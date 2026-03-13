星巴克哈利波特台灣開賣！26款新飲料、新周邊要搶，學院熊寶寶盲盒加購。

星巴克聯手哈利波特於3月23日開啟魔法篇章，推出蜂蜜爆珠星冰茶與學院熊盲盒，超過20款奇幻周邊必收藏。編輯 鄭雅之表示：台灣終於開賣了！開賣當天要先衝！

星巴克哈利波特台灣也有，麻瓜準備搶一波！星巴克與華納兄弟驚喜宣布將在3/23正式啟動「Magic Happens Together」聯名。這次合作不僅把霍格華茲的奇幻感搬進咖啡館，更一口氣推出了超過20款的精緻周邊商品。最受矚目的莫過於口感層次豐富的蜂蜜公爵爆爆星冰茶，還有讓人心癢癢的學院迷你熊寶寶盲盒加價購活動。不論你是想要蒐集代表勇氣與智慧的學院馬克杯，還是想把超吸睛的爆米花推車帶回家，這場魔法慶典絕對會讓日常的一杯咖啡時間變得超級不平凡。



▲金探子TOGO冷水杯走在路上回頭率超高，金色球體與質感黑色杯身，簡直是哈利波特迷必搶的質感單品。(攝影：鄭雅之)

▲星巴克新聯名哈利波特學院馬克杯，四大學院都有，快來挑選屬於你的學院本命杯。(攝影：鄭雅之)





星巴克哈利波特聯名登場！蜂蜜公爵爆爆星冰茶要喝

這次最令人期待的重頭戲就是限定飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」。靈感來自哈利波特電影中超級經典的蜜糖公爵糖果店。這款飲品選用清爽的蜜柚星冰茶作為靈魂基底，最厲害的是裡面加了驚喜感十足的蜂蜜爆珠。只要輕輕一攪拌，再讓爆珠在口中破裂，濃郁的蜂蜜甜味瞬間與柚香交織，頂部還撒上繽紛的糖果碎，視覺與味覺都充滿童趣。



▲星巴克Ｘ哈利波特聯名新飲料「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，清爽蜜柚基底搭配蜂蜜爆珠與繽紛糖果碎，每一口都是視覺與味覺驚喜。(攝影：鄭雅之)





霍格華茲學院周邊！變色馬克杯與金探子冷水杯必買清單

對於愛收藏杯子的粉絲來說，這次聯名簡直是荷包大考驗。星巴克特別設計了會變色的「霍格華茲學院馬克杯」。只要倒入熱飲，杯身就會慢慢顯現隱藏的學院圖案，設計巧思滿分。除了馬克杯，還有帥氣的兩款「金探子冷水杯」以及印有嘿美信使的紫色系不鏽鋼杯。每一款商品都細膩地融入了坩堝與魔杖等元素。如果不習慣帶大杯子出門，穿著霍格華茲長袍的Bearista小熊鑰匙圈也是點綴穿搭的魔法小物。這些商品不只好看，更象徵了勇氣與友誼，讓你在生活中隨時都能展現專屬自己的巫師風格。



▲經典款哈利波特學院變色馬克杯，倒進熱水就會浮現學院圖案，充滿神奇魔法驚喜。(攝影：鄭雅之)





蜂蜜公爵糖餅禮盒！爆米花推車收納組讓居家空間變身活米村

除了可以帶走穿戴的配件，這次還推出了極具收藏價值的食品禮盒。首推是以蜂蜜公爵店內零食手推車為靈感的爆米花推車收納組。這款收納盒擁有透明櫥窗設計，拿來放辦公室小物或裝飾書桌都超療癒，內含草莓卡士達與怪奇薄荷牛軋糖風味爆米花。另外一款蜂蜜公爵精選糖餅則有檸檬香草與草莓兩種魔力風味，酥脆口感夾雜杏仁碎粒，每一口都讓人幸福感爆棚。星巴克也針對線上購物推出滿額贈活動，只要單筆消費滿3000元就能把隨機款式的學院迷你熊寶寶帶回家，真的非常有儀式感。



▲四大學院風格的哈利波特杯墊組，收納盒還是超可愛的分院帽造型，身為專業哈迷桌上絕對不能少了這一組。(攝影：鄭雅之)

▲這款哈利波特學院MINI熊寶寶盲盒真的萌翻天，放在辦公桌上陪你一起上班，絕對是療癒系魔法首選。

星巴克Ｘ哈利波特聯名飲品

蜂蜜公爵爆爆星冰茶： Tall $170、Grande $185、Venti $200

蜂蜜公爵爆爆糖星冰茶冷變杯套組：（含大杯飲品及冷變杯，組合優惠價依門市現場為準）



杯裝容器系列

HP葛萊分多馬克杯： $1,400

HP史萊哲林馬克杯： $1,400

HP雷文克勞馬克杯： $1,400

HP赫夫帕夫馬克杯： $1,400

HP魔法學院水球馬克杯： $1,990

綠哈利波特不鏽鋼水壺： $1,480

綠哈利波特不鏽鋼TOGO冷水杯： $1,580

24OZ哈利波特金探子TOGO冷水杯： $1,480

16OZ哈利波特金探子TOGO冷水杯： $1,380

藍哈利波特不鏽鋼杯： $1,300

藍哈利波特不鏽鋼TOGO冷水杯： $1,580

哈利波特隔熱套彈蓋不鏽鋼杯： $1,480

HP魔法學院璀璨不鏽鋼TOGO冷水杯： $4,300

紫哈利波特隔熱套不鏽鋼杯： $1,700

紫哈利波特貓頭鷹不鏽鋼杯： $1,580

紫哈利波特不鏽鋼杯： $1,300

哈利波特冷變TOGO冷水杯： $380





生活風格配件

哈利波特學院小熊鑰匙圈： $580

哈利波特杯墊組： $1,680

哈利波特徽章組： $1,200

哈利波特直傘： $1,180

哈利波特學院MINI熊寶寶（盲盒）： 飲品加價購 $650



限定食品禮盒

蜂蜜公爵精選糖餅： $450

爆米花推車收納組： $1,380







星巴克Ｘ哈利波特聯名周邊更多圖片

▲哈利波特學院小熊鑰匙圈掛在包包上超吸睛，四款學院制服細節滿分，帶出門隨時展現你的巫師身份。

▲哈利波特魔法學院水球馬克杯超級夢幻，杯蓋上的霍格華茲城堡就像縮小版世界，擺在家裡當裝飾品也美。(攝影：鄭雅之)

▲精緻的哈利波特徽章組還附贈魔法小行李箱，四大學院靈魂一次珍藏，是星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。