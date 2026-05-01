> 美食 > 台北必吃烤鴨再加1！凱華樓楊德興主廚推「南北名饌匠心宴」復刻滿漢全席經典美味。

台北必吃烤鴨再加1！凱華樓楊德興主廚推「南北名饌匠心宴」復刻滿漢全席經典美味。

台北烤鴨推薦台北中華料理滿漢全席大象羅漢肚
2026-05-15 01:50文字：編輯 李維唐 圖片提供:JR東日本大飯店台北
編輯 李維唐

編輯 李維唐

凱華樓中華料理以深厚的北京菜功底聞名，本次新菜更展現了極高的烹飪美學。資深編輯李維唐表示，從大象羅漢肚的繁瑣工序到烤鴨三吃的風味遞進，不僅滿足了饕客的味蕾，更成功將傳統宮廷菜系與當代創意接軌，確立了其在台北飯店餐飲中的權威地位。

位於台北核心地段的JR東日本大飯店台北，其旗艦餐廳凱華樓中華料理近期再度引領餐飲圈話題，由擁有超過30年資深廚藝底蘊的主廚楊德興親自操刀，推出全新年度企劃「南北名饌．匠心宴」 。楊德興主廚尤其擅長精細的北京料理，本次新菜單不僅延續了傳統宮廷菜的講究工序，更融入現代烹飪的多元創意，從精湛的片鴨技藝到充滿鑊氣的南北熱炒，試圖在餐盤之間重現中華料理從皇室殿堂走向民間煙火的歷史脈絡，為饕客打造一場視覺與味覺雙重震撼的精緻盛宴 。  

▲凱華樓中華料理主廚楊德興擁有逾30年深厚廚藝底蘊，專精北京料理，其代表作「黃袍北京烤鴨」更是經典招牌之一。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲凱華樓中華料理主廚楊德興擁有逾30年深厚廚藝底蘊，專精北京料理，其代表作「黃袍北京烤鴨」更是經典招牌之一。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理

宜蘭櫻桃鴨化身黃袍北京烤鴨，演繹一鴨三吃層次美學

本次「南北名饌．匠心宴」的靈魂焦點，莫過於經典招牌「黃袍北京烤鴨」 。主廚嚴選重達3公斤、肉質豐腴的宜蘭櫻桃鴨，遵循古法經風乾與高溫烘烤，讓鴨皮呈現如琥珀般的紅亮誘人色澤 。首吃由主廚精準片鴨，搭配薄透餅皮與獨門甜麵醬，感受皮脆肉嫩且油脂香濃的經典滋味 。第二吃「絲瓜鴨肉羹」則以絲瓜的清甜平衡鴨脂的厚重，展現清雅悠長的韻味 。最終以「芋頭鴨架米粉湯」收尾，透過長時間熬煮將鬆綿芋頭與鴨骨精華融為一體，湯頭濃郁厚實，完美展現由清入濃、層層遞進的餐飲深度 。  

▲凱華樓「黃袍北京烤鴨」選用重達3公斤的宜蘭櫻桃鴨，外皮色澤紅亮如琥珀，入口酥脆、鴨肉細嫩且富含油脂香氣。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲凱華樓「黃袍北京烤鴨」選用重達3公斤的宜蘭櫻桃鴨，外皮色澤紅亮如琥珀，入口酥脆、鴨肉細嫩且富含油脂香氣。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理

復刻滿漢全席經典大象羅漢肚，展現大肚能容文化底蘊

除了烤鴨，冷菜中的「大象羅漢肚」更是不可多得的功夫菜 。這道菜源自著名的滿漢全席，考驗廚師「填、縫、滷、壓」的繁複手藝 。主廚需將豬肉、豬皮與特製調味內餡填入豬肚中縫合後進行滷製，再經由冷卻與重壓定型 。成品切面晶瑩金黃，不僅內餡緊實且帶有醇厚醬香，口感彈潤極具層次感，其菜名更巧妙呼應「大肚能容」的寬闊寓意，讓饕客在品味美味的同時，也能感受到深厚的中華餐飲文化內涵 。  

▲冷菜「大象羅漢肚」源自滿漢全席經典，講究填、縫、滷、壓等繁複工序。豬肚包裹內餡滷製定型後切片，口感彈潤富層次，並寓意「大肚能容」。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲冷菜「大象羅漢肚」源自滿漢全席經典，豬肚包裹內餡滷製定型後切片，口感彈潤富層次，並寓意「大肚能容」。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理

