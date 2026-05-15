台東5天4夜長住攻略！雲品寶桑町屋每晚400元起，沈浸日式侘寂老宅美學。

隨著台東旅遊補助政策正式上路，深度旅遊市場迎來前所未有的熱潮。資深編輯李維唐指出，雲品國際此次透過「寶桑町屋」精準切入慢活市場，不僅是價格上的讓利，更是將日式老宿舍轉化為文化載體。這種結合政府政策與文創住宿的模式，正引領旅人從走馬看花轉向深度的土地連結，重新定義高品質的長住體驗。

隨著旅行節奏的轉變，深度探索與在地體驗已成為現代旅人的首選，台東縣政府於2026年5月1日起推出「台東一遊未盡」住宿獎勵方案，旨在鼓勵遊客拉長停留時間，細品台東的山海魅力。雲品國際旗下文創青旅「寶桑町屋（Machiya Posong）」迅速響應，針對長住旅客祭出超值優惠，讓原價4,500元的5晚連續住宿，在結合政府2,500元補助金後，僅需實付2,000元起。這項平均每晚僅需400元的驚喜價格，不僅大幅降低了旅宿成本，更讓旅客有機會在台東市中心的古老巷弄中，尋得一處心靈棲息之所，深刻感受東台灣獨有的「慢活」哲學。

▲寶桑町屋（Machiya Posong）文創青年旅館設置雅房房型，在此空間可以辦理入住，設有公共浴室、迎賓景觀火爐、共用冰箱等設備。 圖／雲品國際提供；窩客島整理



日式宿舍轉身文創青旅，寶桑町屋侘寂美學重現老宅風華

坐落於台東市寶桑路的「寶桑町屋」，前身為充滿歷史底蘊的古老日式宿舍，經過精心修繕，成功將日式「侘寂」美學與現代木質建材完美交織。空間規劃上，館內配置9間單人房與1間雙人房，房型多為青旅市場少見的獨立雅房空間，確保了旅人即便在共用設施的環境下，依然能享有極具獨立性的休憩品質。長廊中木質格柵與溫潤房號燈光的交互映襯，營造出靜謐且舒心的現代旅宿氛圍，讓每一位步入町屋的旅人，都能瞬間屏除外界喧囂，進入時光緩流的沉浸式體驗。

▲寶桑町屋（Machiya Posong）文創青年旅館設置少有的獨立雙人房，擁有獨立的雅房空間。 圖／雲品國際提供；窩客島整理

景觀火爐與紅烏龍茶席，沉浸式感受台東慢活社交與文化

除了私密的客房空間，「寶桑町屋」的公共區域更是展現台東文化色彩的核心。迎賓區域設有溫馨的日式榻榻米與景觀火爐，讓旅客在辦理入住或退房的短暫時刻，能與來自各地的旅伴互動交流，或是在此靜思。館內特別準備了台東在地的紅烏龍茶與傳統封仔餅，讓味蕾也能參與這場文化旅程。細膩的設計細節延伸至客房茶杯，杯身彩繪以台東原生烏頭翁為主角，描繪其搶食釋迦與品嚐紅烏龍茶的情境，生動呈現出這片土地的豐饒與美味，讓住宿本身就是一場深度的文化巡禮。

▲「寶桑町屋」辦理入住的櫃檯與青年旅館，設有旅客專用筆記本，提供旅客在此留下文字筆跡和旅遊心得。 圖／雲品國際提供；窩客島整理 ▲「寶桑町屋」的客房茶杯以台東原生烏頭翁為主角，透過牠們搶食特產釋迦的互動，以及大口品嚐紅烏龍茶的情境，呈現台東土地的豐饒與美味。 圖／雲品國際提供；窩客島整理

台東博覽會與熱氣球嘉年華接力，搭配旅遊補助打造高CP值深度行

根據台東縣府觀光發展處的分析，獎勵方案上路首日即有超過1,000組旅客完成申辦，許多原定僅停留2至3天的遊客，受補助誘發紛紛將行程延長至一週，展現對深度旅遊的強烈需求。適逢2026年5月起，台東各項觀光活動精彩不斷，包括極具在地色彩的東浪嘉年華、最美星空系列活動，以及廣受好評的台灣國際熱氣球嘉年華。更受矚目的是全新登場的「2026台東博覽會」，串聯起山海特色與城市文化，此時搭配雲品「寶桑町屋」的平日連住優惠，不僅能享有加贈早餐的福利，更能以極低預算完成一場高品質的台東長住之旅。

▲「寶桑町屋」的迎賓區域有日式榻榻米與景觀火爐，在辦理入住、退房時也能得到短暫的休憩，更成為旅客互動交流的地方。 圖／雲品國際提供；窩客島整理







台東一遊未盡長住補助計畫及寶桑町屋專案優惠

活動時間：2026年5月1日起

活動內容：

響應台東縣政府「台東一遊未盡」獎勵方案，自由行旅客不分平假日連續入住5晚，享每人2,500元住宿獎勵金 。

雲品「寶桑町屋」同步推出平日連住5晚4,500元起之長住優惠 。

結合補助後，5晚實付總價2,000元起，平均每晚400元 。

平日入住額外加贈每日早餐 。





寶桑町屋 Machiya Posong

官方網站：www.fleur-collections.com

訂房專線：02-8991-5699

通訊地址：950台東縣台東市寶桑路404巷60弄7號