖餅： $450
爆米花推車收納組： $1,380
