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台版撒哈拉吹海風！桃園百年燈塔、神級土雞全收藏，觀音一日遊海線攻略。

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2026-05-15 08:00文字：編輯 陳怡吟 圖片提供:Ann‧榜哥‧生活事務所、魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行、我的旅圖中during my
編輯 陳怡吟

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北部看海衝桃園！觀音海景超療癒，百年燈塔、遼闊沙丘全是打卡亮點，海線一日玩法看這篇。

週末想在北部看海，除了衝基隆、淡水之外，桃園海線也值得一訪！觀音不僅擁有遼闊海岸，還藏著百年歷史建築、質感藝文空間，就連在地人私藏的排隊美食，在這裡都能吃好吃滿。下次到訪桃園別再只往市區跑，在觀音的海浪聲中，盡情享受遠離喧囂的完美假期。

▲北部看海不只衝淡水、基隆，觀音的遼闊沙丘、海岸風景與純白燈塔同樣值得專程前往。
▲北部看海不只衝淡水，觀音的遼闊沙丘、海岸風景與純白燈塔同樣值得專程前往。（部落客：我的旅圖中during my journey、瑞貝卡一家）

▲從客家特色料理到窯烤歐式麵包，觀音在地風味、特色甜點一日全搜羅。
▲從客家特色料理到窯烤歐式麵包，觀音在地風味、特色甜點一日全搜羅。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行、靜兒貪吃遊玩愛分享、大手牽小手。玩樂趣）

漫步崙坪賞地景，走進森林深呼吸

早晨的首站，推薦先至「崙坪文化地景園區」走訪。園區內坐擁廣闊草地與茂密樹林，環境清幽且充滿綠意。園區內保留著大量客家傳統工藝，不僅展示著木工、藍染、竹編，更提供各種手作課程，而獨特的木造建築、地景藝術，亦適合漫步時細細欣賞，獨享新鮮空氣與愜意氛圍。

崙坪文化地景園區

地址：台灣桃園市觀音區崙坪里學府路350巷120號
更多介紹可見「Ann‧榜哥‧生活事務所」文章：桃園旅遊景點/觀音崙坪文化地景園區，野餐散步消耗小孩體力的好去處！

▲「崙坪文化地景園區」內的龜殼劇場，以仿生龜殼木構打造流線外型，不僅成為園區亮點，也提供展演、市集與文創活動使用。
▲「崙坪文化地景園區」內的龜殼劇場，以仿生龜殼木構打造流線外型，不僅成為園區亮點，也提供展演、市集與文創活動使用。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

入座好客食堂，品嚐客家佳餚

中午不必走遠，在園區內的「好客食堂」即可享用美味餐點。餐廳融合日式風格，提供道地的客家料理，將傳統風味與現代創新結合。食材新鮮外，份量也十分有誠意，經典的梅干扣肉、客家小炒都是白飯殺手，是老饕們必點的人氣招牌。餐廳戶外亦設有大片草地、原生態蓮花池，飽餐一頓後不妨散個步再離開。

好客食堂

地址：台灣桃園市觀音區崙坪里學府路350巷120號1F
電話：03-4985208
更多介紹可見「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」文章：拍照、散步、吹風、慢遊。崙坪文化地景園區─好客食堂｜提供美味食材與舒適休閒空間，草地親子藝術活動、龜殼劇場客家音樂會，週末來去走一走~ @魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

▲「好客食堂」前方種植大片蓮花池，綠意一路延伸到建築周圍，靜謐景色宛若走入鄉間秘境。
▲「好客食堂」前方種植大片蓮花池，綠意一路延伸到建築周圍，靜謐景色宛若走入鄉間秘境。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行）
▲好客食堂的甜點同樣讓人驚喜，除了焦糖烤布蕾外，還能吃到客家迎賓代表「桂花釀牛汶水」，香甜滋味相當特別。
▲好客食堂的甜點同樣讓人驚喜，除了焦糖烤布蕾外，還能吃到客家迎賓代表「桂花釀牛汶水」，香甜滋味相當特別。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行）

朝聖絕美白沙岬，打卡純白燈塔

離開園區後，前往擁有超過 100 年歷史的「白沙岬燈塔」。這座純白色的建築高約37公尺，是台灣唯一使用紅磚、石頭建造而成的燈塔，同時也是台灣保存最完整的日治時期燈塔。沿著周邊的環形步道漫步，還能欣賞防空洞、鐘塔等歷史遺跡，懷舊氛圍濃厚，每一處都值得駐足拍照。

白沙岬燈塔

地址：台灣桃園市觀音區觀音里光明路216號
更多介紹可見「我的旅圖中during my journey」文章：《桃園觀音》白沙岬燈塔 藍天下的低調、走過百年歲月的潔白色燈塔

