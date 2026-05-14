2026必嚐米其林推薦！台北君悅寶艾西餐廳「本味」套餐，從紅玉紅茶到花蓮源興牛，探索極致餐食美學。

Fine Dining的魅力在於主廚對風土的深度轉譯，資深編輯李維唐指出，台北君悅寶艾西餐廳此次推出的「本味」套餐，不僅是廚藝的展現，更是將台灣特有食材如紅玉紅茶、源興牛，透過歐陸技藝重新解構。李維唐認為這種「在地魂、歐陸質」的融合，完美契合現代高端餐飲對永續與文化敘事的追求。

Fine Dining的動人魅力，往往源自於廚師對食材最純粹的理解與致敬。台北君悅酒店2樓的寶艾西餐廳（Bel Air），不僅以蟬聯4年米其林餐盤推薦的榮耀聞名，更以其大理石噴泉與自然天光的優雅氛圍，成為台北指標性的歐陸頂級餐廳。近日，西餐部主廚羅偉洲（William Lo）憑藉超過20年的廚藝淬鍊，正式推出全新「本味The Origin」六道式套餐。這套作品不僅是味蕾的饗宴，更是主廚梳理風土、節氣與台灣賓客偏好後，轉化出的獨特料理語彙，讓賓客在城市核心地帶，透過餐盤展開一場與大地連結的感官之旅。

▲主廚羅偉洲憑藉精湛廚藝，將紅玉紅茶、筍殼魚等在地風味融入「本味The Origin」套餐，力展餐食美學新高度 。圖／台北君悅酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



承襲經典並跨越國際視野的料理靈魂

羅偉洲主廚認為，所有食材皆應被平等對待，這種精神體現在他對每一道料理的精準掌控中。此次「本味The Origin」套餐的靈感，汲取自多位國際客座主廚的交流養分，包含東京君悅The Oak Door前主廚Tim Larimer，以及法國米其林二星暨綠星主廚Christophe Hay。從當代Fine Dining趨勢中探索永續精神，羅主廚將寶艾西餐廳從35年前的加州菜底蘊，成功轉型為具有深厚文化故事的歐陸風格。在每一道菜式中，都能看見主廚如何運用細膩的法式技藝，重新重構台灣優質農產的生命力。

▲「波士頓龍蝦、奧思迦魚子醬、皇家南瓜慕斯、柑橘冷湯」以日式蒸蛋口感重現法式南瓜慕斯，搭配魚子醬與波士頓龍蝦，展現鮮甜清新的層次美學 。圖／台北君悅酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

以風土與海味重構當代法式前菜美學

套餐的序幕由冷前菜「波士頓龍蝦、奧思迦魚子醬、皇家南瓜慕斯、柑橘冷湯」揭開。主廚大膽突破傳統框架，選用柴魚高湯提鮮，將法式南瓜慕斯賦予近似日式蒸蛋的柔滑觸感。特別設計的柑橘冷湯則是以柳橙汁、百香果濃縮後，滴入白醬油提味，體現鹹甜平衡的永續思維。隨後的熱前菜「酒釀奶油烤北海道干貝」更是驚豔，主廚巧妙連結台灣酒釀湯圓的小吃文化，選用酒釀取代白酒拌入奶油香煎干貝，並佐以台中東勢產區的繽紛蘿蔔。另一道「紅玉紅茶油封筍殼魚」則將南投紅玉紅茶粉與橄欖油低溫油封，在山當歸的清香中，傳遞出東方山野的鮮甜層次。

▲「酒釀奶油烤北海道干貝」靈感源自台灣酒釀湯圓，選用台中東勢當令紅、橙、黃、紫蘿蔔，透過海味與根莖食材堆疊鮮甜精華 。圖／台北君悅酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



時間與發酵工法醞釀台灣頂級肉質本味

主餐部分展現了時間與溫度的魔力，主廚特別強調發酵產生的風味深度。首選推薦「花蓮源興熟成紐約客牛排」，選用擁有台灣和牛美譽、以地瓜與甘蔗飼養的源興牛，經7日熟成後以炭火烤至3至5分熟，完美體現純淨脂香。另一款「南投霜降白豚上蓋」則挑選台灣香里活力豬，刷上歷時40天發酵的黑蒜雞汁露，搭配自製鳳梨泡菜，營造風味的轉折感。若想追求極致，賓客亦可升級日本小田和牛。從主食到每日精選甜點，每一道菜都像是主廚對時間的禮讚，在繁複的工序背後，回歸食材最初的本質風味。

▲「花蓮源興熟成紐約客牛排」經七日熟成，搭配以老菜脯與地瓜製成的造型牛脆餅，增添鹹香食趣 。圖／台北君悅酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

浪漫噴泉氛圍中的指標性用餐體驗

寶艾西餐廳不僅在餐點上力求創新，其環境空間更是一大亮點。全餐廳共有82個席次，室內陽光灑落於大理石噴泉，營造出遠離喧囂的舒適氛圍。這裡最廣為人知的莫過於「求婚桌」，多年來見證無數浪漫時刻。無論是慶生派對、週年紀念，或是單純想體驗一場具備厚度與深度的歐陸饗宴，「本味The Origin」套餐都以每套3,880元起的設定，提供極具競爭力的精緻體驗。在羅偉洲主廚的帶領下，寶艾西餐廳正以前所未有的餐食美學，帶領饕客重新認識台灣食材與法式廚藝交織出的無限可能。

▲寶艾西餐廳即日起全新推出「本味The Origin」六道式套餐，主廚羅偉洲嚴選波士頓龍蝦、北海道干貝及花蓮源興牛等頂級寶島食材入饌 。圖／台北君悅酒店提供；窩客島編輯李維唐整理







寶艾西餐廳「本味The Origin」全新六道式套餐

活動時間：即日起正式推出（營業時間：週日至週四11:30-14:00、18:00-21:00；週五至週六晚間營業至21:30）

活動內容：

提供包含冷熱前菜、主餐及甜點之六道式歐陸套餐

主餐提供花蓮源興牛、南投霜降白豚、胭脂鴨胸、美國肋眼及小田和牛等多樣化選擇

價格每套3,880元起（另收10%服務費）

台北君悅酒店 寶艾西餐廳（Bel Air）

店家地址：台北市信義區松壽路2號2樓

訂位電話：(02)2720-1230

線上訂位：https://pse.is/260508_ba_theorig