鑊氣熱炒融合南北風味，北京鍋塌豆腐與創意海味交織

熱炒類菜色則是主廚火候功力的最佳舞台，展現出南北菜系共融的獨特丰采 。「醋焦薑絲羊柳」利用猛火快炒，讓酸香與羊肉的鮮美在瞬間鎖住，口感鮮明俐落 。此外，具有開胃效果的「東北酸白菜豬肉絲」與充滿異域香氣的「薑黃芋香雞」，更讓食慾在冷熱交替間獲得滿足 。值得一提的還有「北京鍋塌豆腐」，將豆腐外皮煎至微酥後，再以雞湯微火悶煮至入味軟爛，鹹香均衡，是老饕不容錯過的傳統北京滋味 。而「魷魚炒烏魚子蘿蔔糕」更是大膽運用海味精華，釋放出豐富的鮮甜層次，將平實的蘿蔔糕升華至全新境界 。  

▲凱華樓新菜單中的「東北酸白菜豬肉絲」酸爽明亮，具開胃效果。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲凱華樓新菜單中的「東北酸白菜豬肉絲」酸爽明亮，具開胃效果。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲凱華樓本次新菜單「醋焦薑絲羊柳」，以猛火快炒勾勒風味，酸香與羊肉鮮甜層層交織，口感鮮明俐落。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲凱華樓本次新菜單「醋焦薑絲羊柳」，以猛火快炒勾勒風味，酸香與羊肉鮮甜層層交織，口感鮮明俐落。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理

點心融合吉祥寓意，金魚餃與青蘋果鹹水餃的驚艷結尾

餐後點心同樣展現主廚的匠心巧思，將藝術美感帶入食案 。「青蘋果鹹水餃」仿造青蘋果的擬真外型，以淡雅果香巧妙平衡鹹鮮內餡，驚喜感十足 。另一款「福壽金魚餃」則考驗手工塑形技術，金魚般的靈動外觀包裹著鮮甜蝦肉泥，既具備視覺上的雅趣，更象徵著吉祥如意的祝福 。整席「南北名饌．匠心宴」不僅是一次舌尖上的旅行，更透過凱華樓的精緻編排，讓現代饕客在舒適的環境中，完整體驗中華料理從宮廷到民間的壯闊轉型與創新魅力 。

▲「福壽金魚餃」以手工精緻塑形勾勒細膩外觀，包覆新鮮的蝦肉泥，味道鮮美兼具視覺雅趣與吉祥寓意。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理
▲「福壽金魚餃」以手工精緻塑形勾勒細膩外觀，包覆新鮮的蝦肉泥，味道鮮美兼具視覺雅趣與吉祥寓意。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理

南北名饌．匠心宴   

活動內容：

  • 黃袍北京烤鴨三吃（含片鴨、絲瓜鴨肉羹、芋頭鴨架米粉湯）。   
  • 滿漢全席經典冷菜「大象羅漢肚」。   
  • 南北熱炒系列：醋焦薑絲羊柳、東北酸白菜豬肉絲、薑黃芋香雞、北京鍋塌豆腐、魷魚炒烏魚子蘿蔔糕、蛋酥開陽娃娃菜。   
  • 手工創意點心：青蘋果鹹水餃、福壽金魚餃。   

 JR東日本大飯店台北 凱華樓中華料理   

餐廳地址： 104107台北市中山區南京東路三段133號   
訂位電話： 02-7750-0910   
官方網站： https://taipei.metropolitan.tw

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
必吃嫩煎鴨胸與現場演奏！台北永康街無菜單料理，品味地中海慢食。
必吃嫩煎鴨胸與現場演奏！台北永康街無菜單料理，品味地中海慢食。
Bart Tsai
日本傳奇燒鳥來台！燒鳥すみか進軍台北，2,580元吃15道無菜單料理。
日本傳奇燒鳥來台！燒鳥すみか進軍台北，2,580元吃15道無菜單料理。
編輯 鄭雅之
高雄素食推薦必吃！中都素食麵 三民區老字號排隊小吃，40元麻醬麵廣受好評。
高雄素食推薦必吃！中都素食麵 三民區老字號排隊小吃，40元麻醬麵廣受好評。
記者 楊婷雅
小品雅廚信義區開幕！台北最強清粥小菜 小品雅廚信義宵夜開吃，最低25元起 粥10元就有。
小品雅廚信義區開幕！台北最強清粥小菜 小品雅廚信義宵夜開吃，最低25元起 粥10元就有。
編輯 張人尹
台北文華東方酒店餐廳推薦！文華 Café 內斂奢華空間，貴婦圈盛讚的頂級法式料理，台北最難訂 Buffet海鮮控...
台北文華東方酒店餐廳推薦！文華 Café 內斂奢華空間，貴婦圈盛讚的頂級法式料理，台北最難訂 Buffet海鮮控...
紫色微笑
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