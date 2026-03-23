壽司郎庫洛魔法使聯名店！免費透卡、超萌小可零錢包要收集。

壽司郎變身庫洛魔法使主題店，聯名餐點搭配限量透明卡牌、夢之杖叉匙組夢幻登場，快來解除封印收藏。編輯 鄭雅之表示：滿額免費送庫洛魔法使透卡我要收集整套！

庫洛魔法使鐵粉趕快到壽司郎解除封印！台灣壽司郎驚喜宣佈與日本經典動畫庫洛魔法使透明牌篇展開跨界合作，於即日起到4月26日為止華麗登場，更推出4款以小櫻、小狼、知世與小可為靈感的夢幻聯名餐點，還有讓收藏控尖叫的限量透明卡牌、夢之杖叉匙組及壓克力鑰匙圈，讓大家邊吃壽司邊體驗封印解除的幸福感。



▲壽司郎櫃檯掛上特製的小櫻聯名看板，展現充滿幻彩風格的庫洛魔法使主題店限定氛圍。(攝影：鄭雅之)

▲壽司郎限量的庫洛魔法使盲袋透卡包含多款精緻角色，甚至是結合壽司元素的隱藏版透明卡牌，絕對是收藏控必搶的目標。(攝影：鄭雅之)

壽司郎Ｘ庫洛魔法使聯名餐點萌翻天

這次壽司郎Ｘ庫洛魔法使聯名菜單真的誠意滿滿，主打把角色個性融入料理當中，像是「小櫻幸福草莓蛋糕」就用粉嫩慕斯搭上清爽檸檬餡，象徵小櫻的溫柔。最有趣的是「小可章魚燒風豆皮壽司」，特別把小可最愛的章魚燒元素放進壽司裡，吃起來鹹甜交織超順口。另外還有「小狼燒賣海苔包」與質感滿分的「知世鰻魚玉子紫蘇卷」，每一道都有限定角色的插卡，四個角色共有28款造型插卡，讓粉絲每次來用餐都有不同的驚喜，彷彿也跟著小櫻一起收集透明牌，感受滿滿的療癒力量。



▲壽司郎四款庫洛魔法使聯名餐點大集合，精緻的角色插卡與主題配色讓壽司變身最萌動漫系美食。(攝影：鄭雅之)





限量周邊卡牌手刀開搶

除了聯名壽司之外，大家最期待的絕對是那些買不到的限定周邊，活動期間只要在店內消費滿500元，就能獲得一張限量盲袋透卡，包含3款神祕隱藏版在內共25款等著大家來收集。想要更實用的小物也可以選擇加價購，不論是精緻的夢之杖叉匙組，還是可愛的零錢包與壓克力鑰匙圈，通通都是數量有限送完為止。甚至只要點購指定飲料組合，還能直接帶走甜點系列杯子盲盒，這波強強聯手的收藏熱潮，絕對會讓全台粉絲再次陷入瘋狂。

▲壽司郎聯名加價購推出超萌的小可、斯比與小桃零錢包，造型精緻是必收藏的限量周邊。(攝影：鄭雅之)

六大主題限定店超好拍

為了打造沉浸式的夢幻體驗，壽司郎特別挑選台北中華路、新店中興路、桃園青埔、台中北屯松竹、台南南紡以及高雄夢時代這6家店點，改造成庫洛魔法使主題限定店。店內隨處可見繽紛的佈置與小櫻的身影，非常適合網美打卡拍照，官方更同步推出IG與FB的社群抽獎活動，只要上傳照片標記或留言幫小櫻慶生，就有機會抽中限量周邊或壽司折價券，讓這場為期一個月的奇幻冒險驚喜不斷，趕快約上好友一起去壽司郎解除封印。



▲獨家的小櫻桌墊讓用餐體驗更升級，這是庫洛魔法使粉絲到壽司郎朝聖時不能錯過的拍照細節。(攝影：鄭雅之)

▲壽司郎座位區佈滿可愛的小櫻主題圖像，讓動漫迷在享受美食時也能沉浸在魔法世界中。(攝影：鄭雅之)

壽司郎Ｘ庫洛魔法使 透明牌篇 聯名餐點

活動期間： 2026年3月23日（一）至4月26日（日）

聯名餐點：

小櫻幸福草莓蛋糕：140元

小狼燒賣海苔包：60元

知世鰻魚玉子紫蘇卷：60元

小可章魚燒風豆皮壽司：40元





壽司郎Ｘ庫洛魔法使 透明牌篇 滿額贈與加價購

盲袋透卡： 3月23日起，內用滿500元贈1張，滿1000元贈2張。

杯子盲盒： 3月23日起，點150元指定飲料組合即可獲得。

限定零錢包： 3月23日起，滿500元可以250元加購。

壓克力鑰匙圈： 3月30日起，滿500元可以100元加購。

夢之杖叉匙組： 4月6日起，滿500元可以250元加購。





壽司郎Ｘ庫洛魔法使 透明牌篇主題店門市

台北中華路店、新店中興路店、桃園青埔店、台中北屯松竹店、台南南紡店、高雄夢時代店。





可愛聯名一定要跟上！

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壽司郎Ｘ庫洛魔法使聯名更多照片

▲庫洛魔法使壓克力鑰匙圈是本次壽司郎活動的人氣周邊，細膩的角色立繪極具收藏價值。(攝影：鄭雅之)

▲讓粉絲瘋狂的夢之杖叉匙組與透明卡牌周邊，是壽司郎庫洛魔法使活動中最具搜尋價值的限量收藏品。(攝影：鄭雅之)

▲壽司郎限定滿額贈的庫洛魔法使透明卡牌，其中有三張結合壽司元素的隱藏版卡片，掀起粉絲收集熱潮。(攝影：鄭雅之)

▲壽司郎推出庫洛魔法使限定聯名美食，包含小櫻草莓蛋糕、小狼燒賣海苔包及小可章魚燒風豆皮壽司等必吃餐點。(攝影：鄭雅之)

▲壽司郎變身庫洛魔法使主題店，門口巨大的小櫻與透明牌迎接粉絲前來解除封印。(攝影：鄭雅之)

▲點購壽司郎指定飲料即可獲得的甜點系列杯子盲盒，可愛的圖案設計讓日常生活充滿魔法驚喜。(攝影：鄭雅之)