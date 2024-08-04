青林農場除了寬廣的草地，還有多樣化的遊樂設施，包括水教堂、四季花卉和小火車

草皮四周更有用廢容器製作的乳牛、貓頭鷹、小羊等俏皮的造景，為整體環境增添了不少趣味

此外農場內還有南洋餐廳，可以享受美食和愜意的下午茶時光

青林農場的入園門票僅需100元，而且可以全額折抵園區內的消費，超值又划算

園區內綠意盎然，有一座唯美的水上玻璃屋，現在正是粉色薑紅花盛開的季節，景色美不勝收

這裡不僅適合親子同遊，還是好友聚會、情侶約會的理想地點

青林農場

電話：03 498 7747

營業時間：09:30~17:00(週一至週五)，09:00~17:30(週六至週日)

地址：桃園市觀音區大湖路二段131之1號

烤肉區

青林車站，坐小火車的地方

小小孩版的旋轉木馬

販賣部，可以拿門票來抵消費

買了一杯鮮奶冰淇淋，很濃郁，好吃

還有撈金魚可以給小孩玩樂

羊駝跟小羊都熱到不想動了XD

這隻小羊居然自己跑出來閒逛了，一點也不怕人

空曠的草地非常適合小孩們玩耍

這片寬廣的空間讓孩子們可以盡情奔跑、踢球、或是進行各種戶外活動，享受無拘無束的樂趣

來到這裡，小孩們可以釋放精力，家長們也能放鬆心情，一起度過愉快的家庭時光

盪鞦韆無論怎麼拍都好看

青林農場目前正值粉色薑荷花盛開的季節，這是欣賞自然美景、拍攝美麗照片的最佳時機

茅房也是超可愛的

南洋風餐廳營業只到下午5點

餐廳的空間很寬敞，一個人低消$150元

飲料我們點了芒果冰沙(左)，卡布奇諾(右)

總匯披薩

原味鬆餅

青林農場以其廣闊的綠地、豐富的遊樂設施和自然景觀，營造出一個讓人流連忘返的休閒場所

這裡有著寬廣的草坪，適合孩子們盡情奔跑、玩耍，還有水上玻璃屋

四季花卉和小火車等多樣化的設施，讓全家都能享受樂趣

現在青林農場粉色薑荷花盛開時間，成為拍攝美麗照片的絕佳背景

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^