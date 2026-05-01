台北必吃烤鴨再加1！凱華樓楊德興主廚推「南北名饌匠心宴」復刻滿漢全席經典美味。

凱華樓中華料理以深厚的北京菜功底聞名，本次新菜更展現了極高的烹飪美學。資深編輯李維唐表示，從大象羅漢肚的繁瑣工序到烤鴨三吃的風味遞進，不僅滿足了饕客的味蕾，更成功將傳統宮廷菜系與當代創意接軌，確立了其在台北飯店餐飲中的權威地位。

位於台北核心地段的JR東日本大飯店台北，其旗艦餐廳凱華樓中華料理近期再度引領餐飲圈話題，由擁有超過30年資深廚藝底蘊的主廚楊德興親自操刀，推出全新年度企劃「南北名饌．匠心宴」 。楊德興主廚尤其擅長精細的北京料理，本次新菜單不僅延續了傳統宮廷菜的講究工序，更融入現代烹飪的多元創意，從精湛的片鴨技藝到充滿鑊氣的南北熱炒，試圖在餐盤之間重現中華料理從皇室殿堂走向民間煙火的歷史脈絡，為饕客打造一場視覺與味覺雙重震撼的精緻盛宴 。

▲凱華樓中華料理主廚楊德興擁有逾30年深厚廚藝底蘊，專精北京料理，其代表作「黃袍北京烤鴨」更是經典招牌之一。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理



宜蘭櫻桃鴨化身黃袍北京烤鴨，演繹一鴨三吃層次美學

本次「南北名饌．匠心宴」的靈魂焦點，莫過於經典招牌「黃袍北京烤鴨」 。主廚嚴選重達3公斤、肉質豐腴的宜蘭櫻桃鴨，遵循古法經風乾與高溫烘烤，讓鴨皮呈現如琥珀般的紅亮誘人色澤 。首吃由主廚精準片鴨，搭配薄透餅皮與獨門甜麵醬，感受皮脆肉嫩且油脂香濃的經典滋味 。第二吃「絲瓜鴨肉羹」則以絲瓜的清甜平衡鴨脂的厚重，展現清雅悠長的韻味 。最終以「芋頭鴨架米粉湯」收尾，透過長時間熬煮將鬆綿芋頭與鴨骨精華融為一體，湯頭濃郁厚實，完美展現由清入濃、層層遞進的餐飲深度 。

▲凱華樓「黃袍北京烤鴨」選用重達3公斤的宜蘭櫻桃鴨，外皮色澤紅亮如琥珀，入口酥脆、鴨肉細嫩且富含油脂香氣。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理

復刻滿漢全席經典大象羅漢肚，展現大肚能容文化底蘊

除了烤鴨，冷菜中的「大象羅漢肚」更是不可多得的功夫菜 。這道菜源自著名的滿漢全席，考驗廚師「填、縫、滷、壓」的繁複手藝 。主廚需將豬肉、豬皮與特製調味內餡填入豬肚中縫合後進行滷製，再經由冷卻與重壓定型 。成品切面晶瑩金黃，不僅內餡緊實且帶有醇厚醬香，口感彈潤極具層次感，其菜名更巧妙呼應「大肚能容」的寬闊寓意，讓饕客在品味美味的同時，也能感受到深厚的中華餐飲文化內涵 。

▲冷菜「大象羅漢肚」源自滿漢全席經典，豬肚包裹內餡滷製定型後切片，口感彈潤富層次，並寓意「大肚能容」。圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理



鑊氣熱炒融合南北風味，北京鍋塌豆腐與創意海味交織

熱炒類菜色則是主廚火候功力的最佳舞台，展現出南北菜系共融的獨特丰采 。「醋焦薑絲羊柳」利用猛火快炒，讓酸香與羊肉的鮮美在瞬間鎖住，口感鮮明俐落 。此外，具有開胃效果的「東北酸白菜豬肉絲」與充滿異域香氣的「薑黃芋香雞」，更讓食慾在冷熱交替間獲得滿足 。值得一提的還有「北京鍋塌豆腐」，將豆腐外皮煎至微酥後，再以雞湯微火悶煮至入味軟爛，鹹香均衡，是老饕不容錯過的傳統北京滋味 。而「魷魚炒烏魚子蘿蔔糕」更是大膽運用海味精華，釋放出豐富的鮮甜層次，將平實的蘿蔔糕升華至全新境界 。

▲凱華樓新菜單中的「東北酸白菜豬肉絲」酸爽明亮，具開胃效果。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理

▲凱華樓本次新菜單「醋焦薑絲羊柳」，以猛火快炒勾勒風味，酸香與羊肉鮮甜層層交織，口感鮮明俐落。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理

點心融合吉祥寓意，金魚餃與青蘋果鹹水餃的驚艷結尾

餐後點心同樣展現主廚的匠心巧思，將藝術美感帶入食案 。「青蘋果鹹水餃」仿造青蘋果的擬真外型，以淡雅果香巧妙平衡鹹鮮內餡，驚喜感十足 。另一款「福壽金魚餃」則考驗手工塑形技術，金魚般的靈動外觀包裹著鮮甜蝦肉泥，既具備視覺上的雅趣，更象徵著吉祥如意的祝福 。整席「南北名饌．匠心宴」不僅是一次舌尖上的旅行，更透過凱華樓的精緻編排，讓現代饕客在舒適的環境中，完整體驗中華料理從宮廷到民間的壯闊轉型與創新魅力 。

▲「福壽金魚餃」以手工精緻塑形勾勒細膩外觀，包覆新鮮的蝦肉泥，味道鮮美兼具視覺雅趣與吉祥寓意。 圖／JR東日本大飯店台北提供；窩客島整理

南北名饌．匠心宴

活動內容：

黃袍北京烤鴨三吃（含片鴨、絲瓜鴨肉羹、芋頭鴨架米粉湯）。

滿漢全席經典冷菜「大象羅漢肚」。

南北熱炒系列：醋焦薑絲羊柳、東北酸白菜豬肉絲、薑黃芋香雞、北京鍋塌豆腐、魷魚炒烏魚子蘿蔔糕、蛋酥開陽娃娃菜。

手工創意點心：青蘋果鹹水餃、福壽金魚餃。

JR東日本大飯店台北 凱華樓中華料理

餐廳地址： 104107台北市中山區南京東路三段133號

訂位電話： 02-7750-0910

官方網站： https://taipei.metropolitan.tw