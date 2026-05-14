IKEA報稅季買一送一！肉丸子 收納盒11款買一送一，最便宜59元帶走。

報稅季小資族快衝！IKEA推出卡友專屬買一送一，包含瑞典肉丸與蜂蜜烤肋排，連熱銷家飾也週週接力特惠。編輯 鄭雅之表示：連脆上爆紅的旋轉桌燈也有買一送一，我要搶！

IKEA買一送一！每到5月報稅季，在精打細算的辛苦日子裡，更需要一點生活中的甜頭來慰勞自己。IKEA這次超貼心，於即日起一直到6月3日，為卡友量身打造連續一個月的「週週瘋狂1+1」大回饋。無論是每次去餐廳都想多吃幾盤的經典瑞典肉丸，還是社群討論度極高的文青風家飾，通通祭出買一送一的超級折扣。這次活動完全不需要複雜門檻，只要動動手指加入官方會員，就能輕鬆在報稅月把錢省下來，換成更棒的餐點與質感好物。



▲IKEA推買一送一報稅季優惠，爆紅SPETSBOJ黃色桌燈免換可調光燈泡即可隨手調整光線強弱。

▲蜂蜜醬烤豬肋排與核桃花椰米燉飯，餐廳人氣主餐限時買一送一。





週五限定餐廳主餐買一送一

如果要票選去IKEA最期待的事情，那肯定是瑞典餐廳的美味主餐了。這次活動特別鎖定在每個禮拜五，大方送出五款人氣主餐的買一送一福利。除了肉食控最愛的經典肉丸與雞肉丸，這次竟然連原價389元的蜂蜜醬烤豬肋排也加入陣容，厚實多汁的肋排刷上鹹甜蜂蜜醬，兩人同行直接省下一份餐費，CP值簡直突破天際。針對蔬食族群，現場也準備了健康的植物素肉丸與口感清爽的核桃花椰米燉飯，讓不同口味的好友都能在週五晚上相約大快朵頤，用最輕鬆的價格享受五星級的滿足感。



▲經典瑞典肉丸與雞肉丸買一送一，卡友必吃高CP值異國美食主餐推薦。





必搶社群話題家飾買一送一

除了餵飽肚子，打造質感居家空間也是5月的省錢重點，IKEA這次精選了八款熱門家飾，每週更換不同主題進行買一送一促銷。首週登場的是主婦瘋搶的封口夾組，折扣後平均單件不到2元，絕對是囤貨首選。而第二週則鎖定文青味十足的「SPETSBOJ桌燈」，只要轉動燈罩就能隨心切換光線強弱，是打造居家氛圍的神器。緊接著還有大朋友小朋友都無法抗拒的藍眼哈士奇填充玩偶，以及適合隨處擺放、耐坐又美觀的柔軟坐墊。每週都有不同驚喜驚喜接力，就是要讓卡友們每次踏進店裡都有撿到寶的感覺。



▲GURLI坐墊買一送一，厚實柔軟且具備提把設計的移動式小沙發。





簡單領取攻略與省錢撇步

想要在5月當個聰明的省錢達人，記得先拿起手機加入IKEA的LINE官方帳號，並升級成數位宜家卡會員。美食優惠券可以直接透過LINE領取，或是到實體店內的卡友機台列印小白單，結帳時輕鬆出示就能搞定。家飾部分的買一送一更是誠意滿滿，不只門市實體通路可以買，習慣在家動動手指的卡友也能透過官網線上購物同步下單，不用排隊也能把優惠好物宅配到家。



▲LIVLIG哈士奇填充玩具，超療癒藍眼睛狗狗玩偶陪你溫暖抱抱。

▲CHOKLADHAJ廚房檯面收納架，實心松木打造自然質感廚房空間。

IKEA 報稅季買一送一

活動資格： 宜家卡、企業卡卡友（需加入LINE官方帳號並升級數位會員）。





週五限定美食買一送一

活動日期： 05/07－06/03 的每個週五。

精選品項： 瑞典肉丸、瑞典雞肉丸、植物素肉丸、核桃花椰米燉飯、蜂蜜醬烤豬肋排（贈送品項以價低者計）。





週週精選家飾買一送一

05/07－05/13： BEVARA袋子封口夾（26件組）、VISSLAÅN附蓋收納盒（5件組）。

05/14－05/20： SPETSBOJ桌燈（可調光，三色任選）。

05/21－05/27： LIVLIG哈士奇填充玩具、GURLI坐墊。

05/28－06/03： CHOKLADHAJ廚房檯面收納架。

報稅季優惠小資族來省錢！

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