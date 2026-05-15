台版撒哈拉吹海風！桃園百年燈塔、神級土雞全收藏，觀音一日遊海線攻略。

北部看海衝桃園！觀音海景超療癒，百年燈塔、遼闊沙丘全是打卡亮點，海線一日玩法看這篇。
週末想在北部看海，除了衝基隆、淡水之外，桃園海線也值得一訪！觀音不僅擁有遼闊海岸，還藏著百年歷史建築、質感藝文空間，就連在地人私藏的排隊美食，在這裡都能吃好吃滿。下次到訪桃園別再只往市區跑，在觀音的海浪聲中，盡情享受遠離喧囂的完美假期。
漫步崙坪賞地景，走進森林深呼吸
早晨的首站，推薦先至「崙坪文化地景園區」走訪。園區內坐擁廣闊草地與茂密樹林，環境清幽且充滿綠意。園區內保留著大量客家傳統工藝，不僅展示著木工、藍染、竹編，更提供各種手作課程，而獨特的木造建築、地景藝術，亦適合漫步時細細欣賞，獨享新鮮空氣與愜意氛圍。
崙坪文化地景園區
地址：台灣桃園市觀音區崙坪里學府路350巷120號
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入座好客食堂，品嚐客家佳餚
中午不必走遠，在園區內的「好客食堂」即可享用美味餐點。餐廳融合日式風格，提供道地的客家料理，將傳統風味與現代創新結合。食材新鮮外，份量也十分有誠意，經典的梅干扣肉、客家小炒都是白飯殺手，是老饕們必點的人氣招牌。餐廳戶外亦設有大片草地、原生態蓮花池，飽餐一頓後不妨散個步再離開。
好客食堂
地址：台灣桃園市觀音區崙坪里學府路350巷120號1F
電話：03-4985208
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朝聖絕美白沙岬，打卡純白燈塔
離開園區後，前往擁有超過 100 年歷史的「白沙岬燈塔」。這座純白色的建築高約37公尺，是台灣唯一使用紅磚、石頭建造而成的燈塔，同時也是台灣保存最完整的日治時期燈塔。沿著周邊的環形步道漫步，還能欣賞防空洞、鐘塔等歷史遺跡，懷舊氛圍濃厚，每一處都值得駐足拍照。
白沙岬燈塔
地址：台灣桃園市觀音區觀音里光明路216號
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搶購人氣麵包，品味手作點心
下午茶時間，來到近期人氣爆棚的「全村的希望麵包工廠」。這間隱身在觀音的麵包店，主打各種新鮮出爐的手作麵包，店家大方提供麵包試吃、咖啡試喝，成為在地高人氣的麵包坊，往往剛出爐就立刻秒殺，建議提早購買以免向隅。
全村的希望麵包工廠
地址：台灣桃園市觀音區廣福里福新路646號
電話：0932-211122
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朝聖草漯觀沙丘，遠眺海岸夕陽
傍晚時分，抵達有「台版撒哈拉沙漠」之稱的「觀音草漯沙丘」。綿延 8 公里的海岸沙丘景觀無比壯闊，尤其夕陽西下時，金黃色的陽光灑落沙紋，搭配遠處轉動的巨大風車與療癒海浪聲，宛若走入電影場景般浪漫。
觀音草漯沙丘
地址：桃園市大園區老街溪出海口至觀音區大堀溪出海口間之沿海地帶
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品嚐安可土雞肉，大啖在地私房菜
欣賞完絕美夕陽，晚餐安排超人氣的「安可土雞城」絕對不爲過！店內招牌的白斬土雞肉鮮甜軟嫩、外皮帶有晶瑩膠質，再點上幾道現點現做的熱炒、暖胃雞湯，便能帶著被徹底療癒的身心踏上歸途。
安可土雞城
地址：台灣桃園市觀音區忠孝路1200巷149號
電話：03-4839574
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