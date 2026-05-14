> 美食 > IKEA報稅季買一送一！肉丸子 收納盒11款買一送一，最便宜59元帶走。

IKEA報稅季買一送一！肉丸子 收納盒11款買一送一，最便宜59元帶走。

報稅優惠買一送一IKEA居家
2026-05-14 15:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:IKEA
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

報稅季小資族快衝！IKEA推出卡友專屬買一送一，包含瑞典肉丸與蜂蜜烤肋排，連熱銷家飾也週週接力特惠。編輯 鄭雅之表示：連脆上爆紅的旋轉桌燈也有買一送一，我要搶！

IKEA買一送一！每到5月報稅季，在精打細算的辛苦日子裡，更需要一點生活中的甜頭來慰勞自己。IKEA這次超貼心，於即日起一直到6月3日，為卡友量身打造連續一個月的「週週瘋狂1+1」大回饋。無論是每次去餐廳都想多吃幾盤的經典瑞典肉丸，還是社群討論度極高的文青風家飾，通通祭出買一送一的超級折扣。這次活動完全不需要複雜門檻，只要動動手指加入官方會員，就能輕鬆在報稅月把錢省下來，換成更棒的餐點與質感好物。

▲IKEA推買一送一報稅季優惠，爆紅SPETSBOJ黃色桌燈免換可調光燈泡即可隨手調整光線強弱。
▲IKEA推買一送一報稅季優惠，爆紅SPETSBOJ黃色桌燈免換可調光燈泡即可隨手調整光線強弱。
▲蜂蜜醬烤豬肋排與核桃花椰米燉飯，餐廳人氣主餐限時買一送一。
▲蜂蜜醬烤豬肋排與核桃花椰米燉飯，餐廳人氣主餐限時買一送一。

週五限定餐廳主餐買一送一

如果要票選去IKEA最期待的事情，那肯定是瑞典餐廳的美味主餐了。這次活動特別鎖定在每個禮拜五，大方送出五款人氣主餐的買一送一福利。除了肉食控最愛的經典肉丸與雞肉丸，這次竟然連原價389元的蜂蜜醬烤豬肋排也加入陣容，厚實多汁的肋排刷上鹹甜蜂蜜醬，兩人同行直接省下一份餐費，CP值簡直突破天際。針對蔬食族群，現場也準備了健康的植物素肉丸與口感清爽的核桃花椰米燉飯，讓不同口味的好友都能在週五晚上相約大快朵頤，用最輕鬆的價格享受五星級的滿足感。

▲經典瑞典肉丸與雞肉丸買一送一，卡友必吃高CP值異國美食主餐推薦。
▲經典瑞典肉丸與雞肉丸買一送一，卡友必吃高CP值異國美食主餐推薦。

必搶社群話題家飾買一送一

除了餵飽肚子，打造質感居家空間也是5月的省錢重點，IKEA這次精選了八款熱門家飾，每週更換不同主題進行買一送一促銷。首週登場的是主婦瘋搶的封口夾組，折扣後平均單件不到2元，絕對是囤貨首選。而第二週則鎖定文青味十足的「SPETSBOJ桌燈」，只要轉動燈罩就能隨心切換光線強弱，是打造居家氛圍的神器。緊接著還有大朋友小朋友都無法抗拒的藍眼哈士奇填充玩偶，以及適合隨處擺放、耐坐又美觀的柔軟坐墊。每週都有不同驚喜驚喜接力，就是要讓卡友們每次踏進店裡都有撿到寶的感覺。

▲GURLI坐墊買一送一，厚實柔軟且具備提把設計的移動式小沙發。
▲GURLI坐墊買一送一，厚實柔軟且具備提把設計的移動式小沙發。

簡單領取攻略與省錢撇步

想要在5月當個聰明的省錢達人，記得先拿起手機加入IKEA的LINE官方帳號，並升級成數位宜家卡會員。美食優惠券可以直接透過LINE領取，或是到實體店內的卡友機台列印小白單，結帳時輕鬆出示就能搞定。家飾部分的買一送一更是誠意滿滿，不只門市實體通路可以買，習慣在家動動手指的卡友也能透過官網線上購物同步下單，不用排隊也能把優惠好物宅配到家。

▲LIVLIG哈士奇填充玩具，超療癒藍眼睛狗狗玩偶陪你溫暖抱抱。
▲LIVLIG哈士奇填充玩具，超療癒藍眼睛狗狗玩偶陪你溫暖抱抱。
▲CHOKLADHAJ廚房檯面收納架，實心松木打造自然質感廚房空間。
▲CHOKLADHAJ廚房檯面收納架，實心松木打造自然質感廚房空間。


IKEA 報稅季買一送一

活動資格： 宜家卡、企業卡卡友（需加入LINE官方帳號並升級數位會員）。

週五限定美食買一送一

活動日期： 05/07－06/03 的每個週五。
精選品項： 瑞典肉丸、瑞典雞肉丸、植物素肉丸、核桃花椰米燉飯、蜂蜜醬烤豬肋排（贈送品項以價低者計）。

週週精選家飾買一送一

  • 05/07－05/13： BEVARA袋子封口夾（26件組）、VISSLAÅN附蓋收納盒（5件組）。
  • 05/14－05/20： SPETSBOJ桌燈（可調光，三色任選）。
  • 05/21－05/27： LIVLIG哈士奇填充玩具、GURLI坐墊。
  • 05/28－06/03： CHOKLADHAJ廚房檯面收納架。


報稅季優惠小資族來省錢！

推薦閱讀：皮卡丘杯要拍！7-11現萃茶寶可夢聯名杯 2杯100元開喝，報稅季優惠咖啡買5送5。

推薦閱讀：報稅月省錢救星！全聯「水餃泡麵節」買一送一，香菜牛肉麵 香菜水餃要囤。

推薦閱讀：金子半之助買一送一！半價辻半海鮮丼、29元繼光香香雞，小資族報稅季吃優惠。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
8元飲料 買一送一應援！全聯超過20款文昌帝君加持零食，會考有吃有保庇。
8元飲料 買一送一應援！全聯超過20款文昌帝君加持零食，會考有吃有保庇。
編輯 鄭雅之
肯德基買一送一！5大肯德基優惠一次收，無骨雞腿霸買一送一 99元花生脆雞堡。
肯德基買一送一！5大肯德基優惠一次收，無骨雞腿霸買一送一 99元花生脆雞堡。
編輯 張人尹
肯德基買一送一！肯德基快閃優惠咔啦雞腿堡買一送一，再加碼炸雞買一桶送一盒。
肯德基買一送一！肯德基快閃優惠咔啦雞腿堡買一送一，再加碼炸雞買一桶送一盒。
編輯 張人尹
麥當勞6大買一送一！麥當勞母親節優惠，滿福堡買一送一 中薯買一送一必搶。
麥當勞6大買一送一！麥當勞母親節優惠，滿福堡買一送一 中薯買一送一必搶。
編輯 張人尹
母親節CoCo買一送一！CoCo西西里果咖4款買一送一，好友日加碼粉角奶茶買一送一。
母親節CoCo買一送一！CoCo西西里果咖4款買一送一，好友日加碼粉角奶茶買一送一。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