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青林農場：粉色薑荷花盛開，水教堂拍照打卡聖地，親子和情侶的最佳選擇

2024-08-04 15:01:00 饅頭弟 人氣：41
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2186篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 觀音區

青林農場除了寬廣的草地，還有多樣化的遊樂設施，包括水教堂、四季花卉和小火車

草皮四周更有用廢容器製作的乳牛、貓頭鷹、小羊等俏皮的造景，為整體環境增添了不少趣味

此外農場內還有南洋餐廳，可以享受美食和愜意的下午茶時光

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青林農場的入園門票僅需100元，而且可以全額折抵園區內的消費，超值又划算

園區內綠意盎然，有一座唯美的水上玻璃屋，現在正是粉色薑紅花盛開的季節，景色美不勝收

 這裡不僅適合親子同遊，還是好友聚會、情侶約會的理想地點

 青林農場

電話：03 498 7747

營業時間：09:30~17:00(週一至週五)09:00~17:30(週六至週日)

地址：桃園市觀音區大湖路二段1311

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烤肉區

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青林車站，坐小火車的地方

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小小孩版的旋轉木馬

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販賣部，可以拿門票來抵消費

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買了一杯鮮奶冰淇淋，很濃郁，好吃

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還有撈金魚可以給小孩玩樂

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羊駝跟小羊都熱到不想動了XD

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這隻小羊居然自己跑出來閒逛了，一點也不怕人

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空曠的草地非常適合小孩們玩耍

這片寬廣的空間讓孩子們可以盡情奔跑、踢球、或是進行各種戶外活動，享受無拘無束的樂趣

來到這裡，小孩們可以釋放精力，家長們也能放鬆心情，一起度過愉快的家庭時光

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盪鞦韆無論怎麼拍都好看

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青林農場目前正值粉色薑荷花盛開的季節，這是欣賞自然美景、拍攝美麗照片的最佳時機

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茅房也是超可愛的

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南洋風餐廳營業只到下午5點

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餐廳的空間很寬敞，一個人低消$150

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飲料我們點了芒果冰沙()，卡布奇諾()

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總匯披薩

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原味鬆餅

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青林農場以其廣闊的綠地、豐富的遊樂設施和自然景觀，營造出一個讓人流連忘返的休閒場所

這裡有著寬廣的草坪，適合孩子們盡情奔跑、玩耍，還有水上玻璃屋

四季花卉和小火車等多樣化的設施，讓全家都能享受樂趣

現在青林農場粉色薑荷花盛開時間，成為拍攝美麗照片的絕佳背景

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文章標籤
饅頭弟 青林農場 粉色薑荷花 水教堂 拍照打卡景點 親子活動 情侶約會 戶外遊樂設施 自然景觀 休閒旅遊 家庭出遊 南洋餐廳 戶外活動推薦 親子同遊
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