▲白沙岬燈塔曾被票選為「台灣歷史建築百景」之一，純白塔身佇立在藍天下，典雅又帶有濃厚歷史感。
▲白沙岬燈塔曾被票選為「台灣歷史建築百景」之一，純白塔身佇立在藍天下，典雅又帶有濃厚歷史感。（部落客：我的旅圖中during my journey）
▲來到白沙岬燈塔，別錯過人氣打卡點「鐘塔廣場」，藍白色調搭配簡約線條設計，與後方燈塔景色相互呼應。
▲來到白沙岬燈塔，別錯過人氣打卡點「鐘塔廣場」，藍白色調搭配簡約線條設計，與後方燈塔景色相互呼應。（部落客：我的旅圖中during my journey）

搶購人氣麵包，品味手作點心

下午茶時間，來到近期人氣爆棚的「全村的希望麵包工廠」。這間隱身在觀音的麵包店，主打各種新鮮出爐的手作麵包，店家大方提供麵包試吃、咖啡試喝，成為在地高人氣的麵包坊，往往剛出爐就立刻秒殺，建議提早購買以免向隅。

全村的希望麵包工廠

地址：台灣桃園市觀音區廣福里福新路646號
電話：0932-211122
更多介紹可見「靜兒貪吃遊玩愛分享」文章：桃園觀音全村的希望麵包工廠，隱身田園的窯烤美味，古董紅眠床與平價歐包。

▲「全村的希望麵包工廠」隱身在觀音田間小路中，是在地人私藏的人氣麵包店。
▲「全村的希望麵包工廠」隱身在觀音田間小路中，在地人私藏的人氣麵包店值得一訪。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）
▲店內主打每日新鮮窯烤的手作歐式麵包，現場還大方提供試吃，濃郁香氣讓人忍不住多帶幾個回家。
▲店內主打每日新鮮窯烤的手作歐式麵包，現場還大方提供試吃，濃郁香氣讓人忍不住多帶幾個回家。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享）

朝聖草漯觀沙丘，遠眺海岸夕陽

傍晚時分，抵達有「台版撒哈拉沙漠」之稱的「觀音草漯沙丘」。綿延 8 公里的海岸沙丘景觀無比壯闊，尤其夕陽西下時，金黃色的陽光灑落沙紋，搭配遠處轉動的巨大風車與療癒海浪聲，宛若走入電影場景般浪漫。

觀音草漯沙丘

地址：桃園市大園區老街溪出海口至觀音區大堀溪出海口間之沿海地帶
更多介紹可見「瑞貝卡一家」文章：桃園觀音，草漯沙丘地質公園，穿過龍貓隧道就是台版撒哈拉沙漠。

▲觀音草漯沙丘被譽為「台版撒哈拉」，綿延沙丘搭配巨大風車、藍天與海岸線，景色相當療癒。
▲觀音草漯沙丘被譽為「台版撒哈拉」，綿延沙丘搭配巨大風車、藍天與海岸線，景色相當療癒。（部落客：瑞貝卡一家）
▲夕陽西下時，金色沙丘與海岸線交織出夢幻景色，是觀音不容錯過的人氣夕陽景點。
▲夕陽西下時，金色沙丘與海岸線交織出夢幻景色，是觀音不容錯過的人氣夕陽景點。（部落客：瑞貝卡一家）

品嚐安可土雞肉，大啖在地私房菜

欣賞完絕美夕陽，晚餐安排超人氣的「安可土雞城」絕對不爲過！店內招牌的白斬土雞肉鮮甜軟嫩、外皮帶有晶瑩膠質，再點上幾道現點現做的熱炒、暖胃雞湯，便能帶著被徹底療癒的身心踏上歸途。

安可土雞城

地址：台灣桃園市觀音區忠孝路1200巷149號
電話：03-4839574
更多介紹可見「大手牽小手。玩樂趣」文章：桃園市觀音區安可土雞城｜沒招牌還超偏僻！光看外觀根本里民活動中心的超人氣土雞城

▲「安可土雞城」的白斬土雞鮮甜軟嫩，搭配香氣十足的熱炒料理，道道都超級下飯。
▲「安可土雞城」的白斬土雞鮮甜軟嫩，搭配香氣十足的熱炒料理，道道都超級下飯。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

觀音慢慢玩！更多秘境全整理：

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記者 蕭芷琳
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鼎好崙坪休閒式旗艦店-好客食堂

03-4985208
桃園市觀音區學府路350巷120號
4.8

白沙岬燈塔

03-4732249
桃園市觀音區光明路16號
4.2

全村的希望麵包工廠

0932-211122
桃園市觀音區福新路646號
4.5

草漯沙丘

桃園市觀音區
3.7

安可土雞城

桃園市觀音區草漯里15鄰弄259-2號
4.2